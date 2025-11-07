Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026

Franco Colapinto correrá con Alpine la temporada 2026 (Foto: Reuters/Anton Vaganov)

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es un hecho: Alpine confirmó que formará la dupla junto a Pierre Gasly en el 2026. El argentino, que recaló en la escudería francesa a principios de 2025 desde Williams y saltó a la titularidad en lugar de Jack Doohan tras los primeros seis Grandes Premios del curso, tuvo una notable evolución en su rendimiento y estará desde el inicio en el próximo año. El corredor de 22 años comenzará por primera vez una temporada en el Gran Circo.

“La Fórmula Uno es un juego de números. Durante un fin de semana de carrera, se trata de analizar datos, temperaturas de la superficie y perseguir cada milésima de segundo de mejora en el tiempo por vuelta. Hoy, viernes, en el Gran Premio de São Paulo, también está dedicado a nuestro número 43, ya que el equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado que Franco Colapinto completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2026″, fue el anuncio que realizó el equipo, jugando con las fechas del acuerdo.

“La confirmación de hoy es una continuación del acuerdo plurianual para asegurar los servicios de Franco como piloto, firmado en enero de este año”, indicaron sobre el vínculo. “Franco será compañero y pilotará junto a Pierre Gasly, que recientemente se ha comprometido a largo plazo con el equipo. Juntos ayudarán a impulsar al equipo y aportarán más estabilidad y continuidad para la temporada 2026, que supone una nueva oportunidad y un nuevo comienzo para el equipo en una nueva era de regulaciones”, agregaron.

El comunicado estuvo acompañado por declaraciones de Flavio Briatore, el líder todopoderoso del team. “He seguido la trayectoria de Franco a lo largo de su etapa en la Fórmula Uno y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de primer nivel capaz de crecer con el equipo. Nuestra decisión de continuar juntos hasta 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y nuestro firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto de carreras”.

Y agregó: “Ha sido un año difícil para todo el equipo y no ha sido el escenario más fácil para rendir, pero tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar a colocar al equipo en la mejor posición posible para la próxima temporada. Con la alineación de Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo y, con suerte, dará a nuestros aficionados algo por lo que animar y gritar la próxima temporada”.

"He creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de primer nivel", dijo Briatore

El argentino también dejó sus sensaciones por intermedio de la prensa del equipo. “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante en el futuro. Desde que debuté en la Fórmula Uno, sabía que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantener mi puesto en este deporte. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, que ha sido un gran compañero y sin duda seguirá siendo alguien de quien puedo seguir aprendiendo”.

Franco, que había dado señales de su futuro este viernes al arribar con la camiseta de la selección argentina al circuito de Brasil, habló sobre las sensaciones de correr en Interlagos: “Por último, es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí, en Brasil, este fin de semana. Estoy muy cerca de mi país natal, Argentina, y de un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con mucho apoyo. Tener tantos aficionados acompañándonos en este viaje al equipo y a mí es la razón por la que competimos y, el año que viene, cuando se produzca un reinicio en la Fórmula Uno, esperamos poder dar a todas las personas que nos animan algo por lo que sonreír y celebrar de verdad. ¡Vamos, Alpine!“.

Con la camiseta de Argentina: así llegó este viernes Franco Colapinto al circuito (Foto: Reuters/Jean Carniel)

La confirmación de su continuidad llegó después de un notable progreso, tanto dentro como fuera de la pista. Luego de tomar el mando del monoplaza A525 prácticamente sin experiencia previa en los vehículos de la escudería francesa, que tienen características diferentes a los autos de Williams, el argentino logró igualar, y en algunos casos superar, los resultados de su compañero Gasly. Esa demostración le valió el premio de su continuidad.

Tras la salida de Jack Doohan de su lugar como titular luego de protagonizar varios accidentes y con un 13° puesto como mejor resultado, Franco inició su camino en Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola. A pesar de tener un incidente en la clasificación, el argentino completó una correcta actuación, en la que terminó 16°. En su segundo fin de semana de competición, en el marco del GP de Mónaco, logró superar a su compañero Gasly en la qualy -el francés chocó y abandonó en carrera- y finalizó en la 13° ubicación.

Después de quedar en el 15° puesto en el GP de España, volvió a completar una actuación en la que superó a Pierre Gasly: terminó 13° en el GP de Canadá. Posteriormente, finalizó en el 15° lugar en el GP de Austria y, por una falla técnica en su monoplaza de Alpine, no pudo competir en el GP de Gran Bretaña. Antes del parón de dos semanas de la F1, Colapinto concluyó 19° en Bélgica y 18° en Hungría.

Alpine competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Franco Colapinto y Pierre Gasly al mando del monoplaza

El argentino regresó a las pistas con fuerza y mejoró notablemente sus resultados con un vehículo que tuvo claras falencias respecto al resto de la grilla. De hecho, el joven de 22 años logró superar en reiteradas oportunidades a Gasly, quien está completando su octava temporada en la Fórmula 1 y tiene más de 170 Grandes Premios disputados.

Colapinto registró su mejor resultado en el Gran Premio de Países Bajos: terminó 11° y quedó al borde de sumar sus primeros puntos con el team con sede en Enstone. La temporada siguió con un 17° lugar en Monza, donde Alpine le pidió que dejara pasar a Gasly, mientras que en Azerbaiyán quedó 19°.

De cara al GP de Singapur, Colapinto siguió con su progresión y superó una vez más a su compañero después de finalizar en el 16° lugar. Para el GP de los Estados Unidos, en Austin, llegó una fuerte respuesta por parte del joven de 22 años. A pesar de que Alpine le indicó que mantenga las posiciones con Gasly y que no lo superara, el argentino no hizo caso a las instrucciones y adelantó al francés para terminar en el 17° puesto.

De cara a la próxima temporada, Franco Colapinto llegará con 27 Grandes Premios disputados (Foto: Reuters/Athit Perawongmetha)

Hasta el momento, a falta de la realización de cuatro Grandes Premios (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi), Franco desembarca en Interlagos con un contrato asegurado y tras ubicarse 16° en el GP de México, quedando detrás de Gasly porque un Virtual Safety Car le impidió superarlo cuando sostenía mejor ritmo. En ese panorama, el francés se impone en el mano a mano contra el argentino por 7 a 6 en carreras. En la lucha interna en el plano de clasificaciones, Pierre aventaja a Franco por 8-5.

Vale recordar que Colapinto firmó contrato con Alpine a principios de 2025 en el marco de una cesión de cinco años desde Williams, según le confirmó a Infobae su mánager María Catarineu. El pilarense llegó por expreso pedido de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y uno de los hombres con mayor influencia en la toma de decisiones del team con sede en Enstone.

El directivo italiano había anunciado que el único competidor del pilarense de cara al 2026 era el estonio Paul Aron, quien todavía no corrió en la F1, aunque participó en varias prácticas libres. Este también anticipó que la oficialización llegaría entre finales de octubre y principios de noviembre. En medio de todo esto, Colapinto logró revertir algunas críticas del asesor de 75 años a base de buenos rendimientos, al punto de que Briatore terminó elogiando en reiteradas ocasiones al sudamericano.

Stuart Barlow es el ingeniero de pista de Franco Colapinto durante su presencia con Alpine, un rol clave para las actuaciones del argentino

Cabe destacar que Colapinto se estrenó en la Fórmula 1 en 2024 de la mano de Williams como sustituto de Logan Sargeant. El debut se llevó a cabo en el Gran Premio de Italia, donde Franco mostró sus credenciales al terminar en la 12ª ubicación. Luego, protagonizó una de sus actuaciones más importantes en el circuito callejero de Bakú, donde cruzó la meta en el octavo lugar y sumó sus primeros puntos en la categoría. El 11° puesto en el GP de Singapur fue la gran confirmación de su talento. Un 12° lugar en la Sprint se completó con la 10ª ubicación en la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos, acumulando nuevamente unidades. En México volvió a tener un rendimiento sobresaliente para terminar 12°.

Las cosas se complicaron en las últimas cuatro fechas. En San Pablo tuvo su primer abandono y accidente en una carrera. Mientras que en Las Vegas vivió el choque que más lo perjudicó durante la clasificación, cuando estaba realizando una gran actuación: en la carrera terminó 14°. En Qatar quedó afuera por ser protagonista involuntario de un accidente, luego de sufrir un toque de Esteban Ocon. Y en Abu Dhabi, desertó por fallas en la unidad de potencia. Su futuro en Williams se vio limitado ya que la escudería tenía a Carlos Sainz como piloto titular confirmado para el 2025 y debió buscar alternativas fuera del team que lo impulsó en su formación.

Antes de recalar en la Máxima, el argentino se destacó en múltiples categorías, en las que generalmente estuvo en desigualdad de condiciones y sin el mejor auto en pista. Desde su campeonato logrado en la Fórmula 4 Española que comenzó a estar en el radar de las escuderías de la F1 y ese interés se acrecentó con sus triunfos en el resto de las divisionales como la Fórmula Regional, la Fórmula Renault Europea, la Fórmula 3 y la Fórmula 2. En todas, fue ganador sin tener el mejor monoplaza.

En 2024, Williams le dio la oportunidad a Franco Colapinto de competir en las últimas nueve carreras del calendario (REUTERS/Jakub Porzycki)

El objetivo de Alpine respecto a la próxima temporada fue contundente: todas las miradas del equipo se centraron en la construcción del monoplaza 2026, curso en el que comenzará a regir una nueva normativa con grandes cambios en la regulación técnica de los vehículos.

Para dejar en claro esta postura, las últimas mejoras del 2025 se llevaron a cabo en el Gran Premio de España, en el marco de la novena fecha del calendario. Al mismo tiempo, el equipo francés dejará de utilizar motores Renault y pasará a tener a Mercedes como su proveedor principal. Flavio Briatore fue tajante respecto a las expectativas del próximo curso y prometió pelear por “podios”.

Franco Colapinto afrontará por primera vez una temporada de la Fórmula 1 desde el inicio. No obstante, llegará al debut con 26 Grandes Premios -9 con Williams y 17 con Alpine- disputados en su espalda. Al mismo tiempo, contará con la posibilidad de probar el nuevo monoplaza en los test de pretemporada, otro ítem trascendental en el calendario del cual el pilarense nunca pudo formar parte. El argentino iniciará una nueva era en su vida deportiva.

Flavio Briatore fue el hombre clave en el arribo de Franco Colapinto a Alpine en 2025 (Foto: @briatoreflavio)