Belgrano y San Martín de San Juan abren la fecha 8 del Torneo Clausura en Córdoba: hora, TV y formaciones

Crédito: X @Belgrano

El fútbol doméstico se reanudará en Córdoba. En la octava fecha del Torneo Clausura, correspondiente a los interzonales, la presión por sumar puntos se intensificará para San Martín de San Juan, que llega al compromiso ante Belgrano en una situación comprometida: ocupa el último lugar tanto en la tabla anual como en la de los promedios, lo que lo obliga a buscar una victoria para mantener sus aspiraciones de lograr permanencia y evitar el descenso. El partido se disputará este desde las 20 en el Estadio Julio César Villagra, con el arbitraje a cargo de Andrés Merlos y la transmisión televisiva de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski tampoco atraviesa su mejor momento en el certamen. Actualmente se ubica en la undécima posición de la Zona A, con apenas 8 puntos, una cosecha que, de mantenerse, lo dejaría fuera de los playoffs. Esta realidad obliga al Pirata a mejorar su rendimiento en las próximas jornadas para no perder terreno en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

Además de su participación en el Torneo Clausura, el elenco cordobés continúa en competencia en la Copa Argentina, donde tiene programado un cruce ante Newell’s el miércoles siguiente en un choque que definirá al segundo semifinalista de la cita federal. Esta doble competencia exige una gestión cuidadosa del plantel y de los recursos físicos, ya que el calendario se presenta exigente para el equipo.

El contexto de ambos equipos añade un condimento especial al partido: mientras San Martín de San Juan necesita imperiosamente sumar de a tres para escapar de la zona de descenso, Belgrano busca revertir un inicio de campaña que lo mantiene alejado de los puestos de privilegio.

En cuanto al historial, ambos equipos se han enfrentado en más ocasiones en el Ascenso, dado que en Primera División sólo se registran 9 encuentros, con 3 victorias para el Santo, 4 empates y 2 triunfos para El Pirata.

En cuanto a los registros del Nacional B (actualmente Primera Nacional), de los 18 cruces, 6 finalizaron con alegrías cordobesas, 2 veces se impuso el conjunto cuyano y empataron en las otras 10 oportunidades.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Gigante de Alberdi

