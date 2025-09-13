Deportes

River Plate tendrá una dura visita a la casa de Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará seguir en lo más alto de la Zona B en su compromiso ante el Pincha. Desde las 19, por ESPN Premium

Guardar

Horario y dónde ver Estudiantes-River Plate:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium

19.00 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

18.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

17.00 Ecuador, Colombia y Perú

16.00 México

14:08 hsHoy

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendi; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar o Ezequiel Piovi; Alexis Castro, Cristian Medina, Tiago Palacios; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo o Santiago Lencina, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

13:39 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, por su parte, inició la octava jornada como líder del Grupo B con 15 unidades y su último compromiso fue una victoria por 2-0 ante San Martín de San Juan en el Monumental. Luego de este partido los dirigidos por Marcelo Gallardo se centrarán en su llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

13:27 hsHoy

¿Cómo llega Estudiantes de La Plata?

El Pincha, que en su última presentación antes del parate por la Fecha FIFA cayó 2-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, comenzó la octava jornada en la sexta colocación -por diferencia de gol- del Grupo A con 12 unidades, a sólo dos del líder Barracas Central. Tras este duelo viajará a Río de Janeiro para abrir su llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el 18 de septiembre.

13:10 hsHoy

El Pincha y el Millonario se verán las caras este sábado 13 de septiembre, desde las 19, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Diego Bonfa y Hugo Paez. El encargado del VAR será Fernando Echenique y en el AVAR estará Gastón Suárez.

13:05 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Estudiantes de La Plata y River Plate, correspondiente a la fecha 8 (Interzonal) del Torneo Clausura.

Estudiantes recibe a River Plate
Estudiantes recibe a River Plate en La Plata por la octava jornada del Torneo Clausura

Temas Relacionados

River PlateMarcelo GallardoEstudiantes de La PlataLiga ProfesionalTorneo Clausura

Últimas noticias

Argentina eliminó a Países Bajos: ¿Qué tiene que pasar para que sea cabeza de serie en el sorteo del Final 8 de Copa Davis?

El combinado nacional barrió al conjunto naranja en condición de visitante y ahora espera algunos resultados para ser uno de los cuatro favoritos del último tramo de la competencia. Los detalles

Argentina eliminó a Países Bajos:

Argentina ganó el dobles, cerró la serie contra Países Bajos como visitante y se clasificó al Final 8 de la Copa Davis

La dupla albiceleste con Horacio Zeballos y Andrés Molteni venció por 6-3 y 7-5 para cerrar la serie con un 3-0 en Groningen

Argentina ganó el dobles, cerró

Malas noticias para Scaloni: Exequiel Palacios sufrió una grave lesión en Bayer Leverkusen, será operado y no jugará hasta 2026

El mediocampista argentino sufrió una importante ruptura muscular de aductor: será operado y tendrá varios meses de recuperación

Malas noticias para Scaloni: Exequiel

Liverpool le habría ofrecido a Luis Díaz irse al Manchester City, pero el club lo rechazó: “No le vendemos a rivales”

El club dirigido por Pep Guardiola se negó a negociar con Liverpool y frustró el intento de intercambio por el delantero argentino, antes de que Luis Díaz partiera rumbo al Bayern

Liverpool le habría ofrecido a

Barracas Central defiende la cima de la Zona A del Clausura ante Godoy Cruz: hora, TV y formaciones

Desde las 14:30, el conjunto del Gallego Insua se medirá con el Tomba en Mendoza. Por la noche, Sarmiento chocará con Aldosivi

Barracas Central defiende la cima

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Seis formas de solucionar el error que impide abrir archivos PDF en el celular

El mercado del arte ante la prueba de la percepción, entre una narrativa de crisis y la realidad de los datos

El filete porteño toma el Centro Cultural 25 de Mayo con una muestra que celebra el arte urbano

La jueza Julieta Makintach pidió la nulidad de la imputación en su contra: “Es una verdadera caza de brujas”

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte ante

El mercado del arte ante la prueba de la percepción, entre una narrativa de crisis y la realidad de los datos

La nueva película de Paul Thomas Anderson es un retrato incómodo de lo que pasa hoy en Estados Unidos

Israel derribó otra torre utilizada por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza

Grace for the World: horarios y dónde ver en vivo el concierto desde el Vaticano

Retiro masivo en EEUU: más de 94.000 vehículos de marcas populares fueron llamados a revisión por falla de seguridad

DEPORTES

Argentina eliminó a Países Bajos:

Argentina eliminó a Países Bajos: ¿Qué tiene que pasar para que sea cabeza de serie en el sorteo del Final 8 de Copa Davis?

Argentina ganó el dobles, cerró la serie contra Países Bajos como visitante y se clasificó al Final 8 de la Copa Davis

Malas noticias para Scaloni: Exequiel Palacios sufrió una grave lesión en Bayer Leverkusen, será operado y no jugará hasta 2026

Liverpool le habría ofrecido a Luis Díaz irse al Manchester City, pero el club lo rechazó: “No le vendemos a rivales”

Barracas Central defiende la cima de la Zona A del Clausura ante Godoy Cruz: hora, TV y formaciones