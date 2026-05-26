Economía

Los argentinos ajustan gastos para llegar a fin de mes: qué consumos resignan primero

Una encuesta privada reveló que casi la mitad de los hogares redujo salidas y consumos recreativos para afrontar la crisis económica

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Casi la mitad de los hogares argentinos resignó salidas y consumos recreativos para enfrentar la crisis económica

La consultora Focus Market midió cómo proyectan los hogares argentinos su economía para los próximos tres meses y qué recortes aplican para llegar a fin de mes. El relevamiento registró que 46,8% espera estar peor, 46,3% ya resignó gustos o salidas y 31,6% no logró cubrir los gastos fijos del mes.

“Casi la mitad de los argentinos resignan gustos o salidas en este contexto de complejidad económica, de una economía que va a dos velocidades, que lo venimos diciendo, en este escenario en el que hay sectores que muestran resultados positivos, mientras que hay otros que vienen más rezagados”, explicó en Infobae Al Amanecer, Belén Escobar, periodista especializada en Economía.

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La encuesta, según explicó Escobar, buscó “sacarle una foto” al estado del bolsillo y al peso de los gastos fijos en los hogares. En ese marco, el estudio relevó recortes en consumos prescindibles, expectativas sobre ingresos y una señal de alerta sobre el endeudamiento y la mora, con referencia a datos del Banco Central.

La gastronomía y el sector de bebidas presentan una visible caída en el consumo, especialmente hacia fin de mes REUTERS/Francisco Loureiro
La gastronomía y el sector de bebidas presentan una visible caída en el consumo, especialmente hacia fin de mes REUTERS/Francisco Loureiro

Qué recortan los hogares, según la encuesta de Focus Market

El relevamiento preguntó qué resignaron los hogares argentinos para llegar a fin de mes. La respuesta más frecuente fue el recorte en consumos recreativos: 46,3% de los encuestados dijo que resignó gustos o salidas.

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En el mismo bloque de respuestas, 30,5% afirmó que no resignó nada. Además, 14,2% informó que resignó algo de comida y casi 9% dijo que dejó de comprar indumentaria o electrodomésticos.

Escobar vinculó esos resultados con la pérdida de ingreso disponible y el aumento del peso de los gastos fijos. “Un salario cada vez alcanza para lo mínimo”, dijo, y agregó: “Para los gastos fijos.”

Expectativas para los próximos tres meses: peor, igual o mejor

El sondeo también midió la proyección de los hogares sobre su situación en el corto plazo. A la pregunta sobre cómo esperan estar en los próximos tres meses, 46,8% contestó que estará peor, 26,36% dijo que estará mejor y 26,7% estimó que estará igual.

El 31,6% de los argentinos no logró cubrir sus gastos fijos mensuales, según la encuesta de Focus Market REUTERS/Irina Dambrauskas
El 31,6% de los argentinos no logró cubrir sus gastos fijos mensuales, según la encuesta de Focus Market REUTERS/Irina Dambrauskas

La lectura del relevamiento refleja una economía con desempeños distintos según sectores y niveles de consumo. La encuesta, en ese sentido, apuntó a relevar percepciones sobre el ajuste cotidiano y la posibilidad de recuperar margen en los próximos meses.

En otro tramo, Escobar agregó una interpretación sobre los factores que el informe menciona como posibles explicaciones de las expectativas: “Por un lado, la sensación de que lo peor ya pasó y que ahora solamente quedaría mejorar. Y por otro lado, también la proyección de alguna paritaria que esté cerca, alguna mejora salarial que ya se haya pautado para la segunda etapa del año”.

Ingresos, gastos del mes y uso de crédito: qué respondió cada grupo

Sobre la capacidad de cubrir los gastos mensuales, Focus Market preguntó si los ingresos alcanzaron para los gastos del mes. El resultado se repartió en cuatro grupos: 37,3% dijo que pudo ahorrar, 31,6% indicó que no le alcanzó para los gastos fijos, 27,2% respondió que llegó “con lo justo” y 3,8% afirmó que sacó un crédito.

Más de uno de cada cuatro argentinos logra ahorrar a pesar de la pérdida de ingreso disponible, de acuerdo al relevamiento REUTERS/Agustin Marcarian
Más de uno de cada cuatro argentinos logra ahorrar a pesar de la pérdida de ingreso disponible, de acuerdo al relevamiento REUTERS/Agustin Marcarian

Escobar remarcó la diferencia entre quienes ajustan consumos no esenciales y quienes sostienen cierta capacidad de ahorro. En ese sentido, planteó: “Y si vas al otro cuadro, cuando hablan del 37% que pudo ahorrar, ya estás haciendo referencia que casi cuatro de diez argentinos pueden ahorrar en la República Argentina”:

También se refirió al dato de quienes no resignaron consumos y lo consideró una señal a seguir: “Cuando uno dice que el 30% no resignó nada, en una etapa donde todavía se supone que continúa el ajuste hogareño, es un porcentaje elevado”.

En el intercambio sobre qué rubros sienten más el recorte, Girón describió una caída del consumo en gastronomía hacia la segunda mitad del mes y señaló el uso de promociones y estrategias comerciales para sostener ventas. En ese contexto, Escobar apuntó a un sector puntual: “El sector de bebidas viene muy golpeado”.

En el relevamiento, el porcentaje que declaró haber tomado crédito para afrontar el mes fue de 3,8%, un dato que Focus Market incluyó junto con el resto de las respuestas sobre ingresos, gastos fijos y ahorro.

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