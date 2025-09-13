River Plate tendrá una dura visita a la casa de Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Estudiantes-River Plate:
El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium
19.00 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
18.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
17.00 Ecuador, Colombia y Perú
16.00 México
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendi; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar o Ezequiel Piovi; Alexis Castro, Cristian Medina, Tiago Palacios; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo o Santiago Lencina, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.
El Millonario, por su parte, inició la octava jornada como líder del Grupo B con 15 unidades y su último compromiso fue una victoria por 2-0 ante San Martín de San Juan en el Monumental. Luego de este partido los dirigidos por Marcelo Gallardo se centrarán en su llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.
El Pincha, que en su última presentación antes del parate por la Fecha FIFA cayó 2-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, comenzó la octava jornada en la sexta colocación -por diferencia de gol- del Grupo A con 12 unidades, a sólo dos del líder Barracas Central. Tras este duelo viajará a Río de Janeiro para abrir su llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el 18 de septiembre.
El Pincha y el Millonario se verán las caras este sábado 13 de septiembre, desde las 19, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Diego Bonfa y Hugo Paez. El encargado del VAR será Fernando Echenique y en el AVAR estará Gastón Suárez.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Estudiantes de La Plata y River Plate, correspondiente a la fecha 8 (Interzonal) del Torneo Clausura.