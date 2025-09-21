Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Carrera a 51 vueltas: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)
Colapinto de cara a la carrera: “Vamos a probar algo fuera de lo común”
¡Super Max saldrá desde el primer lugar!
En una temporada con un dominio casi total de los McLaren, la velocidad del motor Honda de Red Bull le permitió sacar ventaja al piloto neerlandés y lograr la pole en el callejero de Bakú. ¿Repetirá victoria el cuatro veces campeón mundial?
La grilla de salida del GP de Azerbaiyán:
Verstappen se quedó con la pole en el circuito callejero de Bakú. Sorprendente 2° puesto de Liam Lawson con su Racing Bulls y 3° lugar de partida para Carlos Sainz con su Williams. Esteban Ocon fue penalizado y saldrá desde el fondo de la grilla, por lo que Gasly partirá desde atrás de Colapinto (18°).
Así fue el golpe de Colapinto durante la Q1 de la clasificación en Bakú:
¡Cambios en el Alpine de Colapinto para la carrera en Bakú!
Según informó el equipo en sus redes sociales, el A525 que maneja el argentino tendrá un nuevo chasis y una caja de cambios diferente a la que usó durante la clasificación del sábado tras el choque en el final de la Q1.
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.