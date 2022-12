Ricardo Gareca reveló que lloró tras la consagración de Argentina como campeón del mundo

El 'tigre' vivió la final del Mundial a lado de su familia.

La coronación de Argentina como campeona del mundo en Qatar 2022 fue un hecho importante para todo ese país y el fútbol en nuestro continente. El extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, no fue ajeno a esa emoción, reveló que se conmovió hasta las lágrimas y relató vivió ese momento histórico al lado de su familia.

“Nosotros cuando nos abrazamos levanté la vista, mi esposa lloraba, mis hijos lloraban y yo también, de pronto, se te caen las lágrimas. Entonces, tú lo vives con la misma intensidad. Lógicamente lo viví intensamente”, sostuvo el estratega argentino en una entrevista con el periodista Horacio Zimmermann.

Además, el ‘Tigre’ agregó que la victoria de la ‘albiceleste’ no solo fue un momento histórico para ellos, sino que para todo el fútbol del continente. Tuvieron que pasar 20 años para que una selección sudamericana levantará la copa del mundo, dado a que esa vez Brasil derrotó 2-0 a Alemania en el Mundial Corea-Japón 2002.

Te puede interesar: Ricardo Gareca confesó que no vio la repetición del Perú vs Australia y contó por qué no fue al Mundial Qatar 2022

“Yo te digo una cosa, es un triunfo sudamericano. Deja Argentina, que lo vivió en su país, acá lo vivimos de tal manera, fue una locura. Es un triunfo sudamericano, no es solamente de Argentina. Era necesario que la Copa del Mundo viniera para el lado de Sudamérica”, contó Gareca acerca de la relevancia de este logro.

Dic 18, 2022 Foto del domingo de la selección de Argentina celebrando tras ganar el Mundial REUTERS/Lee Smith

Vivencias de una final histórica

En esa misma entrevista, Gareca relató la manera como vivió la final del Mundial Qatar 2022 al lado de su familia. Enfatizó que le resultó difícil dejar de lado su rol de entrenador a la hora de ver los partidos.

“Fue muy emocionante, yo lo vivo a nivel profesional. Es difícil que un técnico lo viva de la misma manera que lo puedes vivir tú, los chichos o los hijos. Porque, cuando uno es un profesional de esto, empieza a hablar de la parte táctica, como resuelve, como declara. Ves todo, analizas todo, como los cambios. Ves un montón de cosas y dejas de lado lo pasional para enfocarte en lo profesional”, aseguró Gareca.

Te puede interesar: Ricardo Gareca se rindió ante Jefferson Farfán tras su retiro: “De los mejores jugadores que me tocó tener en la vida”

Asimismo, el ‘Tigre’ mencionó con que integrantes de su familia estuvo viendo tanto la Copa del Mundo en general como la final de ese torneo. También afirmó que el ser profesional no le impidió contagiarse de la pasión del resto.

“Esto no significa que no te puedas contagiar. Yo lo viví con mi esposa, con mis hijos por momentos, después ellos tenían sus cábalas también. Por ejemplo, el último partido lo viví con Robertino y su pareja, mi esposa y con Almendra. Fue todo un loquerío cuando terminó todo”, agregó el DT.

Qatar 2022 - Argentina Vs Francia - Resumen Del Partido

Recuperación de Argentina

En adición, Gareca tuvo tiempo de hablar acerca de la recuperación de la ‘albiceleste’ ante su inesperada caída ante Arabia Saudita. También mencionó como el no ganar afecta a la estabilidad de los entrenadores en ciertas selecciones.

“Me parece que estuvo muy bien manejado. El mensaje de Scaloni es real, porque hay selecciones que solamente les cabe ganar. Si bien con Argentina pasó como un mensaje de tranquilidad, así debe ser. En Argentina no es lo mismo que sale el sol mañana. Si tú quedas eliminado, en Brasil no es lo mismo, hay selecciones que no es lo mismo”, finalizó.

Qatar 2022 - Argentina Vs Francia - Definicion Por Penales

SEGUIR LEYENDO: