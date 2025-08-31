El mano a mano entre Colapinto y Gasly, bajo la lupa: la maniobra que provocó el reclamo del argentino en la Fórmula 1

El Gran Premio de Países Bajos enmarcó una de las mejores carreras de 2025 en la Fórmula 1. Los abandonos de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Ferrari y Lando Norris en McLaren se mezclaron con el primer podio de Isack Hadjar en Racing Bulls y las remontadas de varios pilotos que largaron desde el fondo y llegaron a sumar puntos, como fue el caso de Esteban Ocon. El hombre de Haas saltó del 18° al 10° lugar, pero ese final necesitó de una ayuda clave por parte de Alpine con un episodio que vinculó a sus dos pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Todo sucedió en los últimos giros del trazado neerlandés, más precisamente a la salida de la recta principal. En la peraltada de la curva 3, en el mismo lugar donde dijeron adiós Hamilton y Leclerc, Gasly arrastraba un neumático duro con más de 40 vueltas encima y ya no pudo sostener la undécima ubicación con Ocon, quien lo superó en ese tramo y se encaminó a continuar con la vuelta. Mientras tanto, el francés se encontró a un costado con Colapinto, quien venía marcando buenos tiempos por haber aprovechado la retirada de Norris y el auto de seguridad posterior para poner neumáticos blandos y apostar a un cierre a pura velocidad.

El video de la cámara a bordo muestra, incluso, que el piloto de 22 años llegó a ponerse casi a la par del francés, pero éste no dio el brazo a torcer, maniobró con su monoplaza y le cortó el camino en una disputa que se prolongó hasta la llegada a la recta principal. “¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!”, tuvo que exclamar Colapinto a su ingeniero de pista, Stuart Barlow, para que autorizaran el enroque de posiciones. El pedido fue acatado y el europeo le cedió su posición a su compañero de equipo, pero ya era demasiado tarde: de tenerlo a corta distancia a Ocon pasó a estar a más de dos segundos. La evolución de la última vuelta entre Colapinto y el hombre de Haas dio la sensación de que lo habría superado si la decisión de equipo hubiera llegado antes, porque el sudamericano fue dos segundos más rápido (1:13.049 contra 1:15.131). Nunca sabremos si ese sobrepaso podría haberse dado.

*Las declaraciones de Franco Colapinto

La penalización a Andrea Kimi Antonelli fue el último detalle que necesitó Esteban Ocon para adelantarse al 10° escalón, luego de que el piloto de Mercedes se desplomara al 16° peldaño. De esta manera, Ollie Bearman también terminó en el sexto puesto, se llevó ocho puntos y, sumando la unidad de su ladero, Haas obtuvo 9 unidades para el Campeonato de Constructores y sigue anteúltimo, pero amplió la diferencia con Alpine, que continúa como colista con 20 puntos obtenidos en su totalidad por Pierre Gasly.

En zona mixta, Colapinto no se hizo el distraído por la falta de colaboración de su compañero de escudería en un momento definitorio: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos“.

Ya en redes sociales, se volvió a referir al asunto: ”Carrera divertida, una pena irnos sin ningún punto estando tan cerca. En unos días otra oportunidad. Gracias a mis ingenieros, mecánicos, por darlo todo y no bajar los brazos. Ya van a venir los puntos“.

*Así fue el GP de Países Bajos

En contrapartida, Pierre Gasly se mostró cortante en el intercambio con los periodistas y dejó una llamativa frase ante los micrófonos. Frente a la consulta sobre las chances de ver una mejor versión del monoplaza en el cierre del año, lanzó un polémico dicho cargado de mucha ironía y hasta con una leve sonrisa: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”.

El próximo domingo desde las 10 se correrá el Gran Premio de Monza en Italia, que coincide con el regreso de Franco a la ciudad que lo bautizó con Williams en la Fórmula 1.