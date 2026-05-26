Costa Rica

Caja Costarricense de Seguro Social aumentará presupuesto para terapias de esclerosis múltiple en 2026

El nuevo monto asignado superará los seis mil millones de colones (USD 13 millones) debido a la creciente necesidad y uso de medicamentos biológicos orientados a pacientes con cuadros recurrentes y formas progresivas de la enfermedad

Guardar
Google icon
La CCSS aumentará en 2026 la inversión en tratamientos para la esclerosis múltiple, con énfasis en terapias biológicas de alta eficacia para pacientes con formas recurrentes y progresivas de la enfermedad. Cortesía: CCSS
La CCSS aumentará en 2026 la inversión en tratamientos para la esclerosis múltiple, con énfasis en terapias biológicas de alta eficacia para pacientes con formas recurrentes y progresivas de la enfermedad. Cortesía: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social destinará ₡6.335 millones (USD 13 millones) a terapias contra la esclerosis múltiple en 2026, un aumento de casi ₡814 millones (USD 1,7 millones) frente a 2025 que, según la institución, responde al mayor uso de medicamentos biológicos de alta eficacia para pacientes con formas recurrentes y progresivas de la enfermedad.

El aumento también se reflejará en la cobertura: de acuerdo con datos institucionales, la cantidad de pacientes que recibirán ocrelizumab pasará de 207 en 2025 a 330 en 2026. En ofatumumab, otro anticuerpo monoclonal de alta eficacia, los tratamientos subirán de 83 a 100 pacientes.

PUBLICIDAD

La mayor inversión proyectada para 2026 se concentrará en ocrelizumab, indicado para pacientes con esclerosis múltiple recurrente-remitente y primaria progresiva. Según la CCSS, solo ese fármaco representará una compra estimada de ₡295 millones (USD 650 mil)

La esclerosis múltiple es un trastorno neurológico crónico que afecta el sistema nervioso central y puede causar dificultades motoras, problemas visuales, alteraciones cognitivas y discapacidad progresiva. El tipo más frecuente es la esclerosis múltiple remitente-recurrente, presente en aproximadamente el 85% de los pacientes, mientras entre el 10% y el 15% desarrolla la variante primaria progresiva.

PUBLICIDAD

La CCSS asegura que el fortalecimiento de las terapias busca garantizar continuidad y acceso oportuno a tratamientos que ayudan a disminuir brotes y retrasar la discapacidad causada por la esclerosis múltiple. Cortesía: CCSS
La CCSS asegura que el fortalecimiento de las terapias busca garantizar continuidad y acceso oportuno a tratamientos que ayudan a disminuir brotes y retrasar la discapacidad causada por la esclerosis múltiple. Cortesía: CCSS

La inversión se concentrará en terapias biológicas para formas recurrentes y progresivas

El gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega de la O, explicó que el crecimiento del gasto está vinculado con el acceso a terapias más complejas y dirigidas para personas con evolución clínica avanzada o con falla terapéutica frente a otros tratamientos. También mencionó que ese acceso obedece a procesos de negociación que permiten mejorar las condiciones de compra y garantizar el suministro a quienes lo requieren.

La respuesta central de la institución es esta: en 2026 aumentará el dinero destinado a medicamentos especializados y crecerá el número de pacientes que recibirán terapias biológicas de alta eficacia. Según la CCSS, esa expansión busca fortalecer la continuidad terapéutica y el acceso oportuno a tratamientos para una enfermedad que no tiene cura, pero cuyo curso puede modificarse con medicación.

Vega señaló que uno de los principales retos consiste en asegurar la continuidad de terapias de alto costo que exigen seguimiento especializado y abastecimiento sostenido. El funcionario añadió: “La esclerosis múltiple no tiene cura, pero sí tratamientos que pueden modificar el curso de la enfermedad, disminuir brotes y retrasar la discapacidad. Por eso, el acceso oportuno resulta determinante para los pacientes”.

Dr. Esteban Vega de la O, gerente de logística de la CCSS, explica la inversión realizada por la institución para atender pacientes con esta patología.

La institución mantiene varias líneas de tratamiento según el tipo de enfermedad

Actualmente, la CCSS dispone de varias líneas terapéuticas según el tipo y la evolución del cuadro clínico. Entre ellas figuran interferones como primera línea para casos recurrentes-remitentes, fingolimod para pacientes con reacciones adversas al interferón y siponimod para esclerosis múltiple secundaria progresiva.

El lineamiento institucional vigente también contempla medicamentos para situaciones específicas, como cladribina y natalizumab. Esa estructura terapéutica se complementa con la ampliación prevista en los fármacos biológicos de alta eficacia durante 2026.

La institución destinará más de ₡6.300 millones a medicamentos especializados para esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica que afecta el sistema nervioso central. Fuente: CCSS
La institución destinará más de ₡6.300 millones a medicamentos especializados para esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica que afecta el sistema nervioso central. Fuente: CCSS

El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se conmemora cada 30 de mayo por iniciativa de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Según esa organización, la fecha busca visibilizar esta enfermedad neurológica, crónica y autoinmune, que afecta a millones de personas en el mundo y puede provocar problemas de movilidad, visión, equilibrio y otras alteraciones neurológicas progresivas.

Temas Relacionados

CCSSEsclerosis MúltipleMedicamentos BiológicosEnfermedades NeurológicasCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Industriales llaman al diálogo técnico para equilibrar el comercio entre Costa Rica y Panamá

Exportaciones de lácteos panameños hacia Costa Rica cayeron en 79% entre 2020 a 2025, mientras que las exportaciones cárnicas y avícolas son inexistentes

Industriales llaman al diálogo técnico para equilibrar el comercio entre Costa Rica y Panamá

Proyecto de armonización eléctrica se aprobará este martes en Costa Rica con votos de la oposición

El Partido Liberación Nacional y la diputada Claudia Dobles dejarían al Gobierno sin margen para alcanzar los 38 votos que requiere la polémica reforma eléctrica impulsada por el oficialismo

Proyecto de armonización eléctrica se aprobará este martes en Costa Rica con votos de la oposición

Salvadoreño que violó a su abuela octogenaria fue condenado a 16 años de prisión

La resolución incluyó revisión de pruebas testimoniales y periciales, con la imposición de una sentencia tras la captura inmediata del responsable cuando fue sorprendido en la vivienda de la víctima

Salvadoreño que violó a su abuela octogenaria fue condenado a 16 años de prisión

Nicaragua: Esposa de coronel desaparecido hace más de 700 días exige respuesta al régimen de Ortega sobre su paradero

El reclamo de la familiar de Víctor Boitano Coleman al régimen nicaragüense se suma al de otros allegados que tampoco han recibido información pese a medidas otorgadas por organismos internacionales para proteger a los detenidos

Nicaragua: Esposa de coronel desaparecido hace más de 700 días exige respuesta al régimen de Ortega sobre su paradero

República Dominicana inicia la entrega del Bono Madre 2026 a más de un millón de mujeres

El Gobierno dominicano inició la distribución de un apoyo económico único a madres en situación de vulnerabilidad, a través de la tarjeta de subsidios y el Banco de Reservas, con una inversión total de mil quinientos millones de pesos dominicanos

República Dominicana inicia la entrega del Bono Madre 2026 a más de un millón de mujeres

TECNO

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este martes 26 de mayo?

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este martes 26 de mayo?

Epic Games revela el primer título con Unreal Engine 6 y no es Fortnite

Google revela el impacto de AI Mode en la forma de buscar en Estados Unidos

Nuevo avance permite multiplicar por 400 la vida útil de las baterías de magnesio

Nueva plataforma de phishing amenaza a los usuarios de Microsoft 365

ENTRETENIMIENTO

Tu oso favorito vuelve a la gran pantalla: en marcha ‘Paddington 4′ con dos nuevos guionistas

Tu oso favorito vuelve a la gran pantalla: en marcha ‘Paddington 4′ con dos nuevos guionistas

Will Ferrell vuelve por todo lo alto con «El Halcón», la nueva apuesta cómica de Netflix que ya tiene fecha de estreno

Ian McKellen celebró su legado: “Los niños pequeños se me acercan asombrados porque conocieron a Gandalf”

J. Balvin reveló el consejo de su madre que cambió su vida: “Mantén la confianza en lo que haces”

Dolph Lundgren le entregó la espada a Nicholas Galitzine y Masters of the Universe tiene un nuevo He-Man

MUNDO

Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para el Mossad israelí

Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para el Mossad israelí

Corea del Norte probó un misil balístico y otras armas tras el respaldo de Xi y Putin a Kim Jong-un

Las fuerzas ucranianas impulsan maniobras para romper el estancamiento ruso en el frente

Irán difundió un nuevo mensaje atribuido a Mojtaba Khamenei con amenazas a EEUU, Israel y varios países de Medio Oriente

Tras las operaciones militares de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días