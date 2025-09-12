Se juega la fecha 8 del Torneo Clausura con cinco partidos el día viernes: hora, TV y posibles formaciones

La jornada de viernes contará con cinco partidos

Con el plato fuerte en el clásico entre Racing y San Lorenzo, la jornada de viernes del Torneo Clausura cuenta con otros cuatro enfrentamientos clave en la fecha 8 del certamen, que cuenta con la particularidad en que todos los encuentros son interzonales. Deportivo Riestra y Central Córdoba (SdE) abrirán la jornada. Luego, Huracán chocará con Vélez. En el último turno, Newell’s recibirá a Atlético Tucumán y Lanús hará lo propio contra Independiente Rivadavia.

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (SdE)

Riestra y Central Córdoba abren el día en Bajo Flores

En el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en busca de subirse a la cima de la zona B. El duelo contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la televisación de TNT Sports.

El Malevo es uno de los grandes animadores de la zona B del Torneo Clausura: marcha tercero con 13 unidades y con una victoria alcanzaría la punta momentáneamente. Además, marcha octavo en la tabla anual con 37 puntos. Al mismo tiempo, mantiene una notable racha en condición de local, donde mantiene un invicto de 23 partidos. Vale aclarar que Riestra viene de vencer por 1-0 a Talleres en Córdoba.

Del otro lado, Central Córdoba viene de recibir un duro golpe al caer por 2-0 contra Vélez en la final de la Supercopa Argentina. No obstante, el elenco santiagueño marcha invicto en el Clausura y se ubica en el segundo lugar de la zona A, con 13 puntos. De hecho, se impuso 2-0 sobre Estudiantes de La Plata en la última jornada.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Pedro Ramírez, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Pablo Monje, Milton Céliz, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy o Lucas Besozzi; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: José Carreras.

Estadio: Guillermo Laza.

Hora: 14.30

TV: TNT Sports.

Huracán vs. Vélez

Huracán y Vélez jugarán en Parque Patricios

Huracán y Vélez protagonizarán un importante duelo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha interzonal del Clausura. Yael Falcón Pérez será la máxima autoridad. Transmite TNT Sports.

El Globo precisa de los tres puntos para escalar a la cima de la zona A, donde suma 11 puntos, y acercarse a la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores en la tabla anual, en la que marcha séptimo con 38 puntos. El equipo de Parque Patricios viene de igualar sin goles contra San Lorenzo en el clásico, donde sufrió la expulsión de Luciano Giménez en el primer tiempo.

Por su parte, el Fortín viene de gritar campeón en Rosario al imponerse por 2-0 sobre Central Córdoba en la Supercopa Argentina. Más allá de que una victoria lo podría dejar en la cima del grupo B, en el que suma 14 puntos, Guillermo Barros Schelotto tiene un ojo puesto en lo que será el duelo contra Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira y Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fabrizio Llobet.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 19.00

TV: TNT Sports.

Newell’s vs. Atlético Tucumán

Newell's y Atlético Tucumán chocarán en Rosario

En Rosario, Newell’s se enfrentará contra Atlético Tucumán en busca de enderezar su rumbo en el Clausura. Fernando Espinoza será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

La Lepra sigue estancada en la parte baja de la zona A con seis unidades, mientras que en la anual solamente suma 25 puntos. Además, viene de recibir dos golpes contundentes: perdió el clásico contra Rosario Central y perdió por 2-1 frente a Barracas Central en su casa.

Al igual que Newell’s, Atlético Tucumán tiene 25 puntos en la tabla anual, aunque cuenta con un presente diferente en el Clausura: tiene nueve unidades y está a tiro de los puestos de clasificación a la fase final. No obstante, después de la victoria por 3-0 sobre Talleres de Córdoba, perdió por la mínima frente a Gimnasia de La Plata.

Posibles formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Pablo Echavarría.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium.

Lanús vs. Independiente Rivadavia

Lanús recibirá en La Fortaleza a Independiente Rivadavia

Lanús e Independiente Rivadavia chocarán en el último turno del día viernes en La Fortaleza. El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Granate viene de recibir una dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina al caer frente Argentinos Juniors. Por su parte, se ubica en la zona de clasificación a la fase final con 10 puntos, aunque necesita sumar en la tabla anual para entrar en puestos de copas internacionales. Cabe resaltar que Lanús deberá enfrentarse a Fluminense entre semana por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Caso contrario a Lanús, Independiente Rivadavia logró meterse en las semifinales de la Copa Argentina luego de vencer a Tigre por 3-1. Además, con ocho puntos en el grupo B, precisa de un triunfo para entrar entre los primeros ocho. Al mismo tiempo, podría ingresar a los puestos de clasificación a la Sudamericana en la anual: marcha décimo con 35 unidades.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canalem Sasha Marcich; Dylan Aquino, Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo y Alexis Canelo o Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori o Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Ciudad de Lanús, La Fortaleza.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports.

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA Y ANUAL