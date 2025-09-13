Barracas Central defiende la cima de la Zona A del Clausura ante Godoy Cruz: hora, TV y formaciones

@barracascentral

La continuidad de la octava fecha del Torneo Clausura se dará con el duelo que animarán Godoy Cruz y Barracas Central en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza. El duelo comenzará a las 14:30, contará con el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

El Guapo es una de las sorpresas del campeonato doméstico, dado que arrastra un invicto de cinco presentaciones y con 14 puntos lidera la Zona A en soledad. Su última derrota se remonta al 20 de julio, cuando sufrió una inesperada goleada como local ante Independiente Rivadavia.

El Tomba, en cambio, logró terminar una racha adversa de diez encuentros sin alegrías, cuando se impuso ante Platense en Vicente López. Naturalmente, el triunfo ante el último campeón podría significar una remontada en la Zona B, en donde se ubica en el décimo puesto con tan solo 6 unidades.

En el historial, los últimos 5 antecedentes registran 2 victorias para los mendocinos y 3 para los bonaerenses. Y con Ruben Darío Insua a la cabeza, Barracas quiere seguir mirando a todos desde lo más alto.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli, Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Lucas Arce, Santino Andino, Maximiliano González, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Agustín Auzmendi y Luca Martínez. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios, Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua

Hora: 14:30

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

Estadio: Feliciano Gambarte

TV: ESPN Premium

Por la noche, en el Eva Perón de Junín, Sarmiento recibirá a Aldosivi en un duelo clave por la lucha de la permanencia. Desde las 21:15, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la transmisión televisiva de TNT Sports, el Verde y el Tiburón afrontarán una final por los promedios y la Tabla Anual.

El conjunto de Facundo Sava arrastra 3 presentaciones sin victorias, pero ha dado buenas señales en el empate contra Rosario Central y la igualdad con Atlético Tucumán. Su última alegría fue el 9 de agosto cuando se impuso por la mínima diferencia ante San Martín de San Juan, en otro duelo clave por evitar el descenso.

Por su parte, el elenco de Mar del Plata arrastra una seguidilla de nueve partidos sin sumar de a tres y su último triunfo también se dio frente al Santo sanjuanino a principios de mayo.

Probables formaciones:

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta, Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Facundo Roncaglia, Alex Vigo, Manuel García, Gastón González, Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez e Iván Morales. DT: Facundo Sava

Aldosivi: Jorge Carranza, Ignacio Guerrico, Santiago Laquidaín, Yonathan Cabral, Giuliano Cerato, Martín García, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago, Tobías Cervera y Matías Ariel García. DT: Mariano Charlier

Hora: 21:15

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

Estadio: Eva Perón

TV: TNT Sports

