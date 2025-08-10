Polémica por un nuevo cambio del reglamento de la Fórmula 1 en 2026: el equipo que podría beneficiarse

En 2026 se vendrá un drástico cambio en el reglamento técnico de la F1

La inquietud entre los ingenieros de Fórmula 1 crece ante los nuevos monoplazas de 2026 que serán más chicos, al igual que sus neumáticos, y sus motores deberán usar combustibles sintéticos para reducir la contaminación. Se suman modificaciones en la carga de energía respecto de la tecnología híbrida, que seguirá, y en este contexto hubo revelaciones.

Para el año próximo, en cuanto a la unidad de potencia, se espera que los autos circulen con baterías descargadas y potencia limitada, lo que podría comprometer tanto el rendimiento como la seguridad. Esta preocupación surge de la dificultad para recargar la energía del sistema MGU-K en algunos trazados, un desafío técnico que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aún no ha resuelto por completo. En este contexto de incertidumbre, la FIA publicó el 31 de julio la decimotercera versión del Reglamento Técnico, a tan solo seis meses de que los equipos presenten sus vehículos en los test privados de Barcelona programados del 26 al 30 de enero. La noticia principal, según Motorsport, es que la estabilidad normativa sigue sin alcanzarse y el reglamento continúa en revisión constante, lo que mantiene en vilo a los equipos y a los especialistas del sector.

El proceso de definición de los nuevos monoplazas ha estado marcado por la intervención directa de altos ejecutivos de la industria automotriz, quienes, invitados al paddock, participaron en la elaboración de las futuras unidades de potencia. La propuesta más radical consistió en buscar una equivalencia entre la energía térmica y la eléctrica, una meta ambiciosa que ha resultado mucho más costosa y compleja de lo previsto. La consecuencia inmediata ha sido la necesidad de ajustar repetidamente el reglamento técnico para adaptarlo a las limitaciones de un tren motriz que, en la práctica, no siempre puede garantizar la potencia nominal de 1.000 caballos.

Los autos reducirán su ancho y su largo

El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, ha utilizado el debate sobre el futuro de la categoría como eje de su campaña para la renovación de su mandato, que concluye a finales del próximo año. En sus declaraciones, ha llegado a sugerir el regreso a los motores atmosféricos V8 equipados con un sistema KERS, una propuesta que parece ignorar la inminente transición tecnológica que la propia FIA impulsa para 2026. Esta postura ha sido interpretada por algunos analistas como una señal de desconexión entre la dirección de la federación y las necesidades reales de la competición.

El concepto de monoplaza que la FIA ha delineado para 2026 se caracteriza por una reducción de 30 kilogramos en el peso, una distancia entre ejes acortada de 3.600 a 3.400 milímetros, y una anchura que pasa de 2.000 a 1.900 milímetros. Los neumáticos, aunque mantienen las 18 pulgadas, serán más estrechos: 25 milímetros menos en el eje delantero y 30 milímetros menos en el trasero. El fondo plano se mantiene, pero la aerodinámica activa gana protagonismo con la eliminación del DRS y la introducción de alerones móviles tanto delante como detrás. El resultado será una reducción de al menos 20 % en la carga aerodinámica respecto a los coches actuales, lo que exigirá mayor destreza a los pilotos, especialmente en curvas de alta velocidad.

El objetivo declarado de la FIA es recuperar el control del rebufo o succión, permitiendo que un coche pueda seguir de cerca al que le precede y facilitar así los adelantamientos. Esta estrategia ya se intentó con los monoplazas de efecto suelo introducidos en 2022, con éxito inicial, aunque los equipos pronto encontraron formas de recuperar carga aerodinámica a costa de un rebufo menos limpio. Para 2026, el diseño del alerón delantero será mucho más restrictivo, canalizando los flujos de aire hacia el interior de las ruedas delanteras y a lo largo de la carrocería. No obstante, según Motorsport, los especialistas en aerodinámica exploran alternativas para recrear el efecto Out Wash, que desvía el flujo de aire hacia el exterior de las ruedas, ampliando el margen de maniobra en torno a las superficies del coche. Se ha detectado cierto margen de libertad en este aspecto, lo que podría dar lugar a soluciones innovadoras.

El factor aerodinámico siempre fue clave, pero en 2026 su papel será más preponderante

La configuración Rake, que Red Bull dominó en el pasado, regresará en 2026. Este ajuste consiste en que la parte trasera esté más elevada respecto a la parte delantera. Esta inclinación entre los ejes delantero y trasero genera una zona de depresión bajo el fondo semiplano, incrementando la carga aerodinámica (N. de la R: para que el auto vaya más pegado al suelo). Cuanto mayor sea el efecto Out Wash del alerón delantero, menor será el ángulo Rake necesario. En el ámbito térmico, tanto el sistema de refrigeración de la unidad de potencia como el de los frenos incorporarán conceptos ya probados, lo que podría hacer que los pontones laterales recuerden a los diseños actuales, aunque persisten dudas sobre la necesidad de un chasis inferior tan extremo como el vigente.

Ferrari ha avanzado en el desarrollo de su coche muleto para las pruebas con neumáticos Pirelli 2026, pasando del modelo SF-24, de empuje delantero, al SF-25, de tracción delantera, con el objetivo de recopilar datos relevantes para el diseño del 678, el esperado monoplaza rojo del próximo año. Estas informaciones, recogidas por Motorsport, reflejan que el proceso de innovación está lejos de concluir y que los equipos exploran activamente nuevas soluciones dentro del marco regulatorio en constante evolución.

El propio Adrian Newey, director técnico de Aston Martin, había criticado inicialmente las reglas de 2026 por su excesiva rigidez en materia aerodinámica. Sin embargo, desde su llegada a la escudería de Silverstone, ha mostrado optimismo y ha dejado entrever que existen oportunidades interesantes para el desarrollo de los nuevos monoplazas. Todo apunta a que la próxima temporada traerá vehículos radicalmente distintos, no solo en lo que respecta a las unidades de potencia.