Franco Colapinto largará desde el puesto 17 el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto .

Se cumplen 75 años desde el primer GP de F1 en Monza, uno de los circuitos con mayor tradición en el calendario de la categoría. El trazado es rápido, con dos zonas de DRS y 11 curvas. La vuelta ráipida le pertenece al brasileño Rubens Barrichello (2004) con un tiempo de 1:21.046 . El año pasado, Ferrari celebró en casa tras la victoria de Charles Leclerc .

Tras haber clasificado en el puesto 18, el piloto argentino se vio beneficiado porque Isack Hadjar , que iba a partir desde el 16° lugar, decidió hacer cambios en la unidad de potencia de su Racing Bulls y largará desde los boxes. Lo mismo sucederá con el compañero de equipo de Franco, Pierre Gasly , que aprovechó su mala clasificación (19°) para hacer unas modificaciones en su Alpine y saldrá desde el pit lane.

Últimas noticias

