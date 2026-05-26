Política

Tras el Tedeum, García Cuerva reiteró sus críticas a la dirigencia política: “Algunos habilitan situaciones de violencia”

El arzobispo de Buenos Aires remarcó que Javier Milei agradeció su mensaje por el 25 de mayo y minimizó las críticas. Además, expresó sobre la visita de León XIV: “Hay muchas posibilidades que el Papa venga, hay que ser prudentes”

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Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, en Infobae en Vivo

En una entrevista en Infobae al Amanecer emitida el martes, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, remarcó que hay “algunas situaciones de violencia que son habilitadas por los dirigentes”, y remarcó la urgencia de construir consensos en un país marcado por la polarización.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, conformado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, García Cuerva fue enfático en insistir que “todos los dirigentes políticos, empresariales y religiosos nos merecemos la oportunidad de poder dialogar” con el fin de lograr “acuerdos y consensos, pensando fundamentalmente en los que más sufren y lo que la están pasando mal en una Argentina que no quiere vivir así enfrentada”.

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Y continuó: “Algunas de las situaciones de violencia que podemos vivir en nuestra sociedad casi que son habilitadas por los dirigentes. Porque digo, si entre dirigentes se tratan de la manera que se tratan, y se dicen las cosas que se dicen... ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros con el común de la gente en la calle?"

En su mensaje en el Tedeum, el arzobispo llamó a construir “cuatro acuerdos fundamentales” para la Argentina: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza. Sobre la incidencia de esa homilía, el arzobispo destacó que el presidente Javier Milei tuvo una recepción positiva a su mensaje, aún cuando el contenido del mensaje lo responsabiliza por la situación del país.

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El señor Presidente me agradeció las palabras del Tedeum, y por supuesto yo agradecí que lo hayan pedido. El clima fue de mucha cordialidad y ojalá que sea así tomado. Las reacciones han sido muy positivas de todos”, relató luego de la ceremonia en la Catedral.

Ahora bien, García Cuerva reconoció que hubo desacuerdo con el contenido de su mensaje de parte de sectores tanto oficialistas como opositores. “Algunos pretendían que tuviera un mensaje más violento y agresivo, y que le enrostrara al Presidente todas las situaciones sociales que todavía no están resueltas, eso sería desagradable. Porque si viene el Presidente a la Catedral, me parece que hay que decir cosas con cordialidad y respeto, y con mucha firmeza. Hay que leer muchas cosas que dije entrelíneas”, describió. Y también se refirió a quienes “por defender al Presidente han agredido a mi persona”.

Sobre esas reacciones, el arzobispo subrayó las reflexiones del papa León XIV, por su mensaje para la Cuaresma de 2026: “Lo que hizo este tipo de expresiones es confirmarme esta idea de la necesidad de desarmar el lenguaje, del juicio inmediato y de (no) hablar mal de quienes están ausentes". Y se refirió a las críticas del diputado libertario Bertie Benegas Lynch, que lo calificó de “militar con sotana”: “Si supieran a quiénes he votado (...), es querer manchar la vida de otra persona. De este señor no voy a decir nada, pero lo respeto, si quieren discutamos ideas”.

En este marco, la maduración de su mensaje llevó tiempo y que buscó, inspirado en el papa León XIV, “tener palabras desarmadas y desarmantes”.

La posible visita del Papa León XIV a la Argentina

La semana pasada, el canciller Pablo Quirno acrecentó este viernes la expectativa sobre una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, en el marco de una gira por América Latina “Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino", sostuvo el funcionario a través de X. “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”, agregó.

Frente a la consulta sobre esta posible visita, García Cuerva pidió cautela: “Hay muchas posibilidades ciertas de que el Papa León venga. Hay que ser prudentes, hay que ser muy respetuoso, correcto. Tenemos que esperar la confirmación de la Santa Sede”.

Ojalá venga porque va a ser un mensaje de paz y de acuerdo. Nos va a hacer muy bien la visita del Papa”, expresó.

El arzobispo Jorge García Cuerva, con sotana negra y fucsia, habla desde un púlpito de metal dorado en una iglesia, con fieles y estatuas religiosas de fondo
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronuncia su homilía durante el tradicional Tedeum del 25 de Mayo, con autoridades presentes en la Catedral Metropolitana.

El mensaje del Evangelio y la cuestión social

El arzobispo de Buenos Aires abordó el trasfondo de su homilía del 25 de Mayo, pronunciada frente a la plana mayor del Gobierno nacional. “Quise elegir un Evangelio que me ayude a tratar de transmitir ideas con dos ejes, con la situación social de los que aun hoy siguen postergados y este clima de gran violencia que vivimos”, explicó el obispo.

García Cuerva reflexionó sobre su propia experiencia y la autocrítica que considera necesaria para los líderes. Sumó, además, un ejemplo litúrgico que tiene como referencia a “tomar tu camilla”. En su pasaje evangélico, recitó la historia de un paralítico de Cafarnaúm, con quien comparó la situación de muchos argentinos que “experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades y en su dignidad”.

“El toma tu camilla es nunca te olvides de dónde saliste, que has sido paralítico, y que sos una persona curada y sanada. Que cada uno pueda experimentar que somos frágiles y que hay muchas personas que nos rescataron, eso nos tiene que hacer más generosos con los demás”, dijo durante la entrevista.

Primer plano del Arzobispo Jorge García Cuerva hablando desde un púlpito, vestido con casulla roja y estola. Una vela encendida está a su derecha
"Nunca te olvides de dónde saliste, que has sido paralítico, y que sos una persona curada y sanada", expresó el arzobispo de Buenos Aires

Al referirse a la situación social, puntualizó: “No podemos dejar de tener en cuenta a los jubilados y las personas con discapacidad, los trabajadores precarios”. Y consideró que las deudas pendientes exceden a los gobiernos de turno: “Es más allá del Gobierno y del partidismo”.

El actor del bien común no es solo pensar en mí mismo, sino pensar en el otro”, afirmó, y subrayó que la Argentina “está enferma en los vínculos” y “en la inequidad”. “Los valores del Evangelio son un camino para salir adelante”, sostuvo el arzobispo.

En cuanto a la función de la política, fue categórico: “La política sigue siendo una herramienta de transformación, hay muchos políticos que su vida está muy alejada de la gente”. E insistió con la urgencia de promover el diálogo. “Nadie se salva solo. Nos necesitamos, no es con la mitad, ni con algunos”, concluyó.

"todos los dirigentes políticos, empresariales y religiosos nos merecemos la oportunidad de poder dialogar", afirmó García Cuerva (REUTERS/Agustin Marcarian)
"todos los dirigentes políticos, empresariales y religiosos nos merecemos la oportunidad de poder dialogar", afirmó García Cuerva (REUTERS/Agustin Marcarian)

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