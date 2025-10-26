Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de México de Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Está será la 62° edición del GP de México en la F1 (de 1993 a 2014 se ausentó del calendario y en 2020 no se corrió por la pandemia). Con una longitud de poco más de 4 kilómetros, el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y una larga recta principal. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2021) con un tiempo de 1:17.714. El año pasado, Carlos Sainz a bordo de la Ferrari se quedó con la victoria. El más ganador en el circuito es Max Verstappen (5).