La filosa reflexión de Romario sobre Messi y Cristiano Ronaldo: “No se pueden ni comparar”

La leyenda brasileña no tuvo dudas

A días del inicio del Mundial 2026, probablemente la última gran cita que compartirán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Romario volvió a abrir el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia. El Chapulín, de 60 años, hace ruido con cada aparición pública. Esta vez, volvió a compararse con los astros actuales, y sorprendió al marcar la distancia entre el campeón del mundo con Argentina y el astro portugués.

“¿Fuiste mejor que Cristiano Ronaldo?“, fue la pregunta que disparó el ida y vuelta. ”Sí. Menos que Messi, más que Cristiano", devolvió el ex delantero, campeón con Brasil en Estados Unidos 1994. “¿Menos que Messi? ¿Por qué consideras a Messi superior a Cristiano?“, le consultó el periodista. Y, allí, Romario no dejó dudas.

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“Porque Messi, en mi opinión, es un tipo que nació con ese don. Es innato, él... Todo lo que tiene, ya lo tiene desde que nació. Cristiano se transformó en uno de los más grandes del mundo a lo largo de su carrera. Es decir, su profesionalismo hizo que se convirtiera en quien es. Pero técnicamente, por ejemplo, no, no se puede ni comparar”, enfatizó el ex atacante, hoy legislador de su país y entrevistador.

Bicampeón de la Copa América (1989 y 1997), autor de 784 goles oficiales (que se estiran a 1002, según los discutibles registros del propio ex futbolista), hace unos días había participado de un juego similar. En esa oportunidad, el Baixinho solo se había puesto solo por debajo de cuatro mitos en el olimpo del fútbol.

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“Pelé, Maradona y Messi jugaron mejor que yo. Y tal vez Garrincha”, remarcó. Luego, ubicó a la par suyo a “Ronaldo, el Fenómeno”, otro compatriota suyo. E indicó que Ronaldinho fue “un poco menos”. Cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo, amplió el concepto.

“Cuando hablo de esos que jugaban menos, me refiero a que yo era más completo que ellos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Ya le oí decir y leí que él es el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí no lo es, pero respeto esa posición cien por ciento, que él tiene ese derecho. Sí puede decir que está entre los cinco mejores delanteros”, sentenció.

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Además, el Chapulín explicó por qué Cristiano Ronaldo no entra en la lista

Romario descolló en el PSV, Barcelona y Valencia, y en dos de los principales clubes de Brasil, como Vasco da Gama y Flamengo. Fue catorce veces goleador de un certamen. Sus 169 centímetros de altura fueron una trampa para los defensores.

Hoy, como referencia histórica del fútbol de Brasil, fue uno de los principales defensores de Neymar, quien finalmente fue convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial y este miércoles se sumó a la concentración de la Verdeamarela.

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“La selección es el lugar para los mejores y más talentosos y ningún entrenador debería prescindir de un jugador con el talento de Neymar. Es mejor tener a un crack como Neymar, aunque no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador. ¡Preste atención, señor!“, supo decirle al italiano cuando dudaba. Ahora celebra la presencia del punta del Santos, con la esperanza del sexto título para el Scratch.