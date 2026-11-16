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Glenn Close habló de los 15 años que vivió en una secta al recibir su Oscar honorífico: “Nunca me preocupé por ganar”

La actriz usó su discurso para contar cómo el Rearme Moral, una secta religiosa de derecha, la convirtió en una outsider que nunca temió perder

Glenn Close - Oscar
Glenn Close recibió un Oscar honorífico en los Governors Awards tras acumular ocho nominaciones sin victorias a lo largo de cuatro décadas. (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Glenn Close recibió un Oscar honorífico en la ceremonia de los Governors Awards 2026 y aprovechó el estrado para hablar abiertamente sobre los 15 años que pasó bajo el control de una secta religiosa.

Esta experiencia que, según dijo, condicionó su manera de relacionarse con la industria del cine y con sus propias nominaciones a lo largo de cuatro décadas.

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La actriz de 79 años recibió el premio el domingo 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, luego de acumular ocho nominaciones al Oscar sin obtener la estatuilla en ninguna de ellas.

Visiblemente emocionada durante su discurso, Close explicó que su historial de nominaciones frustradas nunca la perturbó porque ya estaba acostumbrada a mirar desde afuera.

Llevo el epigenoma de una persona ajena. Desde los 7 hasta los 22 años, estuve bajo el yugo de una secta muy restrictiva: no mirarte en un espejo, nada de coquetear, vístete de esta manera, habla de esta manera, di que está bien cuando tus padres son enviados lejos de ti durante meses. Eso hizo que siempre estuviera del lado de afuera, mirando hacia adentro”, afirmó la actriz.

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La actriz reveló en el estrado que vivió 15 años bajo el control y las normas estrictas de una secta religiosa. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz reveló en el estrado que vivió 15 años bajo el control y las normas estrictas de una secta religiosa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lejos de haberse sentido humillada por sus ocho intentos fallidos, la artista de Hollywood reencuadró cada nominación como un privilegio.

“Como alguien que siempre estuvo afuera, nunca me preocupé por si iba a ganar o no, aunque algunos años pensé que podría tener una oportunidad. Siempre sentí que el gran honor es estar en la sala”, declaró ante la audiencia.

Y agregó: “A lo largo de los últimos 43 años, estuve en la sala ocho veces: no mirando por la ventana, sino dentro, parte de esta comunidad extraordinaria”.

De sus ocho candidaturas, cuatro correspondieron a Mejor Actriz de Reparto y cuatro a Mejor Actriz.

En la categoría protagónica, fue nominada por primera vez en 1988 por Atracción fatal y al año siguiente por Relaciones Peligrosas. Volvió a competir en 2012 con El secreto de Albert Nobbs y en 2019 con La buena esposa.

Atracción Fatal
Close explicó que el aislamiento vivido en su juventud determinó su actitud serena frente a las derrotas en las galas de la Academia. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Días antes de la ceremonia, su coprotagonista en Atracción fatal, Michael Douglas, dijo en The Graham Norton Show que Glenn Close debería haber ganado el Oscar por esa película —el premio de 1988 fue a parar a Cher por Moonstruck— y calificó su actuación como “una de las más grandes de todos los tiempos”.

Close, también presente en el programa, respondió con humor: “En cierta forma, odio romper mi racha de derrotas”.

Ya con el premio honorífico en mano, bromeó sobre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS): “Probablemente ya no quieren seguir sintiéndose culpables”.

Durante la ceremonia, dedicó el galardón a su hija, Annie Starke, de 38 años.

Trailer de "La buena esposa"
La carrera de la artista incluye candidaturas al Oscar por 'Atracción fatal', 'Relaciones Peligrosas', 'El secreto de Albert Nobbs' y 'La buena esposa'. (Captura de video)

¿Por qué Glenn Close creció en una secta?

La franqueza de Glenn Close en los Governors Awards no fue un gesto aislado. La estrella de cine ya había abordado el tema en entrevistas previas, donde ofreció uno de los retratos más detallados sobre los efectos de aquella experiencia.

En declaraciones a The Guardian en 2025, explicó que su padre —un cirujano— decidió unirse al Rearme Moral (Moral Re-Armament), una secta religiosa de derecha fundada en 1938 por el pastor estadounidense Frank Buchman, cuando ella tenía apenas siete años.

La familia se trasladó desde Connecticut, Estados Unidos, hasta Suiza. Close tenía 22 años cuando logró alejarse del grupo.

La actriz describió aquella etapa como “una forma de abuso psicológico envuelta en misoginia subyacente” y admitió que aún conserva cicatrices emocionales.

Nunca te abandona. Es una locura que lo que sucede en cierta etapa de tu infancia esté”, dijo, llevándose la mano al pecho, “justo aquí”, afirmó en declaraciones a The Guardian.

Glenn Close rompió sus vínculos con la secta a los 22 años al ingresar al College of William & Mary para estudiar teatro y antropología. (REUTERS/Carlos Osorio)
Glenn Close rompió sus vínculos con la secta a los 22 años al ingresar al College of William & Mary para estudiar teatro y antropología. (REUTERS/Carlos Osorio)

Close también contrastó esos años con su infancia anterior a la secta: una etapa libre y sin supervisión en el paisaje rural de Connecticut, que recordó como formativa y feliz.

Fue esa ruptura entre ambas etapas lo que, según dijo, la convirtió en alguien eternamente atravesada por la sensación de no pertenecer.

En su adultez temprana, la intérprete logró distanciarse del grupo al ingresar al College of William & Mary, en Williamsburg, Virginia, donde estudió teatro y antropología.

Se había casado por entonces con Cabot Wade, un hombre que había conocido en un grupo musical vinculado a la secta, matrimonio del que se separó en menos de dos años. Ha dicho que la actuación la salvó.

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