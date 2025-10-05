Deportes

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino se vio beneficiado de la descalificación de los Williams y avanzó en la grilla. George Russell partirá desde la pole. Transmite Disney+ desde las 9

Carrera principal a 62 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

TelevisaciónDisney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

11:14 hsHoy

Russell dio el golpe y se quedó con la pole con una gran vuelta:

10:52 hsHoy

Llueve en Singaur antes de la carrera. ¿Será un GP a piso húmedo?

Charles Leclerc se cubre de
Charles Leclerc se cubre de la lluvia en su llegada al circuito de Marina Bay (REUTERS/Edgar Su)
10:48 hsHoy

El enojo de Colapinto tras quedar cerca de pasar a la Q2:

10:00 hsHoy

Así quedó la grilla de partida del GP de Singapur:

Alpine confirmó que Pierre Gasly cambió unos componentes del monoplaza y saldrá de los boxes, lo mismo que Alex Albon (set de suspensión del Williams).

Así quedó la grilla final
Así quedó la grilla final del Gran Premio de Singapur tras la sanción a Sainz y Albon (Foto: @F1)
09:39 hsHoy

La descalificación de los Williams benefició a Colapinto:

Tras la prueba de clasificación, la FIA decidió sancionar a los monoplazas de Carlos Sainz y Alex Albon. ¿Las razones? Los comisarios detecaron una irregularidad en el alerón trasero durante la inspección técnica posterior. El sistema DRS de ambos monoplazas superó el límite máximo permitido de 85 mm en ambos lados del área externa, infringiendo el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico de la FIA 2025. Por eso fueron descalificados y, tras un pedido del equipo, saldrán desde el fondo de la largada en Singapur.

El Williams de Carlos Sainz
El Williams de Carlos Sainz (REUTERS/Athit Perawongmetha)
09:32 hsHoy

Los detalles del circuito de Marina Bay en Singapur:

La de este domingo será la 23° edición del GP de Sinapur en la Fórmula 1. El trazado tiene poco menos de 5 kilómetros de longitud, con tres zonas de DRS y 19 curvas. La vuelta rápida en carrera le pertenece al ya retirado Daniel Ricciardo (2024) con un tiempo de 1:34.486. El año pasado, McLaren celebró en las calles de Bakú gracias a la victoria de Lando Norris. El piloto más ganador en el trazado es Sebastian Vettel (5).

El circuito del GP de
El circuito del GP de Singapur de la F1
09:28 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto en el circuito
Franco Colapinto en el circuito de Marina Bay (REUTERS/Edgar Su)

