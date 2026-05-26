Caja Costarricense de Seguro Social aumentará presupuesto para terapias de esclerosis múltiple en 2026

La CCSS aumentará en 2026 la inversión en tratamientos para la esclerosis múltiple, con énfasis en terapias biológicas de alta eficacia para pacientes con formas recurrentes y progresivas de la enfermedad. Cortesía: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social destinará ₡6.335 millones (USD 13 millones) a terapias contra la esclerosis múltiple en 2026, un aumento de casi ₡814 millones (USD 1,7 millones) frente a 2025 que, según la institución, responde al mayor uso de medicamentos biológicos de alta eficacia para pacientes con formas recurrentes y progresivas de la enfermedad.

El aumento también se reflejará en la cobertura: de acuerdo con datos institucionales, la cantidad de pacientes que recibirán ocrelizumab pasará de 207 en 2025 a 330 en 2026. En ofatumumab, otro anticuerpo monoclonal de alta eficacia, los tratamientos subirán de 83 a 100 pacientes.

PUBLICIDAD

La mayor inversión proyectada para 2026 se concentrará en ocrelizumab, indicado para pacientes con esclerosis múltiple recurrente-remitente y primaria progresiva. Según la CCSS, solo ese fármaco representará una compra estimada de ₡295 millones (USD 650 mil)

La esclerosis múltiple es un trastorno neurológico crónico que afecta el sistema nervioso central y puede causar dificultades motoras, problemas visuales, alteraciones cognitivas y discapacidad progresiva. El tipo más frecuente es la esclerosis múltiple remitente-recurrente, presente en aproximadamente el 85% de los pacientes, mientras entre el 10% y el 15% desarrolla la variante primaria progresiva.

PUBLICIDAD

La CCSS asegura que el fortalecimiento de las terapias busca garantizar continuidad y acceso oportuno a tratamientos que ayudan a disminuir brotes y retrasar la discapacidad causada por la esclerosis múltiple. Cortesía: CCSS

La inversión se concentrará en terapias biológicas para formas recurrentes y progresivas

El gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega de la O, explicó que el crecimiento del gasto está vinculado con el acceso a terapias más complejas y dirigidas para personas con evolución clínica avanzada o con falla terapéutica frente a otros tratamientos. También mencionó que ese acceso obedece a procesos de negociación que permiten mejorar las condiciones de compra y garantizar el suministro a quienes lo requieren.

La respuesta central de la institución es esta: en 2026 aumentará el dinero destinado a medicamentos especializados y crecerá el número de pacientes que recibirán terapias biológicas de alta eficacia. Según la CCSS, esa expansión busca fortalecer la continuidad terapéutica y el acceso oportuno a tratamientos para una enfermedad que no tiene cura, pero cuyo curso puede modificarse con medicación.

PUBLICIDAD

Vega señaló que uno de los principales retos consiste en asegurar la continuidad de terapias de alto costo que exigen seguimiento especializado y abastecimiento sostenido. El funcionario añadió: “La esclerosis múltiple no tiene cura, pero sí tratamientos que pueden modificar el curso de la enfermedad, disminuir brotes y retrasar la discapacidad. Por eso, el acceso oportuno resulta determinante para los pacientes”.

Dr. Esteban Vega de la O, gerente de logística de la CCSS, explica la inversión realizada por la institución para atender pacientes con esta patología.

La institución mantiene varias líneas de tratamiento según el tipo de enfermedad

Actualmente, la CCSS dispone de varias líneas terapéuticas según el tipo y la evolución del cuadro clínico. Entre ellas figuran interferones como primera línea para casos recurrentes-remitentes, fingolimod para pacientes con reacciones adversas al interferón y siponimod para esclerosis múltiple secundaria progresiva.

PUBLICIDAD

El lineamiento institucional vigente también contempla medicamentos para situaciones específicas, como cladribina y natalizumab. Esa estructura terapéutica se complementa con la ampliación prevista en los fármacos biológicos de alta eficacia durante 2026.

La institución destinará más de ₡6.300 millones a medicamentos especializados para esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica que afecta el sistema nervioso central. Fuente: CCSS

El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se conmemora cada 30 de mayo por iniciativa de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Según esa organización, la fecha busca visibilizar esta enfermedad neurológica, crónica y autoinmune, que afecta a millones de personas en el mundo y puede provocar problemas de movilidad, visión, equilibrio y otras alteraciones neurológicas progresivas.

PUBLICIDAD