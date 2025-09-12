Deportes

Racing recibirá a San Lorenzo con un ojo puesto en la llave ante Vélez por la Libertadores: hora, TV y formaciones

La Academia y el Ciclón medirán fuerzas en el Cilindro de Avellaneda por la octava fecha del Torneo Clausura. Desde las 19 con transmisión de ESPN Premium

Choque de opuestos en el Torneo Clausura

Racing y San Lorenzo se enfrentarán este viernes desde las 19 en el Estadio Presidente Perón por la octava fecha del Torneo Clausura, que está marcada por tratarse de cruces interzonales entre cada una de las dos zonas que componen el campeonato. El cruce tendrá el arbitraje de Ariel Penel, el VAR estará a cargo de Silvio Trucco y televisará ESPN Premium.

La Academia atraviesa un presente muy dispar en el ámbito local e internacional. Por un lado, está en la anteúltima posición sobre 15 equipos de la Zona A con 4 puntos y está obligado a sumar victorias para acercarse a los puestos de playoff, pero la paridad del fútbol argentino lo mantiene cerca de Banfield (10), último que avanzaría a los cruces de eliminación directa a falta de nueve jornadas para la conclusión de la Fase Regular.

A diferencia de este mal presente, los dirigidos por Gustavo Costas afrontarán en los próximos días la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez. El martes 16 desde las 19 chocarán en Liniers y, una semana más tarde, recibirán al Fortín en Avellaneda para determinar cuál será el equipo argentino que avance a las semifinales, instancia en la que se pueden enfrentar a Estudiantes de La Plata o Flamengo de Brasil. Mientras tanto, River Plate está del lado antagónico del cuadro y se medirá a Palmeiras.

Justamente, el Millonario será rival de Racing en el corto plazo porque ambos deben disputar la eliminatoria de cuartos de final en la Copa Argentina, pero ese encuentro todavía no tiene fecha estimada, según consta en la página oficial de la competición. El que gane ya sabe que se medirá a Independiente Rivadavia, que consolidó el mote de revelación tras derrotar 3-1 a Tigre en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Por otro lado, San Lorenzo atraviesa una actualidad mezclada por los buenos resultados y la incertidumbre dirigencial. La renuncia de varios integrantes de la Comisión Directiva incrementa las dudas en torno a una acefalía, pero Marcelo Moretti se muestra firme como presidente, mientras los jugadores intentan concentrarse en el plano futbolístico.

El Ciclón viene de igualar sin goles el clásico contra Huracán, solo perdió un compromiso en el Torneo Clausura y se mantiene en la cuarta colocación de la Zona B con 12 unidades, a tres de distancia del líder River Plate. Todo esto se suma a que se posiciona en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2025 por la Tabla Anual, pero una victoria lo acercaría a la próxima Libertadores, mientras que Racing está obligado a ganar porque, hasta el momento, se quedaría afuera de todo por esa vía.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Silvio Trucco

TV: ESPN Premium

Hora: 19

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

