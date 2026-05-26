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“¡Nunca te volveré a hablar!”: el ataque de furia de un tenista en Roland Garros tras una polémica decisión del umpire

El tenista francés Pierre-Hugues Herbert explotó de ira por un fallo arbitral durante un partido

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La primera ronda de Roland Garros 2026 quedó atravesada por un episodio de alta tensión entre el tenista francés Pierre-Hugues Herbert y el umpire, durante el partido frente al italiano Lorenzo Sonego. El episodio central fue el furioso reclamo de Herbert tras una decisión polémica del juez de línea en el quinto set, que derivó en protestas del público y una definición dramática en el Court Simonne-Mathieu de París.

El duelo entre Herbert y Sonego se extendió por más de cuatro horas y ofreció un desarrollo vibrante, con alternativas cambiantes y un desenlace ajustado. El francés, que contaba con el apoyo mayoritario de la tribuna, se mostró muy afectado por la intervención arbitral en un momento clave del partido. Cuando el marcador del quinto set indicaba 1-0 a favor del italiano, Herbert frenó el juego tras considerar que una devolución de Sonego había salido de los límites de la cancha. El tenista local se acercó a la marca y la señaló con el marco de su raqueta, exigiendo una revisión inmediata.

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El umpire descendió de su silla para inspeccionar la marca y dictaminó que la pelota tocó la línea, validando el punto para el visitante. La decisión provocó el descontento inmediato de Herbert, quien se llevó las manos al rostro y expresó su incredulidad ante el fallo. Dirigiéndose al juez, el francés exclamó: “Lo vas a ver. Mírame a los ojos. Vas a ver que está fuera. Y si no pides perdón después de esto, nunca más te volveré a hablar. Ni siquiera te imaginas”. El ambiente se volvió aún más tenso cuando el público, en su mayoría francés, abucheó al cuerpo arbitral, mientras Sonego mantenía la concentración en el partido.

Dos hombres en una cancha de tenis de arcilla. Uno lleva una camiseta blanca y el otro, el tenista, una camiseta azul de polo con raqueta
El tenista francés Pierre-Hugues Herbert tuvo un acalorado altercado con un oficial durante un partido en Roland Garros (Captura de video)

La secuencia cobró relevancia por el peso del contexto: el punto en discusión correspondía a un quiebre clave y la presión se sentía en cada rincón del estadio. Tras el incidente, Sonego logró efectivizar el quiebre y se adelantó 2-0 en el set decisivo, inclinando la balanza a su favor en un partido que hasta ese momento se mantenía abierto.

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El enfrentamiento finalizó con el triunfo de Lorenzo Sonego por 7-6 (3), 5-7, 6-2, 1-6 y 6-4, en un duelo que se extendió por cuatro horas y nueve minutos. De esta manera, el italiano selló su pase a la segunda ronda, tras un desgaste físico y emocional notable para ambos protagonistas. El resultado posicionó a Sonego entre los destacados de la jornada y ahora enfrentará al preclasificado 24, el estadounidense Tommy Paul, que se impuso por 4-6, 6-3, 7-5 y 6-4 ante el australiano Rinky Hijikata.

El partido, más allá del resultado deportivo, dejó varias aristas para el análisis. El episodio del reclamo puso en el centro del debate la precisión de las decisiones arbitrales en situaciones de máxima presión, así como la reacción de los jugadores ante fallos controvertidos. El propio Herbert, visiblemente afectado, insistió en su convicción de que la bola había salido, mientras el juez mantuvo su determinación tras la revisión visual de la marca.

Un jugador de tenis con camiseta azul y raqueta en mano agachado en una cancha de arcilla. Un oficial con camisa blanca se inclina cerca de la red
Pierre-Hugues Herbert explotó de ira tras un fallo en contra durante un partido (Captura de video)

El contexto de Roland Garros añade un matiz especial a la controversia, ya que la superficie de polvo de ladrillo suele dificultar la interpretación de las marcas, a diferencia de lo que ocurre en otras superficies donde la tecnología de revisión electrónica está más presente. Este tipo de situaciones reaviva el debate sobre la incorporación de herramientas tecnológicas en todos los partidos del circuito profesional, con el objetivo de minimizar márgenes de error y preservar la equidad en la competencia.

La reacción del público francés, que se expresó con abucheos y gestos de apoyo a Herbert, refleja la sensibilidad que despiertan este tipo de decisiones en escenarios de alta competencia. El Court Simonne-Mathieu vivió una atmósfera cargada, donde la frustración del jugador local se convirtió en un símbolo de la exigencia y la pasión que caracterizan a los grandes torneos.

Tras este trabajoso triunfo, el camino de Sonego se avizora complejo, ya que podría cruzarse con rivales de jerarquía, como el dos veces finalista de Roland Garros, Casper Ruud, en una hipotética tercera ronda. Entre los posibles contrincantes en instancias posteriores figuran nombres destacados como Novak Djokovic y João Fonseca, lo que anticipa nuevos capítulos de alta exigencia para el italiano en el Grand Slam parisino.

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