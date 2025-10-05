Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Carrera principal a 62 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)
Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Russell dio el golpe y se quedó con la pole con una gran vuelta:
Llueve en Singaur antes de la carrera. ¿Será un GP a piso húmedo?
El enojo de Colapinto tras quedar cerca de pasar a la Q2:
Así quedó la grilla de partida del GP de Singapur:
Alpine confirmó que Pierre Gasly cambió unos componentes del monoplaza y saldrá de los boxes, lo mismo que Alex Albon (set de suspensión del Williams).
La descalificación de los Williams benefició a Colapinto:
Tras la prueba de clasificación, la FIA decidió sancionar a los monoplazas de Carlos Sainz y Alex Albon. ¿Las razones? Los comisarios detecaron una irregularidad en el alerón trasero durante la inspección técnica posterior. El sistema DRS de ambos monoplazas superó el límite máximo permitido de 85 mm en ambos lados del área externa, infringiendo el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico de la FIA 2025. Por eso fueron descalificados y, tras un pedido del equipo, saldrán desde el fondo de la largada en Singapur.
Los detalles del circuito de Marina Bay en Singapur:
La de este domingo será la 23° edición del GP de Sinapur en la Fórmula 1. El trazado tiene poco menos de 5 kilómetros de longitud, con tres zonas de DRS y 19 curvas. La vuelta rápida en carrera le pertenece al ya retirado Daniel Ricciardo (2024) con un tiempo de 1:34.486. El año pasado, McLaren celebró en las calles de Bakú gracias a la victoria de Lando Norris. El piloto más ganador en el trazado es Sebastian Vettel (5).
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.