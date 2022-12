Ricardo Gareca confesó que no vio la repetición del Perú vs Australia y contó por qué no fue al Mundial Qatar 2022

Ricardo Gareca estuvo al mando de la selección peruana durante siete años.

La derrota de la selección nacional ante Australia en penales fue un duro golpe para los millones de peruanos y también para Ricardo Gareca, exentrenador. Por ese motivo, el argentino no ha vuelto a ver la repetición de dicho cotejo por el repechaje. Además, detalló los motivos de no asistir al Mundial Qatar 2022.

“No, no lo he visto, lo hemos chequeado un poco con mis colaboradores. Ósea lo tengo fraccionado, los momentos más importantes, pero no, definitivamente viste cuando ya hay cosas...”, le respondió el entrenador de 64 años al periodista Horacio Zimmermann.

En seguida, asoció su no presencia en la Copa del Mundo a la derrota con Perú. “No fui a Qatar porque estaba convencido de verlo desde adentro, al no verlo desde adentro, no me interesaba verlo como espectador. Más allá que me parece muy importante porque ves el panorama”.

“Ni mi familia, no estando Perú, es super argentina, pero ni ellos tenían la iniciativa de poder, sabiendo nosotros que Argentina iba a hacer un gran Mundial. A Messi lo veíamos preparado para ganar el Mundial”, agregó el ‘Tigre’.

Te puede interesar: Ricardo Gareca se rindió ante Jefferson Farfán tras su retiro: “De los mejores jugadores que me tocó tener en la vida”

La derrota contra Australia

La selección peruana quedó ubicado en la quinta posición de las Eliminatorias Sudamericanas y se metió, una vez más, al repechaje. Ahí se enfrentó a Australia. El partido quedó empatado sin goles en los 120 minutos y todo se definió en los disparos desde los doce pasos.

Los penales comenzaron bien para la ‘bicolor’, pues Pedro Gallese paró el remate de un integrante de los ‘socceroos’. No obstante, el fallo de Luis Advíncula pondría las cosas iguales y Alex Valera terminó sentenciando la eliminación de los ‘incaicos’. Tristeza total.

Perú cayó 5-4 ante Australia en penales.

Te puede interesar: Selección peruana subió dos puestos en ranking FIFA

El futuro de Ricardo Gareca

El ‘Flaco’ terminó su era en la ‘blanquirroja’ y decidió tomarse un descanso. Viajó a Argentina para volver a estar con su familia después de vivir varios años en Lima. Asimismo, el estratega ‘gaucho’ que se puso un plazo para volver a dirigir.

“Lo primordial era que termine el Mundial, una vez que pase eso, tengo las dos posibilidades, no descarto a nivel de selección y de clubes. Era necesario para nosotros tomarnos este tiempo y luego ver. La primera (oferta) que consideremos que podamos hacer un buen trabajo, me pongo a trabajar”, manifestó.

A su vez, Gareca descartó ir al viejo continente. “Yo creo que ya no estoy para Europa, soy bien sudamericano, me gustaría terminar en Sudamérica. La parte asiática, la única manera que me podría interesar es si la parte económica me seduce. Me gusta (Norteamérica) el país, me gustaría aprende un idioma a esta edad, lo veo como una posibilidad, otros lugares no”.

En esa línea, el extécnico de Perú ha sido voceado, en su momento, para tomar el mando de clubes de Argentina como Independiente de Santa Fe y Boca Juniors. Ahora último fue vinculado a tres selecciones de Sudamérica, Chile, Uruguay y Ecuador.

SEGUIR LEYENDO