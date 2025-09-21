Deportes

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino sufrió un choque cuando intentaba pasar a la Q2 en el circuito callejero de Bakú. Verstappen saldrá desde la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Guardar

Carrera a 51 vueltas: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

TelevisaciónDisney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

10:21 hsHoy

Colapinto de cara a la carrera: “Vamos a probar algo fuera de lo común”

10:13 hsHoy

¡Super Max saldrá desde el primer lugar!

En una temporada con un dominio casi total de los McLaren, la velocidad del motor Honda de Red Bull le permitió sacar ventaja al piloto neerlandés y lograr la pole en el callejero de Bakú. ¿Repetirá victoria el cuatro veces campeón mundial?

Verstappen en el paddock de
Verstappen en el paddock de Bakú (REUTERS/Anton Vaganov)
10:04 hsHoy

La grilla de salida del GP de Azerbaiyán:

Verstappen se quedó con la pole en el circuito callejero de Bakú. Sorprendente 2° puesto de Liam Lawson con su Racing Bulls y 3° lugar de partida para Carlos Sainz con su Williams. Esteban Ocon fue penalizado y saldrá desde el fondo de la grilla, por lo que Gasly partirá desde atrás de Colapinto (18°).

Así quedó la grilla de
Así quedó la grilla de largada del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se correrá en el circuito callejero de Bakú (Foto: @F1)
09:53 hsHoy

Así fue el golpe de Colapinto durante la Q1 de la clasificación en Bakú:

09:43 hsHoy

¡Cambios en el Alpine de Colapinto para la carrera en Bakú!

Según informó el equipo en sus redes sociales, el A525 que maneja el argentino tendrá un nuevo chasis y una caja de cambios diferente a la que usó durante la clasificación del sábado tras el choque en el final de la Q1.

El piloto argentina acompañó a
El piloto argentina acompañó a los mecánicos mientras reparaban su monoplaza tras el choque en la clasificación
09:42 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.

Colapinto por las calles de
Colapinto por las calles de Bakú, sede del GP de Azerbaiyán

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1F1 hoyAlpineMax VerstappenLando NorrisOscar PiastriPierre GaslyFlavio Briatore

Últimas noticias

Argentina perdió contra Italia en los octavos de final y quedó eliminada del Mundial de vóley

El equipo de Marcelo Méndez cayó ante los actuales campeones del mundo por 23-25, 20-25 y 22-25. Luciano Vicentín fue el goleador argentino con 15 puntos

Argentina perdió contra Italia en

Cómo se eligieron a los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 y quiénes son los 100 jurados encargados de votar al ganador

La revista France Football realizará este lunes en París la 69ª gala para elegir a los mejores del mundo durante la última temporada

Cómo se eligieron a los

9 frases de Gallardo tras la caída de River en Tucumán: fuerte autocrítica y un mensaje puertas adentro para el duelo con Palmeiras

El entrenador millonario se fue con malas sensaciones por el trabajo ante Atlético, pero ya piensa en la Libertadores

9 frases de Gallardo tras

Una de cal y otra de arena para Jeremías Ledesma: de las enormes atajadas al insólito error en el primer gol de Atlético Tucumán

El arquero de River tuvo responsabilidad en el tanto del Decano, pero también apareció para evitar una goleada

Una de cal y otra

Dos golazos, asistencia top y un gesto de líder con un compañero: el partidazo récord de Messi en el triunfo de Inter Miami

Las Garzas vencieron 3-2 a DC United y siguen escalando posiciones en la tabla de la MLS

Dos golazos, asistencia top y

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Siguen las alertas por tormenta: cuáles son las provincias que se verán afectadas este domingo

Este es el valor de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Criptomonedas: el valor de bitcoin para este día

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de tether

INFOBAE AMÉRICA

Clima en Nueva York: pronóstico

Clima en Nueva York: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Donald Trump instó a Afganistán a que devuelva la base aérea de Bagram a Estados Unidos

Pronóstico del clima en Houston este domingo 21 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Clima en Dallas: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Zelensky denunció que en la última semana el Ejército ruso lanzó más de 2.780 drones y bombas guiadas contra Ucrania

DEPORTES

Argentina perdió contra Italia en

Argentina perdió contra Italia en los octavos de final y quedó eliminada del Mundial de vóley

Cómo se eligieron a los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 y quiénes son los 100 jurados encargados de votar al ganador

9 frases de Gallardo tras la caída de River en Tucumán: fuerte autocrítica y un mensaje puertas adentro para el duelo con Palmeiras

Una de cal y otra de arena para Jeremías Ledesma: de las enormes atajadas al insólito error en el primer gol de Atlético Tucumán

Dos golazos, asistencia top y un gesto de líder con un compañero: el partidazo récord de Messi en el triunfo de Inter Miami