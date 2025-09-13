River Plate tendrá una dura visita a la casa de Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Estudiantes de La Plata y River Plate, correspondiente a la fecha 8 (Interzonal) del Torneo Clausura.

El Pincha y el Millonario se verán las caras este sábado 13 de septiembre, desde las 19, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi . El árbitro principal será Nicolás Ramírez , mientras que sus asistentes serán Diego Bonfa y Hugo Paez . El encargado del VAR será Fernando Echenique y en el AVAR estará Gastón Suárez .

El Pincha , que en su última presentación antes del parate por la Fecha FIFA cayó 2-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, comenzó la octava jornada en la sexta colocación -por diferencia de gol- del Grupo A con 12 unidades, a sólo dos del líder Barracas Central. Tras este duelo viajará a Río de Janeiro para abrir su llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el 18 de septiembre.

El Millonario , por su parte, inició la octava jornada como líder del Grupo B con 15 unidades y su último compromiso fue una victoria por 2-0 ante San Martín de San Juan en el Monumental. Luego de este partido los dirigidos por Marcelo Gallardo se centrarán en su llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

