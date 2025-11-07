Deportes

Los mensajes ocultos detrás del anuncio de Alpine que confirmó la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El team con sede en Enstone apostó por algunos guiños encriptados para dar ratificar al argentino como titular en 2026

Guardar
Franco Colapinto arribó al autódromo
Franco Colapinto arribó al autódromo este viernes con la nueva camiseta de la selección argentina y el número 43 (Foto: Reuters/Jean Carniel)

Era un secreto a voces en el paddock durante las últimas semanas, pero que nadie se animaba a confirmar a ciencia cierta hasta ver el famoso "breaking" en las cuentas oficiales de la Fórmula 1. La continuidad de Franco Colapinto estaba cerrada a partir de los buenos rendimientos que tuvo en esta última parte de la temporada, pero Alpine planificó con precisión de relojería suiza amparándose en los guiños del destino.

El trabajo de orfebrería de comunicación empezó hace algunos días con posteos misteriosos del piloto argentino de 22 años y su equipo, pero concluyó este viernes con la confirmación definitiva de Alpine. ¿El horario elegido? Las 10.43 de Brasil. 10 (el número que utiliza Pierre Gasly) y el 43 que luce el monoplaza de Colapinto.

El team con sede en Enstone eligió dar a conocer la confirmación el 7 de noviembre (mes 11) del 2025. Es decir, 7+11+25 = 43. Y con ese primer mensaje oculto empezaron a jugar ya desde las últimas horas del jueves. “¿Ya hiciste los cálculos?“, escribieron en sus redes sociales junto con una placa de la fecha 7/11/25 que rápidamente abrió la puerta al furor de los fanáticos.

El destino, además, quiso que esa fecha sea en el primer día de actividad del Gran Premio de Brasil, la carrera local de Franco por ser la más cercana de Argentina. Al igual que el año pasado, era de esperarse ver un circuito de Interlagos repleto de fanáticos albicelestes.

"10:43", el horario elegido por
"10:43", el horario elegido por Alpine para publicr la confirmación

“La Fórmula Uno es un juego de números. Durante un fin de semana de carrera, se trata de analizar datos, temperaturas de la superficie y perseguir cada milésima de segundo de mejora en el tiempo por vuelta. Hoy, viernes, en el Gran Premio de São Paulo, también está dedicado a nuestro número 43, ya que el equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado que Franco Colapinto completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2026″, indicó el comunicado oficial del team confirmando a Franco.

“Para los matemáticos y los aficionados con buen ojo que buscan pistas secretas, la fecha de hoy [07.11.25] suma el número de carrera de Franco, que permanecerá en el coche para la próxima temporada. La confirmación de hoy es una continuación del acuerdo plurianual para asegurar los servicios de Franco como piloto, firmado en enero de este año”, indicaron.

El posteo que realizó Alpine
El posteo que realizó Alpine durante el jueves en la previa del anuncio

Lentamente, Alpine y el equipo de trabajo de Colapinto comenzaron a explicar los posteos enigmáticos. El propio Jamie Campbell-Walter, uno de los representantes del argentino junto con María Catarineu, compartió el posteo del equipo y le dio sentido al “43″ y el “LU” que en los últimos días difundían ocultos en fotos de sus redes sociales.

“7+11+25=43. LU=Love U. Nos divertimos. Espero que todos estén felices”, firmó el manager.

El otro dato que no pasó desapercibido para nadie fue el arribo del argentino al Autódromo José Carlos Pace con la nueva camiseta de la selección argentina que se utilizará en el Mundial 2026 que llevó el número 43, el que lo identifica.

Uno de los posteos que
Uno de los posteos que realizó el manager de Colapinto antes del anuncio

Por primera vez en su carrera, Franco saldrá a pista con una confirmación sobre su futuro en la Fórmula 1 para girar en Interlagos en la primera práctica libre y luego para afrontar la clasificación de cara a la carrera Sprint del sábado (a partir de las 11 de la mañana). La segunda jornada de acción en San Pablo también contará con la clasificación (desde las 15) para la cita principal del domingo: será un evento a 71 giros que comenzará a las 14 de Argentina.

Con la tranquilidad de tener certezas sobre su carrera y con la chance de mostrar su potencial como titular a partir de 2026, el argentino cerrará el año con las carreras de Las Vegas (23 de noviembre a la 1 de la mañana), Qatar (sábado 29/11 a las 11AM será la Sprint y el domingo 30 la carrera principal a las 13) y Abu Dhabi (7 de diciembre a las 10AM).

Si bien tendrá primero las habituales pruebas de pretemporada, Colapinto volverá a tener actividad en 2026 el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne en Australia. Será una de las carreras con mayor expectativa de la Máxima en varios años porque se estrenarán formalmente las nuevas regulaciones técnicas que prometen cambiar por completo la dinámica de poder entre los equipos y Alpine enfocó todo su desarrollo del monoplaza en construir un coche competitivo para esa temporada. Además, se dará el debut de la 11ª escudería con la inclusión de un Cadillac que tendrá a Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez como titulares.

“Quiero que estemos entre los seis primeros (en la parrilla). Cuando estás sexto o séptimo, empiezas la carrera y ya hueles el podio. Cuando estás en el 14.º o 15.º puesto, olvídalo. Mi sueño, si se quiere, es ser competitivo, estar a ese nivel”, dijo Flavio Briatore en las últimas horas sobre el deseo de cara al próximo año en una entrevista con el medio especializado The Race.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineFormula 1F1 hoyF1Pierre GaslyJamie Campbell-WalterMaría Catarineu

Últimas Noticias

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afrontará la práctica y la qualy de la Sprint en Brasil

El piloto argentino, a bordo de su Alpine, buscará comenzar con el pie derecho en Interlagos

Tras ser confirmado como titular

El detrás de escena del acuerdo de Franco Colapinto con Alpine para ser piloto titular de la Fórmula 1 en 2026

El argentino hizo méritos a puro manejo con el peor auto de la categoría

El detrás de escena del

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 de cara al 2026 tras la confirmación de Colapinto en Alpine

La escudería francesa hizo oficial la continuidad del piloto argentino, que formará dupla con Pierre Gasly. ¿Cuáles son las tres butacas que esperan un dueño?

Cómo quedó el mapa de

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026

La escudería francesa hizo oficial que el piloto argentino de 22 años formará dupla con Pierre Gasly en el próximo calendario

Franco Colapinto seguirá en la

Racing Club adoptó un programa contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en el deporte

El presidente de la Academia, Diego Milito, formalizó el acuerdo con el Dr. Ariel Gelblung, Director CSW Latam

Racing Club adoptó un programa
DEPORTES
Tras ser confirmado como titular

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afrontará la práctica y la qualy de la Sprint en Brasil

El detrás de escena del acuerdo de Franco Colapinto con Alpine para ser piloto titular de la Fórmula 1 en 2026

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 de cara al 2026 tras la confirmación de Colapinto en Alpine

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026

Racing Club adoptó un programa contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en el deporte

TELESHOW
Flor Peña cumplió 51 años,

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

La confesión de Wanda Nara tras separarse de Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que tenga novia”

Nico Vázquez compartió la primera foto junto a Dai Fernández: a pura sonrisa en un lugar icónico de Nueva York

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

El museo del Holocausto les

El museo del Holocausto les pone nombre a 5 millones de víctimas y confía en la IA para identificar al resto

China suspendió restricciones a la exportación de tierras raras, una de las exigencias de EEUU en el pacto comercial

Nuevo balance de la dictadura cubana: el huracán Melissa dejó más de 76.000 viviendas afectadas en la isla

Por dentro del museo catarí que parece una “rosa” del desierto: una joya de 430 millones de dólares

La Orquesta Filarmónica de Israel vivió una noche tensa en París tras protestas y bengalas en plena sala