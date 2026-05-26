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Disparos, emboscadas y ajustes de cuentas: aumentan los casos de tentativa de homicidio en Panamá

La mayoría de los casos recientes involucra armas de fuego y lesiones que pusieron en peligro la vida de las víctimas.

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Primer plano de una pistola semiautomática Bersa Thunder de dos tonos (plateado y negro) sobre pavimento, con una vaina de bala sobre el cañón
Armas de fuego aparecen como el principal método utilizado en los hechos violentos registrados durante 2026. Archivo

Las estadísticas de homicidios continúan mostrando una tendencia al alza en Panamá durante 2026, pero detrás de cada asesinato consumado existe otro fenómeno que preocupa a las autoridades: las tentativas de homicidio.

Se trata de ataques en los que existe la intención de matar, pero por distintas circunstancias la víctima sobrevive, ya sea por atención médica oportuna, fallas en la ejecución del ataque o factores ajenos a la voluntad del agresor.

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De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 193 víctimas de homicidio a nivel nacional, frente a 180 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 7%. Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón concentran la mayor cantidad de casos registrados durante los primeros cuatro meses del año.

Aunque las cifras oficiales de tentativas de homicidio no forman parte del informe de víctimas de homicidio divulgado hasta abril, los casos reportados por el Ministerio Público durante los últimos días muestran que este delito continúa teniendo una presencia significativa en distintas regiones del país.

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Recreación del arsenal que habría sido incautado por la policía francesa en operativos contra la red vinculada con homicidios y ajustes de cuentas en la región de Lyon - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Varios de los casos recientes ocurrieron en Panamá Oeste, una de las regiones con mayor incidencia de violencia. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Jurídicamente, una tentativa de homicidio ocurre cuando una persona inicia la ejecución de una acción destinada a causar la muerte de otra, pero el resultado fatal no se concreta por circunstancias ajenas a su voluntad.

Uno de los casos más recientes se registró en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, donde varios hombres llegaron a bordo de un vehículo Kia Picanto y realizaron disparos contra personas que se encontraban en un establecimiento comercial.

El ataque dejó tres heridos y una de las víctimas falleció posteriormente en un centro hospitalario. Por este caso, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró la detención provisional del conductor del vehículo presuntamente utilizado durante el hecho.

Otro expediente se desarrolla en la provincia de Coclé. La Sección de Homicidio y Femicidio logró que un Tribunal de Garantías ordenara la detención provisional de un ciudadano de 27 años acusado de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Joven sentado solo en una habitación oscura, mirando hacia abajo. Sombras de puños, armas y símbolos digitales distorsionados se proyectan en la pared a su alrededor.
Los jóvenes continúan figurando entre los grupos más afectados por la violencia armada en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, el hombre ingresó a un jardín de expendio de licor en el corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce, y disparó contra otro joven de 27 años sin mediar palabras. La víctima sufrió una lesión en una arteria del brazo que puso en peligro su vida y le generó una incapacidad médico-legal provisional de 45 días.

También en la provincia de Panamá, la Fiscalía Metropolitana obtuvo una condena de 15 años de prisión contra un hombre de 32 años hallado responsable del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022 en la barriada Parque Real, en Las Mañanitas, cuando el ahora sentenciado realizó detonaciones contra una persona que permanecía en una residencia junto a otras personas. El proyectil impactó a la víctima y comprometió seriamente su vida.

La violencia también alcanzó a miembros de los estamentos de seguridad. En Veracruz, distrito de Arraiján, dos hombres de 20 y 35 años fueron enviados a detención provisional por una presunta tentativa de homicidio en perjuicio de dos unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los agentes realizaban un recorrido cuando recibieron disparos de cuatro sujetos. Uno de los policías resultó herido por un impacto de bala en el lado izquierdo de la cabeza.

Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
Un ataque armado en Veracruz dejó herido a un agente de la Policía Nacional durante un recorrido preventivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, en San Miguelito concluyó recientemente un proceso judicial relacionado con un homicidio ocurrido en 2019 en el sector de El Futuro, corregimiento Arnulfo Arias.

El Tribunal de Juicio Oral condenó a 24 años de prisión a un hombre por homicidio e inviolabilidad de domicilio, luego de acreditarse que ingresó a una residencia y realizó varios disparos que provocaron la muerte de un adolescente de 16 años.

Las estadísticas de homicidios muestran además que las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los hechos violentos. De las 193 víctimas registradas entre enero y abril, 165 murieron por disparos, equivalentes al 85.5% de los casos. Los jóvenes entre 18 y 24 años constituyen el grupo más afectado, con 56 víctimas, seguidos por las personas de 25 a 29 años, con 34 casos.

Los casos recientes de tentativa de homicidio reflejan que muchos ataques armados no terminan en muerte, pero sí dejan secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, además de una carga importante para el sistema judicial.

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