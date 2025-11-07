Deportes

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la Qualy de la Sprint en el GP de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino, a bordo de su Alpine, buscará comenzar con el pie derecho en Interlagos

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación Sprint: 15.30 (Argentina y Brasil)

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

09:35 hsHoy

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1:

09:30 hsHoy

Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la Fórmula 1:

09:25 hsHoy

Los neumáticos del Gran Premio de Brasil:

09:20 hsHoy

Los últimos cinco ganadores del Gran Premio de Brasil

  • 2024 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – George Russell (Mercedes)
  • 2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2019 – Max Verstappen (Red Bull)
09:15 hsHoy

Los últimos cinco polemans en el Gran Premio de Brasil

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Kevin Magnussen (Haas)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Max Verstappen (Red Bull)
09:10 hsHoy

EL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DE BRASIL:

09:05 hsHoy

¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de Brasil en Interlagos.

Franco Colapinto correrá en el
Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Brasil (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

