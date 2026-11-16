Rainbow Six Siege: La Temporada 4 del Año 11 trae cambios jugables y competitivos

Rainbow Six Siege, de Ubisoft.

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Rainbow Six Siege es uno de los shooters tácticos más relevantes de la industria de los videojuegos y el 1 de diciembre comienza su Temporada 4 del año 11 que trae un montón de contenido tanto en materia competitiva como de jugabilidad con actualizaciones en agentes, mapas y armas. Desde Malditos Nerds | Infobae participamos de una preview exclusiva para conocer y jugar todo lo que va a traer el juego de Ubisoft.

Para los amantes del lado más competitivo del juego, las rankeds tienen una actualización llamada 3.0 con importantes cambios de matchmaking. En primer lugar, se dividen las colas competitivas en Solo / Dúo y Flex. Tal como indica su nombre, la ranked solo / dúo es para jugar de a uno o dos jugadores mientras que la flex permite uno, dos, tres o cinco. No se permitirá jugar en escuadrones de cuatro para no dejar a un solo jugador suelto en el equipo.

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Rainbow Six Siege, de Ubisoft.

Uno de los mayores desafíos de esta decisión se encuentra en la posibilidad de ofrecer un matchmaking correcto que sea lo más justo posible en el menor tiempo de espera posible. Desde Ubisoft señalaron que los dúos son la mayor palanca de las filas competitivas y, debido a esto, dos jugadores que se metieron en la cola de solo / dúo pueden ser movidos a la flex en caso de ser necesario. Eso sí, sumarán puntos en la cola competitiva que eligieron en primer lugar. Sumado a esto, todos los jugadores de Rainbow Six Siege tendrán un “soft reset” de rango para ayudar con el matchmaking.

Otra de las novedades que se suma a Rainbow Six Siege es un nuevo Social Hub que permite armar escuadrones de manera mucho más rápida y sencilla. Ya no será necesario buscar a un amigo o usuario por su nombre sino que las invitaciones se podrán hacer a través de un código. La nueva interfaz también reúne a todos los amigos en el mismo lugar para que sea más sencillo ver quienes están conectados y listos para jugar.

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Rainbow Six Siege, de Ubisoft.

En cuanto a los cambios jugables, el mapa Bank recibió actualizaciones. Esencialmente con un rework a todos los puntos de acceso al banco y también añadiendo uno nuevo. De esta forma, los atacantes tendrán nuevas maneras de irrumpir en el edificio mientras que la defensa tendrá que buscar nuevas posiciones para cubrir el territorio. Estos cambios se realizaron debido a que el lado defensor tenía posiciones muy fuertes de defensa.

Por otro lado, regresa el evento Grand Larceny que fue muy querido por los fans y que no estaba disponible desde el año 5 del juego. Estará disponible por tres semanas y consiste en partidas de 5 contra 5 donde los pisos son destructibles y solo se pueden utilizar escopetas. Además, la nueva temporada de Rainbow Six Siege tendrá una colaboración con Doom por lo que el 22 de diciembre llegará la skin de Doom Slayer al juego.

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Rainbow Six Siege, de Ubisoft.

En cuanto a las armas, algunas escopetas recibieron cambios de balance pero las miradas se la lleva la nueva MBZ-19, un subfusil con cargador para 64 balas que podrá utilizar Thunderbird, Jager y Warden. En cuanto a los agentes, Thunderbird recibió cambios de balance y la principal novedad es que Doc recibe una remasterización completa de personaje. Cabe destacar que esta es, por el momento, la última remasterización de personajes ya que el año que viene volverá a salir un agente nuevo por temporada.

Uno de los mayores inconvenientes de Doc era que su curación se centraba en una pistola cuyas balas regenerativas podíamos errar en el fragor de la batalla haciendo que muchos jugadores opten por curarse a sí mismos antes que a un compañero por temor a desperdiciar el recurso. Ahora esto cambia. Todos los agentes que jueguen en el equipo con Doc tendrán un parche en su cuerpo mientras que Doc tendrá un dispositivo llamado E-Heal Monitor.

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Rainbow Six Siege, de Ubisoft.

Con este dispositivo, Doc puede escanear la situación de cada agente y curarlos de manera remota. Además, también puede reanimar y la curación a aliados es más rápida y efectiva a uno mismo. Estos cambios modifican bastante la forma de jugar al personaje ya que no tendrá que estar en el combate para realizar su cura sino que lo puede hacer a distancia y desde un lugar seguro.

Rainbow Six Siege es un shooter multijugador táctico y su Temporada 4 llega el 1 de diciembre con un montón de contenido nuevo como así también un nuevo pase de batalla y recompensas para desbloquear.

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