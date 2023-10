Escándalo en el ascenso: se suspendió el partido entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza por una agresión al arquero visitante

El momento de la agresión al arquero de Gimnasia de Mendoza en el encuentro ante Quilmes

El encuentro que protagonizaban Quilmes y Gimnasia de Mendoza en el estadio Centenario se suspendió en el entretiempo por una agresión al arquero visitante Brian Olivera. El árbitro José Carreras consultó al guardameta del elenco visitante y al ver que este no mostraba signos de querer continuar, acusando de estar mareado y con dolor de cabeza, dio por terminado el partido en el entretiempo y con el marcador empatado 0-0.

Todo se desencadenó a pocos segundos de comenzar el segundo tiempo del encuentro correspondiente a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a Primera División. Brian Olivera se ubicó en su arco y acusó un impacto de un proyectil lanzado desde la cabecera general que da espaldas al estadio Nacional de Hockey. Habría sido un petardo que explotó cerca del arquero, aunque también el cuerpo arbitral retiró piedras del campo de juego.

El momento en el que el árbitro Carreras da por terminado el juego entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza

El arquero, de 29 años y oriundo de la ciudad de Córdoba, cayó al piso de inmediato y no pudo recuperar la vertical argumentando que “se sentía aturdido y tiene las piernas flojas” según lo explicado por el árbitro José Carreras ante las cámaras de TyC Sports. “Paso el informe de lo ocurrido y lo que sucederá de aquí en más lo resolverá el Tribunal de Disciplina”, agregó el referí, luego de esperar un tiempo prudencial para que el guardavallas se restablezca. Como ello no ocurrió y Olivera debió retirarse del campo de juego en camilla se procedió a suspender el partido.

Tras la comunicación de la interrupción, los dirigentes y protagonistas del Cervecero le reclamaron al árbitro la posibilidad de “tener las herramientas para constatar si el arquero (Olivera) está o no lesionado”, tal como apuntó el entrenador local, Ariel Fuscaldo. ”No estoy justificando ningún tipo de agresión, el petardo que explota parece que lo hace lejos de la posición. Pero quisimos que el médico lo revisase al jugador y se negaron”, se quejó el DT quilmeño. Por su lado, el entrenador de Gimnasia, Joaquín Sastre, manifestó: “El único equipo perjudicado somos nosotros”. Y puntualizó: ”Somos los primeros que queremos jugar, si somos los que viajamos. No estamos obligados a hacer el cambio. No podemos poner al arquero suplentes si el titular no se lesionó en situación de juego”.

Asimismo, en Quilmes denuncian que el arquero simuló, que en las cámaras no se perciben una agresión clara y además protestaron porque el cuerpo médico de Gimnasia de Mendoza no habría dejado que los doctores del local lo revisaran. Además, el elenco visitante se habría negado a que trasladen a su guardameta a otra clínica en Quilmes.

La explicación del árbitro que suspendió el encuentro entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza

Las preocupantes imágenes sumaron otro episodio aún más bochornoso cuando se observaron más proyectiles lanzados sobre la humanidad de Brian Olivera en el momento que era retirado en en camilla rumbo a los vestuarios.

A partir de ahora, José Carreras deberá informar los hechos y el Tribunal de Disciplina analizará los pasos a seguir. Puede dar por perdido el partido al equipo local por la agresión de sus simpatizantes o bien, definir cuándo se disputará el segundo tiempo restante. La decisión no deberá pasar de las próximas horas y no solo porque el conjunto visitante deberá retornar a su provincia, sino porque se continuar disputando dicho Reducido. Hay antecedentes en este tipo de hechos violentos en los que el Tribunal decide dar por perdido el partido, pero también se han disputado los minutos restantes. Las próximas horas serán decisivas.