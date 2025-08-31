La irónica frase de Pierre Gasly después de la demora en dejar pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos

El francés demoró en cederle la posición y el argentino no pudo sumar puntos

El Gran Premio de Países Bajos exhibió el mejor rendimiento de Franco Colapinto a bordo del A525 desde su arribo a Alpine. Pocas horas después de las críticas de Briatore, el argentino respondió en la pista y un error en la estrategia le impidió luchar por el ingreso a los puntos. La 11° colocación en Zandvoort lo dejó a las puertas de sumar su primera unidad en 2025. En diálogo con la prensa, criticó la gestión de la situación y su compañero, Pierre Gasly, tuvo frases cortantes y con mucha ironía sobre lo sucedido.

El piloto francés había sido sobrepasado por Esteban Ocon (Haas) sobre el cierre de la carrera, luego de perder ritmo con sus neumáticos duros y, por detrás suyo se vino un veloz Colapinto, que había ingresado a los boxes instantes antes para apostar a un último stint con goma blanda. Tenía mejor ritmo que su compañero, quien quiso hacer valer su posición, y recién le cedió el lugar tras la orden del team, aunque ya fue demasiado tarde para alcanzar a Ocon.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, lanzó el pilarense ante los micrófonos y su colega francés se refirió a este momento con dichos muy breves ante la prensa internacional. En primera instancia, interrumpió a un periodista antes de que terminara de realizar su pregunta vinculada a que no entró a los pits para cambiar neumáticos como sí lo hizo Franco: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”.

A continuación, fue consultado sobre la posibilidad de ver una mejor versión del auto en el cierre del año y lanzó un polémico dicho cargado de mucha ironía y hasta con una leve sonrisa: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”. Vale destacar que Gasly sumó los 20 puntos que tiene Alpine en el campeonato de constructores y su ladero en la otra butaca es el único piloto de la actual grilla que todavía no tiene puntos ganados en pista.

*Las declaraciones de Franco Colapinto

Además, la escudería dejó escapar la posibilidad de sumar unidades y el hecho se agrava al ocurrir en medio de una disputa con un piloto de Haas (Ocon), que se fue de 35 a 44 y, aunque sigue anteúltimo en la tabla, le sacó una mayor ventaja al equipo francés a falta de nueve carreras para el final del año.

La competencia de Franco Colapinto estuvo marcada por este hecho e hizo notar su enfado con su ingeniero de pista, Stuart Barlow. “¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!”, soltó el argentino de 22 años. Recién en ese momento, su interlocutor dio por autorizado el enroque de posiciones y el sudamericano les pidió rapidez en la decisión: “¡Vamos, chicos! Gracias, gracias”. Tras cruzar la bandera a cuadros, no ocultó su disgusto por quedar a un paso de sumar su primer punto en el año: “Ahhhh, la concha de la lora.... Ahhh, la puta madre”.

Minutos después, el joven siguió exponiendo su fastidio frente a los micrófonos: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.

“Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho. Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, a enfocarse en la próxima”, aseguró.

*Así fue la carrera de Franco Colapinto

El abandono de Lando Norris (McLaren) había dispuesto el ingreso del Safety Car (auto de seguridad) a falta de siete giros para el final. A propósito de esto, Colapinto lo aprovechó para poner la gama más blanda e ir por todo con un neumático que maximiza su rendimiento en las primeras vueltas. El reinicio lo tuvo rebasando a Nico Hülkenberg (Sauber), que venía con neumáticos desgastados. La tardanza de Gasly en entregarle la posición lo dejó lejos de Esteban Ocon. Incluso, Franco giró dos segundos más rápido que el hombre de Haas en la última vuelta (1:13.049 contra 1:15.131), pero tampoco le alcanzó para arañar el 11° lugar, que pasó a ser el décimo lugar tras una penalidad a Kimi Antonelli.

El asesor de Alpine, Flavio Briatore, evitó puntualizar en el entredicho de los dos pilotos de la escudería y se concentró en la labor del ex representante de Williams: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”.

Por último, uno de los representantes del argentino, Jamie Campbell-Walter, (en conjunto a su esposa María Catarineu) tuvo un filoso mensaje después de la actividad en Países Bajos: “¿Qué carrera! ¡Bien hecho, hombre! Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso. Nunca es fácil con tanta adrenalina, tener un micrófono adelante y que hayas respondido a la perfección. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy”.

*El resumen del GP de Países Bajos