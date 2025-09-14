Tras el empate de Boca y Central, así están las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso

River Plate, Boca Juniors y Rosario Central se ubican en la cima de la tabla anual y están sacando su pase a la próxima Copa Libertadores

El Torneo Clausura superó el ecuador de la fase inicial y los equipos empiezan a delimitar sus aspiraciones en el certamen local. Las peleas van desde la búsqueda por quedar entre los primeros ocho lugares de sus respectivas zonas, intentar quedarse con un cupo en la tabla Anual que otorgue un boleto a las competiciones internacionales y la batalla por la permanencia.

La jornada dominical de la 8ª fecha arrancó con una polémica victoria de Instituto de Córdoba por 2-0 sobre Argentinos Juniors. La derrota supone un duro golpe para el Bicho, que se descuelga de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Al mismo tiempo, Unión de Santa Fe pisó fuerte en el Bosque y venció 3-1 a Gimnasia de La Plata. De esta manera, el Tatengue alcanzó a Barracas Central en la cima del grupo A con 15 unidades.

Posteriormente, en una emocionante jornada en el Gigante de Arroyito con el regreso de Miguel Ángel Russo, Rosario Central y Boca Juniors igualaron 1-1. Rodrigo Battaglia convirtió para el Xeneize, mientras que Ángel Di María marcó un golazo olímpico. Con este resultado, ambos se mantienen a tres puntos de River Plate en la cima de la tabla Anual con 46 unidades. El cuadro de la Ribera, que tiene 13 puntos en el Clausura, se mantiene en la segunda ubicación en el acumulado por diferencia de gol. La Academia rosarina marcha sexto en el grupo B.

La octava jornada del Torneo Clausura bajará el telón con dos partidos en simultáneo: Tigre recibirá a Talleres de Córdoba en Victoria y Defensa y Justicia hará lo propio con Platense en Florencio Varela.

Tras la victoria por 2-1 sobre Estudiantes en La Plata, River Plate quedó como el puntero de la tabla anual y del grupo B (Fotobaires)

La fecha 8 se inició el jueves con un empate sin goles en Córdoba entre Belgrano y San Martín de San Juan y se empezaron a mover las tablas. El viernes continuó con una victoria de Deportivo Riestra 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que colocó momentáneamente al Malevo como líder de la Zona B y afianzado en puestos de Copa Sudamericana. Además, Racing derrotó 2-0 a San Lorenzo en el clásico y salió del fondo de la Zona A. Vélez y Huracán terminaron 0-0 en Parque Patricios, Newell’s se impuso en Rosario ante Atlético Tucumán y Lanús derrotó por la mínima a Independiente Rivadavia de Mendoza como local.

En los albores del sábado, Godoy Cruz no pudo con Barracas Central en Mendoza y empató 0-0, resultado que dejó al Guapo como líder en la Zona A, con 15 unidades, y afianzado en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Luego, Independiente no pudo salir de su crisis futbolística y perdió 1-0 en Avellaneda frente a Banfield, que trepó hasta el tercer puesto de la Zona A. Además, en el partido más atractivo de la jornada, River Plate venció 2-1 a Estudiantes en La Plata y alcanzó la cima en el grupo B, así como también lidera la Anual, con 49 puntos.

Vale mencionar que los primeros tres de la Tabla Acumulada 2025 se clasificarán a la Libertadores del año que viene junto a Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. En tanto, los seis siguientes en la Anual sellarán su boleto para la Sudamericana 2026 (hoy Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Barracas Central, San Lorenzo, Huracán y Racing). Además, el último de la Anual se irá al descenso al igual que el último de la tabla de promedios.

Platense, como campeón del Apertura, disputará el Trofeo de Campeones contra el campeón del Clausura el próximo 20 de diciembre. El que resulte ganador de ese match, disputará la Supercopa Argentina contra el ganador de la Copa Argentina. En tanto, la Supercopa Internacional será disputada por el ganador del Trofeo de Campeones y el primero de la Tabla Anual.

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA DE LA FECHA 8 - INTERZONALES

Jueves 11 de septiembre

BELGRANO 0-0 SAN MARTÍN DE SAN JUAN

Viernes 12 de septiembre

DEPORTIVO RIESTRA 2-0 CENTRAL CÓRDOBA (SDE)

RACING 2-0 SAN LORENZO

HURACÁN 0-0 VÉLEZ

NEWELL’S 2-0 ATLÉTICO TUCUMÁN

LANÚS 1-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Sábado 13 de septiembre

GODOY CRUZ 0-0 BARRACAS CENTRAL

INDEPENDIENTE 0-1 BANFIELD

ESTUDIANTES 0-2 RIVER PLATE

SARMIENTO 2-0 ALDOSIVI

Domingo 14 de septiembre

GIMNASIA DE LA PLATA 1-3 UNIÓN DE SANTA FE

INSTITUTO DE CÓRDOBA 2-0 ARGENTINOS JUNIORS

ROSARIO CENTRAL 1-1 BOCA JUNIORS

20:00 Tigre-Talleres de Córdoba

20:00 Defensa y Justicia-Platense

CRONOGRAMA FECHA 9 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 19 de septiembre

17:00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19:00 Huracán – Racing (Zona A)

19:15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21:15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14:30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16:45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19:00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21:15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14:30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16:45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19:00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19:00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21:15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19:00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21:00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

CRONOGRAMA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

19:00 Banfield – Unión (Zona A)

19:00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21:15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14:30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14:30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16:45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19:00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21:15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15:15 Racing – Independiente (interzonal)

18:00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20:15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20:15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15:30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20:00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19:00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)