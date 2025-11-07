Franco Colapinto afrontará la FP1 y la Qualy de la Sprint en el GP de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

07 Nov, 2025 04:35 a.m. EST
DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL
Viernes 7 de noviembre
Práctica Libre: 11.30 (Argentina y Brasil)
Clasificación Sprint: 15.30 (Argentina y Brasil)
Sábado 8 de noviembre
Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)
Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)
Domingo 9 de noviembre
Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1:
Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la Fórmula 1:
Los neumáticos del Gran Premio de Brasil:
Los últimos cinco ganadores del Gran Premio de Brasil
- 2024 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – George Russell (Mercedes)
- 2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2019 – Max Verstappen (Red Bull)
Los últimos cinco polemans en el Gran Premio de Brasil
- 2024 – Lando Norris (McLaren)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – Kevin Magnussen (Haas)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2019 – Max Verstappen (Red Bull)
EL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DE BRASIL:
¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de Brasil en Interlagos.
Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Brasil (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)