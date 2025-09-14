Boca Juniors visitará a Rosario Central en un duelo que enfrentará a Leandro Paredes y Ángel Di María: hora, TV y formaciones

Leandro Brey vuelve al arco de Boca:
El juvenil, que acaba de renovar su contrato hasta diciembre de 2029, volverá a jugar como titular. ¿Su última vez? Fue el 29 de enero pasado, en el empate 1-1 con Unión en Santa Fe.
Posibles formaciones:
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Santiago Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
A qué hora jugarán Rosario Central-Boca:
El partido, que tendrá el arbitraje de Facundo Tello, comenzará a las 17.30 y se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Rosario Central y Boca Juniors por la fecha 8 del Torneo Clausura.