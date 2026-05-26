República Dominicana

Número de habitaciones de renta corta en República Dominicana crece un 223.9% en siete años

La expansión de la renta corta supera ampliamente el ritmo de los hoteles, con la inclusión de 20,316 nuevas habitaciones y cerca de 8,000 propiedades solo durante el año pasado, según cifras oficiales

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Plano general aéreo de una ciudad costera con edificios residenciales modernos y casas bajas frente al mar, con hoteles al fondo. Se aprecian letreros de alquiler.
La renta corta en República Dominicana triplica su número de propiedades desde 2018, impulsando el crecimiento del turismo alternativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la renta corta en República Dominicana ha transformado el sector turístico en menos de una década. Entre 2018 y 2025, el número de propiedades dedicadas al alquiler temporal alcanzó las 56,973, lo que representa casi el triple frente a la cifra contabilizada siete años antes.

Este fenómeno ha superado con creces al crecimiento experimentado por la hotelería tradicional en ese mismo periodo.

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El incremento acelerado de la oferta de renta corta también se percibe en la cantidad de habitaciones disponibles.

Mientras los hoteles pasaron de 84,056 a 94,309 habitaciones, lo que implica un incremento del 12.2%, las habitaciones de renta corta escalaron de 42,093 a 136,338, lo que equivale a un aumento acumulado del 223.9%. La diferencia de ritmo entre ambos sistemas es evidente y pone de manifiesto la preferencia de inversores y turistas por el modelo de alquiler temporal.

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En 2023, el sector sumó 20,316 nuevas habitaciones y cerca de 8,000 propiedades adicionales, según datos publicados por Diario Libre. Esta dinámica modificó la escala del turismo dominicano y elevó la cantidad de habitaciones de renta corta por encima de las 142,000, distribuidas en aproximadamente 60,000 propiedades.

Si bien estos datos corresponden a registros oficiales, se estima que la dimensión real del mercado podría ser aún mayor debido a la velocidad de expansión y a la aparición constante de nuevas alternativas de alojamiento.

Vista urbana de República Dominicana con edificios modernos de alquiler temporal a la izquierda y un hotel tradicional de varios pisos a la derecha, con palmeras, autos y bicicletas.
En 2023, la oferta de renta corta alcanza más de 142,000 habitaciones y cerca de 60,000 propiedades a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la renta corta está vinculado al incremento de inversiones en este formato y al peso creciente de plataformas digitales como Airbnb y Booking, que han facilitado la comercialización de alquileres temporales en los principales destinos turísticos del país.

Esta tendencia ha llevado a que proyectos inmobiliarios estén cada vez más orientados a cubrir la demanda de estadías cortas, con propuestas que incluyen diseños, amenidades y servicios pensados para atraer tanto a inversores como a turistas.

Regulación fiscal y desafíos para el sector turístico

El crecimiento del modelo de renta corta plantea desafíos en materia fiscal, registral y de seguridad. Uno de los principales puntos de discusión es la actualización de los registros oficiales y la creación de mecanismos que permitan tener una fotografía precisa del tamaño real del mercado. Ante la falta de un marco regulatorio consolidado, el sector se ha expandido con criterios propios y sin una supervisión unificada, lo que complica la tarea de las autoridades para su control.

Primer plano de una mano sosteniendo una llave con un llavero de acrílico transparente en forma de casa. Al fondo, borrosos, se ven un salón luminoso y un lobby de hotel.
La Dirección General de Impuestos Internos plantea aplicar un ITBIS del 18% a las plataformas digitales de alojamiento temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) trabaja en la elaboración de un mecanismo para aplicar hasta 18% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a las plataformas digitales que intermedian en la oferta y reserva de alojamientos temporales, como Airbnb y Booking.

De aprobarse esta medida, sería la primera vez que este tipo de negocio tributaría en República Dominicana. La propuesta será discutida dentro de los próximos 60 días con los representantes de las plataformas y otros actores del sector.

El componente impositivo ha sido, precisamente, el principal factor que ha demorado la puesta en marcha de una regulación integral para los alojamientos de renta corta. Según Diario Libre, si el cobro fiscal se concreta, será la primera vez que este modelo de negocio tributará en República Dominicana.

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