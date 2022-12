Gerardo Torrado criticó a la Liga MX tras el fracaso de México en Qatar 2022

Gerardo Torrado señaló los obstáculos de la Liga MX que propiciaron el fracaso de México en Qatar (Foto: Instagram/@gerardotorrado6)

Tras la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022, Gerardo Torrado aprovechó para hablar acerca de su gestión como director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En su intervención señaló los obstáculos en la Liga MX que se interpusieron en la planeación deportiva realizada de la mano de Gerardo Martino y defendió la labor del seleccionador nacional.

Meses después de haber sido separado de su cargo al interior de la FMF, El Borrego Torrado acudió al programa “Los Maestros en la Jugada”, de la televisora TUDN, para dar a conocer algunos detalles en torno a la gestión de Gerardo Martino. Entre sus críticas destacó que algunas determinaciones como el exceso de jugadores extranjeros en la liga nacional fueron obstáculos para consolidar un mejor nivel en la selección mexicana.

“Una de las cosas que vimos con el Tata. Yo le decía que viéramos a otros jugadores para que entraran en su universo de elección pero cuando nos sentamos y vimos la lista nos dimos cuenta de que está plagada la liga de extranjeros. Hay que bajar el número de extranjeros y a lo mejor hasta ponerle un candado a los extranjeros para que sean muy buenos extranjeros que ayuden a los jóvenes a fortalecerse y que puedan jugar”, aseguró.

Gerardo Torrado defendió la administración del Tata Martino (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El proceso encabezado por Torrado, así como por Yon de Luisa en la presidencia de la FMF, ha sido uno de los más cuestionados, polémicos y menos exitosos de los últimos años. En el ámbito continental, México fue superado por su acérrimo rival de Concacaf, Estados Unidos, pues dejó escapar la final de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la región. Además, se perdió el liderato en el octagonal final rumbo a Qatar.

Al respecto, el exfuncionario de la FMF atribuyó el bajo nivel de la selección nacional absoluta a otros factores como la eliminación del ascenso y el descenso, así como la implementación emergente de la ronda de repechaje en respuesta a la crisis económica derivada de la pandemia por la presencia de la COVID-19.

“El ascenso y descenso debe estar abierto para que los jugadores sientan cierta presión y que salgan a jugar desde la jornada 1 y se partan la m*dre. No que pase que a la mitad del torneo hay un club que puede tener seleccionados y sabe que le va a alcanzar con que empiece a jugar bien en la mitad del torneo porque puede calificar dentro de los 12 primeros”, aseguró ante los micrófonos de la mesa de opinión.

La eliminación de México en la fase de grupos selló una de las peores administraciones de la FMF en los años recientes (REUTERS/Molly Darlington)

En caso de implementar esa serie de cambios, aseguró, México podría acercarse a los niveles de desarrollo que ha experimentado el país de las barras y las estrellas en los años recientes. Y es que Torrado puntualizó que en la liga estadounidense juega una gran cantidad de futbolistas nativos, situación que se ha traducido en mayor presencia de dicha delegación al interior de las cinco mejores ligas europeas.

Gerardo Torrado salió en defensa del Tata Martino

Otro de los puntos relevantes que mencionó durante su intervención fue la gestión de Gerardo Martino como seleccionador nacional. En ese sentido negó una de las críticas más recurrentes por parte de la afición y algunos expertos que señalaron la lejanía del entrenador con la selección nacional.

“Son formas de trabajar de cuerpos técnicos porque yo los tuve y estuvieron presentes en todo el proceso. Me consta que había constante comunicación con los técnicos, a lo mejor no iban a los entrenamientos pero sí la tenían. Si nos vamos al proceso con Juan Carlos Osorio, él estuvo poco, estuvo menos presente que el Tata y no se le cuestionó por eso”, afirmó.

