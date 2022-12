Ricardo Gareca: “Quiero mucho a Perú, me han tratado muy bien”

Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, ponderó el cariño de los peruanos tras dirigir a la 'bicolor'

Ricardo Gareca se convirtió en una de las personas más queridas en nuestro país tras la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia en una Copa del Mundo. El ‘Tigre’ ponderó su estrecha relación con Perú.

A pesar de haber dejado el cargo hace varios meses, el estratega argentino siempre se ha mostrado agradecido con todo el cariño que le brindan los hinchas y esta vez no fue la excepción.

El ‘Tigre’ no dudó en recordar con mucho aprecio a la afición peruana, pues cada vez que retorna a nuestro país todos lo reciben de la mejor manera.

“Quiero mucho al Perú. Me han tratado muy bien, me abren algunas puertas en otras facetas como para dar charlas. Allí cuento cómo se dio el acontecimiento de ir a un Mundial después de 36 años. Es un pueblo agradecido en ese aspecto y les tengo un gran cariño”, sostuvo Gareca en declaraciones al programa ‘Todo pasa’ de radio Urbana Play de Argentina.

Asimismo, señaló que existe una hermandad entre el pueblo peruano y el argentino, incluso esto quedó evidenciado en el Mundial de Qatar 2022. “En Argentina si hay un país que queremos que le vaya bien es a Perú, y te aseguro que en Perú querían que Argentina gane la Copa del Mundo”.

Ricardo Gareca se refirió a la derrota de Perú en el repechaje mundialista ante Australia

Argentina campeón mundial

Respecto a la campaña de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, Gareca resaltó la importancia de que un en equipo sudamericano haya podido llevarse la copa a casa. No obstante, agregó lo fundamental que fue jugarle de igual a igual a las escuadras europeas.

“Revivió y consolidó una idea futbolística que tiene que ver más con el sudamericano que con el europeo. Eso me gustó, me encantó. Las dos selecciones que llegaron a la final tienen más características sudamericanas que europeas. Pero revalidó, más que nada Argentina, como se debe jugar una final y como juega un equipo sudamericano. Eso me encantó”.

Además, reconoció que el ‘10′ de Argentina se puso el equipo al hombro e incluso encontró la forma de motivar a sus compañeros tras la derrota en su debut. “Me encantó el carácter de Messi. Lo que ustedes ponderaban en alguna jugada que era muy normal en él, yo lo aprecié desde el carácter. Lo aprecié desde el asumir determinado rol que se palpó, se vio”.

El futuro de Gareca

Sobre sus planes a futuro, ‘El Flaco’ dijo lo siguiente: “Yo estoy listo para cualquier desafío y no lo digo por pedantería, me preparé para todo esto. Tengo 64 años y me pasó de todo, desde dirigir a Nacional B hasta la dirigir a la selección peruana”.

Por otro lado, reveló que está dispuesto a afrontar cualquier reto. “No le tengo miedo a nada, pero hay equipos como Boca Juniors o River Plate en el que hay muchos históricos que han ganado de todo y son ídolos, pero también son directores técnicos”.

“Yo veo bien que exjugadores tengan su oportunidad. En mi caso, estoy esperando alguna oferta, si se llega a presentar alguna oportunidad así o algo por el estilo yo estoy completamente listo”, añadió el nacido en Tapiales.

Finalmente, aseguró que lo económico no es un factor determinante para volver a dirigir. “Estoy abierto a dirigir a un club o a una selección, sinceramente a mí la parte económica me tiene sin cuidado. Que yo haya dirigido a una selección y que algunas hayan tenido interés en contar conmigo, no significa que no voy a volver a dirigir a un club nunca más”.

