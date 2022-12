Nueva polémica con el ex campeón del mundo con Francia que criticó a Dibu Martínez: ahora trató de llorón a Di María

Adil Rami y Benjamin Pavard festejan el triunfo de Francia ante la Argentina en 2018 ante la decepción de Sergio Agüero Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

La final del Mundial Qatar 2022 encendió una antigua rivalidad entre Argentina y Francia. Las victorias albicelestes en las ediciones de la Copa del Mundo de 1930 y 1978, junto con la eliminación en los octavos de final en Rusia 2018 parecían ser resultados olvidados por los protagonistas; pero los festejos de Emiliano Martínez en la consagración y la eterna caravana del campeón llevaron a que varios europeos salieran a atacar a los mejores del planeta.

Un campeón del mundo con Francia apuntó contra Argentina: “Mbappé los traumatiza y Dibu Martínez es el hombre más odiado” La consagración del seleccionado albiceleste sigue dando de qué hablar y ahora el que se molestó fue Adil Rami VER NOTA

Uno de los que se manifestó públicamente fue Adil Rami, quien levantó el trofeo más codiciado hace cuatro años con la camiseta le bleau. El futbolista galo se expresó en sus redes sociales, y al primer al que apuntó fue al Dibu, al que consideró como “el hombre más odiado” y lo calificó como “el mayor pedazo de mierda del mundo del fútbol”. Evidentemente, al francés no le gustaron los gestos del arquero campeón durante la tanda de penales, ni su baile después de que Tchuameni desperdiciara su disparo.

Anteriormente, el defensor de 36 años ya había criticado al seleccionado albiceleste: “Me gusta todo de Lionel Messi, pero no me gusta este equipo de Argentina”, declaró en una charla con el ciclo Quotidien que se emite por la cadena TF1. Más allá de este halago, en esa entrevista se metió de lleno en ciertas actitudes de La Pulga después de los cuartos de final ante Países Bajos cuando le hizo un Topo Gigio al entrenador Louis van Gaal: “En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego sucio”.

Furor por los campeones del mundo, segunda parte: los mejores tatuajes de Lionel Messi que revolucionaron las redes sociales Los dibujos más destacados de La Pulga y de otros referentes como el Dibu Martínez y Ángel Di María. Hasta el Chiqui Tapia quedó grabado en la piel de los hinchas VER NOTA

Ante este panorama, Ángel Di María salió a defender a sus compañeros y a través de su cuenta de Instagram le dejó un mensaje claro y conciso: “A llorar, a la iglesia”. A su vez, Leandro Paredes escribió: “Ahora decilo sin llorar, Rami”; y Germán Pezzella emuló la frase de Lionel Messi y le envió: “Andá pa´ allá Rami”. El Fideo alimentó el fuego y en las últimas horas Adil Rami le respondió con unos recuerdos dolorosos para el rosarino. “¿Me enseñas a llorar, Ángel?”, fue la pregunta incisiva que le hizo el ex campeón del mundo junto con imágenes del argentino con la camiseta de la Selección y el PSG luego de que no se le dieran los resultados.

La provocación del defensor francés a Ángel Di María

En 2018 los conducidos por Didier Deschamps vencieron a Croacia en la cita organizada por Rusia y Adil Rami, uno de los 23 convocados de aquel entonces, tuvo el placer de levantar este trofeo en el estadio Olímpico Luzhnikí. A cuatro años y medio de esa consagración, el defensor de 36 años defiende los colores del Troyes en la Ligue 1.

Un movimiento social llamado Selección ¡Gracias, campeones! Nos han conmovido con su fútbol y sus goles. Pero también con su humildad, su esfuerzo y sus gigantescos principios VER NOTA

SEGUIR LEYENDO