Flavio Briatore terminó con los rumores y contó cuál es el único piloto que compite con Franco Colapinto por la titularidad de Alpine en 2026

Flavio Briatore dijo que Colapinto compite con el reserva Paul Aron por la titularidad en Alpine (Foto: @briatoreflavio)

La segunda butaca de Alpine para el 2026 es uno de los temas que más interacción está generando en la Fórmula 1. Con Pierre Gasly confirmado hasta 2028, el asiento que hoy ocupa Franco Colapinto todavía espera una oficialización y eso abre la puerta a las especulaciones.

Mientras los medios europeos ponen nombres de todo tipo sobre la mesa, Flavio Briatore decidió terminar con todos los rumores y aclaró que el segundo titular de Alpine saldrá de Franco Colapinto o el actual corredor de reserva Paul Aron.

“Es entre Franco y Paul”, le dijo el jefe de la escudería en las últimas horas al medio especializado The Race. En esta entrevista exclusiva, Briatore planteó: “Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Y yo tengo que entender qué es lo mejor para el equipo, ¿entiendes?“.

Paul Aron es el corredor de reserva de Alpine (Foto: Prensa Alpine)

Briatore explicó que hoy no tiene “ningún interés en nadie” y reconoció que antes tenía intereses cruzados porque ser manager de distintos corredores: “Antes, la gente me volvía loco (con sus quejas) porque representaba al 50 % de los pilotos (de la parrilla). Ahora, no represento a nadie”.

“No me importa. No tengo ningún interés. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso. Necesito otra carrera o dos para decidirme, pero, sinceramente, hoy no sé (cuál de los dos)”, advirtió sobre la puja entre Colapinto y Aron por el asiento de Alpine en 2026.

Si bien desde Europa buscaron poner sobre la mesa apellidos como Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Mick Schumacher, Felipe Drugovich, e incluso a Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez antes de sus firmas con Cadillac, Briatore descartó traer alguien por fuera de la estructura de Alpine: “No veo ninguna otra posibilidad. Vemos a otros, pero no sentimos que tengan nada especial, porque los buenos causan sensación”.

Tras repasar los rendimientos de Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Fernando Alonso cuando estaban en categorías inferiores o equipos de menor nivel antes de dar el salto de calidad, Briatore descartó también alguna sorpresa de la Fórmula 2 o de otro equipo: “Ahora, quitemos a Max (Verstappen). ¿El resto?...”, preguntó Flavio, tras “callarse y responder con un encogimiento de hombros” ante el cronista del medio The Race.

En las últimas semanas, la máxima autoridad de la escudería dio declaraciones un tanto contradictorias sobre esa batalla por el lugar disponible en el equipo. Tras haber lanzado una fuerte crítica sobre el nivel del corredor argentino en la previa del Gran Premio de Países Bajos advirtiendo que “quizá no era el momento adecuado” para tener a Colapinto como titular, Briatore cambió su enfoque y elogió el nivel que tuvo su segundo corredor en ese evento.

“Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”, lo volvió a elogiar de cara al GP de Italia, al mismo tiempo que planteó que necesitaba “otras cuatro o cinco carreras” antes de dar el veredicto final en “noviembre”.

Esa fecha del calendario se corrió apenas unos días más tarde cuando anunció que la “decisión definitiva” se llevaría adelante “a finales de octubre” antes de respaldar nuevamente a Colapinto: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”.

Franco Colapinto comenzó este viernes su actividad en el circuito callejero de Bakú (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

En el inicio de la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, el todopoderoso directivo de 75 años volvió a adelantar la fecha de la decisión explicando que precisaba una o dos carreras antes de definir al segundo piloto del 2026.

Este domingo, desde las 8 de la mañana de Argentina, se correrá la 17ª fecha del calendario de Fórmula 1 en Bakú. En dos semanas, el domingo 5 de octubre, será el turno de otro trazado urbano en el Gran Premio de Singapur que servirá como antesala de la gira americana por Texas (19 de octubre), México (26 de octubre), Interlagos en Sao Paulo (9 de noviembre) y Las Vegas (22 de noviembre).

En la nota con The Race, Briatore volvió a insistir sobre la presión que recae sobre los rookies que ascendieron en el último tiempo y cómo eso influyó en sus rendimientos: “Franco llega... Estos jóvenes pilotos llegan al equipo con mucha presión. Antonelli, Colapinto, Jack Doohan y demás. Es muy difícil manejar el coche, muy difícil hablar con los ingenieros. Es un equipo grande. Mil personas, una gran responsabilidad, y tal vez algunos pilotos llegaron a la F1 demasiado pronto. Después de seis, siete u ocho carreras, se ve que Antonelli mejoró, y después (Gabriel) Bortoleto mejoró. Luego, Franco mejoró. Tenemos que considerar lo que podemos tener”, concluyó.

Franco afrontará este fin de semana su 11ª carrera como titular de Alpine en el callejero de Bakú que tuvo un comienzo complicado para los A525 que no lograron encontrar la puesta a punto en las primeras dos prácticas.

Paul Aron, que firmó su contrato como reserva de la escudería a fines de noviembre del 2024, fue cedido a comienzo del calendario para que realice dos prácticas oficiales con Sauber (fue 17° y 20°) antes de tener su debut formal con Alpine: quedó 20° en la FP1 en Monza que lo vio conducir el coche de Colapinto. El estonio de 21 años fue un habitual rival de Colapinto tanto en la Fórmula 3 como en la F2, donde tuvieron una recordada definición con el triunfo del argentino.