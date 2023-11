El Tribunal de Disciplina falló por la agresión al arquero de Gimnasia de Mendoza: el castigo a Quilmes y cómo se definirá la serie

El momento de la agresión al arquero de Gimnasia de Mendoza en el encuentro ante Quilmes

La polémica que rodeó el partido entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza suspendido en el entretiempo por una agresión con un petardo al arquero visitante Brian Olivera, quien quedó aturdido, ya tiene consecuencias. El duelo por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional se suspendió en el momento en el que el árbitro José Carreras consultó al guardameta del elenco visitante y, al ver que este no se mostraba en condiciones de continuar, dio por terminado el encuentro con el marcador empatado 0-0 y dejó la decisión del caso en manos de la AFA.

“El Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó la resolución al respecto del partido ante Gimnasia (Mendoza), que dispone: el partido se completará en el campo de juego, sin presencia de público. Quilmes deberá asumir todos los gastos correspondientes a la organización, incluida la logística del club visitante. Multa equivalente al valor de 500 entradas durante seis fechas. Quita de seis puntos de la tabla de posiciones de la próxima temporada”, detalló el comunicado oficial del club. Todo indica que la llave se definirá el viernes, desde las 15, en el estadio de Platense, y en las condiciones que remarcó el Tribunal.

Automáticamente los fanáticos del Cervecero comenzaron a autoconvocarse para ayudar económicamente, pero las redes sociales del equipo salieron con otro escrito. “Agradecemos a nuestros socios e hinchas por las iniciativas para recaudar fondos que ayuden a solventar la multa económica impuesta. No obstante, ninguna de estas colectas son organizadas por el club. Antes de comenzar a realizar aportes, sugerimos aguardar novedades de carácter oficial, que serán comunicadas por nuestros canales de comunicación”, explicó Quilmes para evitar malentendidos.

El fallo completo fue publicado en el Boletín Oficial 6383 del Tribunal de la Asociación del Fútbol Argentino, en el que aparecieron los detalles del acta labrada por el árbitro el día de la suspensión. “El partido fue suspendido debido a que cuando estábamos por empezar el segundo tiempo desde la tribunal local arrojan un petardo que explota cerca del arquero visitante Señor Olivera Braian”, comenzó el relato de Carreras.

El momento en el que el árbitro Carreras da por terminado el juego entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza

Y prosiguió: “Se pide urgente la atención médica a lo que estuvo siendo atendido y esperando su recuperación por veinte minutos, durante este lapso se arrojaron algunos proyectiles ante los que nos tuvimos que correr en el campo de juego. Una vez que esperé un tiempo prudencial hablé con el jugador en cuestión y me informa que está aturdido con mareo y temblor en una de sus piernas. El doctor del plantel visitante Sr. Carlos Bertona me dice que no se encuentra en condiciones para poder continuar con el partido. Por tal motivo procedí a la suspensión”.

Por otro lado, Quilmes presentó su defensa. “Actualmente nos encontramos trabajando con cámaras y testigos para tratar de identificar y comunicar a las autoridades pertinentes quiénes fueron las personas que arrojaron proyectiles, de modo tal que puedan ser sancionados conforme a la normativa vigente”, arrancó. Y apuntó contra el arquero visitante: “El proyectil que detonó a varios metros de distancia del jugador, no ha tenido la aptitud ni idoneidad suficiente para provocar la conmoción que el Olivera mostró en el campo de juego”.

Para redondear el caso, el Cervecero explicó que “no justificamos el proyectil pirotécnico, sino que solo tratamos de poner en evidencia que el mismo no afectó gravemente a ninguna persona y que el arquero podía seguir participando del encuentro”. Desde el cuadro local acusan a que estaba en condiciones para reanudar el duelo: “Luego de unos minutos el arquero se paró para continuar disputando el partido, habló con su médico y con algunos compañeros y se volvió a acostar en el piso. A partir de ahí ya no se levantó más hasta que el árbitro suspendió el partido”.

Del lado de Gimnasia de Mendoza argumentaron vía correo electrónico que cuando el guardameta intentó ponerse de pie luego del estruendo “sintió un fuerte mareo” por lo que tuvo que volver a recostarse y esperar el ingreso de la camilla. El Sanatorio Finocchieto detalló que Olivera quedó en observación “debido a un trauma acústico con otoscopía normal”, fue dado de alta el día domingo y se recomendó que el regreso se “realice por vía terrestre”.