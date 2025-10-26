Deportes

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de México de Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino cometió un error en la última vuelta rápida y no pudo avanzar en la Q1 de la clasificación. Lando Norris partirá desde la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

09:57 hsHoy

Así será la grilla de partida del GP de México:

Lando Norris partirá desde la pole y tendrá detrás a las dos Ferraris de Leclerc y Hamilton. Verstappen saldrá desde la tercera fila (5°) y el líder del campeonato de pilotos, Oscar Piastri, lo hará desde el puesto 7. Carlos Sainz, que terminó en el top 10 (fue séptimo en la clasificación), penalizará cinco lugares tras el toque a Antonelli en Austin y saldrá desde el 12° lugar de la parrilla.

Así quedó la grilla de
Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de México (Foto: @F1)
09:50 hsHoy

Detalles del circuito del GP de México de F1:

Está será la 62° edición del GP de México en la F1 (de 1993 a 2014 se ausentó del calendario y en 2020 no se corrió por la pandemia). Con una longitud de poco más de 4 kilómetros, el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y una larga recta principal. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2021) con un tiempo de 1:17.714. El año pasado, Carlos Sainz a bordo de la Ferrari se quedó con la victoria. El más ganador en el circuito es Max Verstappen (5).

El circuito del GP de
El circuito del GP de México de F1
09:48 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de México de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto largará desde el
Franco Colapinto largará desde el último lugar de la grilla el GP de México (REUTERS/Henry Romero)

