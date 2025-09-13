Tras la sanción en la Sudamericana, Independiente jugará como local ante Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Independiente volverá a jugar en condición de local luego de los incidentes frente a la U de Chile

En el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibirá a Banfield por la fecha 8 del Torneo Clausura. El Rojo llega con la obligación de ganar para escapar del último puesto de la zona B, además de conseguir su primera victoria en el certamen. El encuentro, que comenzará a las 16:45, contará con el arbitraje de Andrés Gariano. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Cabe resaltar que este es el primer partido que jugará Independiente en condición de local después de los incidentes en el duelo contra Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, por el cual Conmebol dictaminó que el elenco argentino sea descalificado de la competición.

El Rojo podrá contar con público frente a Banfield. No obstante, según informó Aprevide, estarán inhabilitadas la Tribuna Pavoni Alta y Baja, donde ocurrió la gresca entre ambas parcialidades. “De la misma forma, estableció la prohibición de ingreso de elementos al estadio indefinidamente, tales como instrumentos musicales, banderas, tirantes y telones”, explicaron desde la entidad.

En el plano deportivo, Independiente llega en un momento complejo. El elenco de Julio Vaccari todavía no pudo ganar en el Torneo Clausura y se ubica en el último puesto de la zona B con tres unidades. De hecho, la situación se vuelve más compleja en condición de local: lleva cuatro meses sin sumar de a tres en el Libertadores de América.

Independiente arrastra una racha de ocho partidos sin ganar (Fotobaires)

Esta situación también lo dejó paulatinamente afuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales en la tabla anual al quedar relegado con 32 puntos. Cabe recordar que debe un partido contra Platense en su casa, mientras que empató sin goles en su visita a Instituto de Córdoba en su última presentación.

Del otro lado, Banfield llega al duelo contra Independiente después de conseguir una importante victoria por 1-0 sobre Tigre. Esto le permitió al cuadro de Pedro Troglio escapar de la parte baja de la tabla anual (24) y se metió en la pelea de la clasificación a la fase final de la zona A al sumar 10 puntos.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina rebajó la sanción a Kevin Lomónaco, quien había sido expulsado en la derrota por 2-1 frente a Vélez, y podrá estar presente en el duelo contra el Taladro.

Vale recordar que el último enfrentamiento entre Banfield e Independiente, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura, terminó con un empate sin goles en el Estadio Florencio Sola. Tras este juego, el Rojo recibirá a San Lorenzo desde las 14.30 el próximo domingo 21 de septiembre y Banfield visitará a Argentinos Juniors ese mismo día a partir de las 19.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Milton Valenzuela; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola, Luciano Cabral; Matías Abaldo, Walter Mazzantti y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Facundo Sanguietti; Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago López; Gonzalo Rios, Martín Río, Santiago Esquivel; Frank Castañeda, Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Sebastián Martínez

Hora: 16.45

TV: TNT Sports.

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA Y ANUAL