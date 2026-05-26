Dolor en el fútbol argentino: murió Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros de Boca Juniors

Murió Fernando Gayoso

Una noticia generó dolor en el fútbol argentino. Fernando Gayoso, histórico entrenador de arquero que trabajó en Racing Club y con un reconocido último paso por Boca Juniors, murió este martes a los 55 años luego de luchar con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En las últimas semanas, Gayoso había sido internado por un cuadro de neumonía. En el predio del Xeneize en Ezeiza, el club puso las banderas a media asta como homenaje para un empleado de la institución que recibió un gran reconocimiento por parte de los fanáticos en la Copa Libertadores 2023, ya que gracias a su trabajo, ayudó a Chiquito Romero en las definiciones por penales que depositó al por entonces equipo de Jorge Almirón a la final del torneo continental.

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