Otro argentino suena para llegar al banquillo del tricolor

El timonel argentino suena para llegar al banquillo del Tricolor

A prácticamente un mes de haberse concretado el fracaso de la Selección Mexicana dentro del Mundial de Qatar 2022, son varios los nombres que de a poco empiezan a sonar para tomar el cargo que dejó Gerardo Martino en la dirección técnica del equipo. A raíz de ello, recientemente se dio el nombre de Ricardo Gareca como uno de los posibles prospectos para tomar las riendas del “combinado azteca”.

Con su retorno a Europa y su buen Mundial, ¿Ochoa ya es el mejor portero en la historia de México? Ambos guardametas lograron marcar diferencia en el conjunto tricolor durante la Copa del Mundo VER NOTA

Tras culminar su participación en la última justa mundialista, la Federación encabezada por Yon de Luisa decidió terminar relación con el “Tata” y su gestión al frente del Tri. En conferencia de prensa, el presidente de la FMF (Federación Mexicana de Fútbol) mencionó que tomarían cerca de 60 días para nombrar al nuevo estratega de la selección, así como otros tantos cambios que engloban todo ese asunto con el Tricolor.

"Entraremos en una etapa de evaluación para hacer un análisis a profundidad de aquí a 60 días de toda el área deportiva de la FMF y se revisarán cambios estructurales que se venían platicando con anterioridad".



🎙 Yon de Luisa. — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 1, 2022

Como ya se mencionó, son varios los nombres que comenzaron a sonar en la órbita para ser el nuevo entrenador del seleccionado nacional; Miguel Herrera, Ignacio Ambriz, Matías Almeyda, entre otros, son los principales candidatos que han sonado para el puesto; sin embargo, en los últimos días también se mencionó el nombre del argentino Ricardo Gareca, estratega que recién terminó su relación con la Selección de Perú tras no haberlos podido clasificar a Qatar 2022.

2022: el año en que el fútbol de Estados Unidos superó con creces al de México A nivel regional y mundial, el fútbol estadounidense demostró ser mejor que ningún otro en Concacaf; a nivel de clubes asestó uno golpe histórico por primera vez en 17 años VER NOTA

La idea de la posible llegada de Ricardo al banquillo del combinado azteca, pasa por el hecho de ser un técnico que es del agrado de la mayoría de directivos y dueños dentro del fútbol mexicano. Si bien, aún no se sabe de algún acercamiento o contacto directo con el entrenador sudamericano, si es uno de los nombres que comienzan a retumbar con más fuerza en el país norteamericano.

Con los “hincas”, el “Tigre” dejó buenas sensaciones y pese a no haber conseguido la clasificación al último Mundial, si los logró llevar al de Rusia 2018, hecho que fue de bastante revuelo, pues no lograban acceder a la máxima fiesta del fútbol tras 36 años cuando lo consiguieron en España 1982. Ya en territorio ruso, “la blanquirroja” no hizo un buen papel y quedó eliminado en primera etapa tras perder sus dos primeros encuentros ante Francia y Dinamarca, y solo ganando ante Australia.

Ricardo Gareca.

Aunado a ello, “El Flaco” también destacó en su paso con los peruanos con sus actuaciones en Copa América, donde los llevó hasta el subcampeonato de la edición del 2019, misma que perdieron ante la anfitriona Brasil. De igual manera, durante el certamen del 2015, se quedó con el tercer lugar después de perder 2-1 en la semifinal ante el anfitrión Chile, y posteriormente ganar 2-0 a Paraguay en el partido por el tercer lugar.

Andrés Guardado rompió el silencio tras fracaso en Qatar 2022: “Para abrir un poco los ojos” El centrocampista que logró sumar su quinta participación en un Mundial aseguró que la caída de México puede ser una “oportunidad” para mejorar al balompié nacional VER NOTA

En cuanto a nivel de clubes, Gareca también puede presumir de haber plasmado un buen juego a sus pupilos. Su etapa más exitosa fue con el conjunto argentino, Vélez Sarsfield, club con el que ganó cuatro títulos de primera división; mientras que en su etapa por el balompié peruano, hizo lo propio al conquistar el título del máximo circuito en el 2008 con el Universitario de Deportes.

Si bien, es un timonel que se encuentra disponible y cuenta con una buena trayectoria, de ser del interés por parte de la Federación Mexicana, una de las principales atenuantes a tratar sería el negociar su sueldo, pues en su última etapa con “La Bicolor”, percibía 3 millones de dólares anuales, una cifra bastante similar a la que cobraba Gerardo Martino por dirigir a México.

SEGUIR LEYENDO: