Franco Colapinto afrontará la FP1 y la Qualy de la Sprint en el GP de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de Brasil en Interlagos.

Últimas noticias

Tras años de silencio, Stephen Curry habló sin filtros sobre el momento más difícil de su carrera: “Llegué a creer que había terminado” En el pódcast Mind the Game, junto a LeBron James y Steve Nash, la estrella de Golden State Warriors recordó los meses de dolor, dudas y rehabilitación que casi lo alejan del básquet

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección El presidente de Boca Juniors fue uno de los más de 300 invitados que dijeron presente en el Teatro Colón para vivir una hermosa noche bajo el calor de la posible cuarta corona de la Albiceleste en el Mundial 2026

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi Ken Roczen fue bicampeón de la especialidad y también dominó el motocross. A los dos años manejó una moto. En 2017 casi pierde un brazo en un accidente y sufrió ocho cirugías en tres semanas. “No puedo esperar para correr delante de los argentinos”, afirma

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate Se trata del arito que el ídolo usó en su partido despedida en 2001 en La Bombonera, cuando pronunció una de sus frases más legendarias: “La pelota no se mancha”