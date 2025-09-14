Argentinos visita a Instituto en Córdoba en la continuidad de la fecha 8 del Clausura

Instituto y Argentinos Juniors chocará en Alta Córdoba

En Alta Córdoba, Instituto busca enderezar su presente y se enfrenta a un Argentinos Juniors que necesita una victoria para escalar en la tabla anual. Nazareno Arasa es el árbitro principal y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

La Gloria atraviesa un endeble presente en el que solamente ganó un partido en el Clausura, que fue por 1-0 sobre Gimnasia en la primera fecha. Desde entonces, encadena tres empates y mismas derrotas, por lo que suma únicamente seis puntos. De esta manera, en la zona baja de la tabla anual, el elenco de Daniel Oldrá viene de empatar sin goles contra Independiente en Córdoba.

Del otro lado, Argentinos Juniors logró sellar su pase a las semifinales de la Copa Argentina al imponerse por la mínima sobre Lanús. Pese a esto, cayó por 2-1 contra Independiente Rivadavia en su última presentación en el Clausura y cedió puntos importantes en la pelea del ingreso a la Copa Libertadores en la tabla anual: suma 41 unidades, a cuatro de Rosario Central y Boca Juniors.

Formaciones

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium.

Gimnasia (LP) vs. Unión

Gimnasia se enfrentará a Unión en La Plata

En el Bosque de La Plata, Gimnasia recibe a Unión de Santa Fe con el arbitraje de Sebastián Martínez. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

Dentro de un panorama irregular, el Lobo se mantiene en la lucha de los puestos de clasificación a la fase final en la zona B con 10 unidades. Pese a esto, solamente suma 26 puntos en la tabla anual y está en la zona media. El equipo de Alejandro Orfila logró imponerse por 1-0 sobre Atlético Tucumán en la última fecha.

El presente del Tatengue es similar: tiene 26 unidades en la anual, aunque suma 12 puntos en el Clausura y podría acercarse a la punta en caso de ganar. Al mismo tiempo, más allá de quedar afuera de la Copa Argentina en manos de River Plate, Unión viene de concretar un triunfo trascendental por 3-2 sobre Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Formaciones

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Andrés Merlos.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Hora: 15.00

TV: TNT Sports.

Tigre vs. Talleres

Tigre y Talleres chocarán en el último turno de la jornada

Tigre se enfrentará en el Estadio José Dellagiovanna ante un necesitado Talleres de Córdoba que está metido en la pelea por el descenso. El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la transmisión de ESPN Premium.

El Matador de Victoria llega luego de una dura derrota por 3-1 contra Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina. De esta manera, el cuadro de Diego Dabove necesita volver a la victoria para acercarse a la zona de clasificación a la fase final y para mantenerse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, donde suma 35 unidades.

Del otro lado de la moneda, Talleres está atravesando un preocupante momento institucional y deportivo. La T no consigue la victoria hace cinco partidos y se ubica en la parte baja de ambas tablas. En el Clausura tiene cinco puntos, mientras que en la anual suma 18 unidades, donde pelea el descenso con Aldosivi y San Martín (SJ). En medio de todo esto, Andrés Fassi, presidente de la institución, realizó una conferencia de prensa en la que, entre varias cosas, realizó un pedido de disculpas públicas para con Claudio Tapia, su par de la AFA.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Bruno Leyes, Elías Cabrera, Santiago González, Jabes Saralegui; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Talleres: Guido Herrera; José Luis Palomino, Matías Catalán, Santiago Fernández; Miguel Navarro, Augusto Schott; Ulises Ortegoza, Matías Galarza o Juan Portilla, Valentín Depietri, Ruben Botta y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Pablo Giménez.

Estadio: José Dellagiovanna.

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium.

Defensa y Justicia vs. Platense

Defensa y Justicia jugará contra Platense

Defensa y Justicia recibirá a Platense en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello con el arbitraje de Juan Pafundi. El duelo será transmitido por TNT Sports.

El Halcón de Florencio Varela mantiene una racha de cinco encuentros al hilo sin perder, algo que le permitió escalar a la parte alta de la zona A al tener 12 unidades. El elenco de Mariano Soso viene de imponerse por 2-1 sobre Belgrano de Córdoba.

Por su parte, Platense recibió un duro golpe al caer por 3-1 contra Godoy Cruz en Vicente López. Esto ratificó el momento irregular del Calamar en el Torneo Clausura, donde tiene un registro de una victoria, tres empates y dos derrotas. Cabe recordar que el equipo dirigido por Cristian Kily González tiene un encuentro aplazado contra Independiente en Avellaneda.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Rafael Delgado, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aaron Molinas; Agustín Hausch, Juan Miritello y Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Platense: Andrés Desábato; Raúl Lozalo, Edgar Elizalde, Oscar Salomón, Juan Ignacio Saborido; Marcos Portillo, Guido Mainero, Franco Baldasarra, Franco Zapiola, Mauro Luna o Rodrigo Herrera y Augusto Lotti. DT: Cristian Kily González.

Árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Gastón Monzón Brizuela.

Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.

Hora: 20.00

TV: TNT Sports.

POSICIONES DEL CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL