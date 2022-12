Rodolfo Pizarro; de ser una de las promesas del fútbol mexicano, a estar sin equipo

A pesar de haber sido en su momento una de las mayores promesas del fútbol mexicano, ser multicampeón de la Liga MX y llegar hasta la Selección Mexicana, hoy en día la realidad de Rodolfo Pizarro se encuentra bastante alejada de esa enorme proyección y su futuro luce bastante incierto tras la falta de interés por parte de algún club para hacerse de sus servicios, pues ni los Rayados de Monterrey, ni el Inter de Miami lo quisieron en sus filas.

Después de su ruptura con el conjunto estadounidense y prescindir de su contrato, el mediocampista canterano del Pachuca sigue sin poder encontrar cabida en algún equipo ya sea de la Liga MX o la MLS. De hecho, durante los últimos días se pudo ver a Pizarro entrenando de manera personal en el estadio de Tamaulipas (casa del extinto Tampico Madero); esto debido a que quiere mantenerse en forma para aspirar a que alguna institución lo contrate.

No obstante, es importante resaltar la debacle que ha sufrido el ex futbolista de Chivas a lo largo de su carrera, cuando en su momento, fue catalogado como una de las grandes joyas y promesas que tenía el balompié azteca. En su momento, fue el máximo candidato para emigrar al viejo continente y ser un referente dentro de la Selección Mexicana; al final no logró la primera misión, y con el “Tri” nunca marcó diferencia.

Foto de archivo de Rodolfo Pizarro disputando un balón durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Japón. Estadio Liebenauer, Graz, Austria. 17 de noviembre de 2020. REUTERS/Leonhard Foeger

Desde sus inicios con los “Tuzos”, Rodolfo mostró buenas cualidades y dotes con el baló, siendo un jugador gambetero y al que le gusta tener el balón pegado a sus pies. Paulatinamente, se fue ganando la titularidad en el equipo y a sus 22 años, fue parte fundamental junto a Hirving Lozano y Erick Gutierrez para que el cuadro hidalguense obtuviera el título de liga ante los Rayados de Monterrey en el Clausura 2016.

Gracias a sus buenas actuaciones con los de la “Bella Airosa”, las Chivas Rayadas de Guadalajara pusieron sus ojos en el y fue contratado para el Clausura 2017 por 15 millones de dólares, siendo uno de los fichajes “bomba” para ese torneo. Afortunadamente para ambas partes, la transacción rindió bastantes frutos y en ese primer torneo con el “chiverío”, Pizarro volvió a ser un hombre clave para que su club obtuviera el título de la Liga MX, marcando uno de los goles en la final de ida ante Tigres.

Pizarro en la final del Clausura 2017 entre Chivas y Tigres. (Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

Siendo parte de ese gran equipo comandado por Matías Almeyda que conquistó la doceava estrella en el escudo del “rebaño sagrado”, Pizarro comenzó a tener mayor valor en el mercado y supuestamente hubo interés por parte de algunos clubes europeos por adquirir su ficha; sin embargo, nunca se concretó nada. Con los rojiblancos permaneció hasta el verano del 2018 justo después de ganar la Liga de Campeones de Concacaf y emigrar a los Rayados de Monterrey.

El objetivo del mediocampista azteca seguía siendo el llegar al viejo continente y por ello fue que no vio con malos ojos el llegar a “La pandilla” para buscar una mayor proyección, pues es uno de los equipos protagonistas y que siempre pelean por el campeonato. Tras dos años con los regios, la historia fue similar a la de sus anteriores clubes: Fue campeón de la Concacaf a mediados del 2019 y posteriormente en el Apertura 2019 se coronó con su tercer título liguero.

Rodolfo Pizarro en el Mundial de Clubes 2020 enfrentando al Liverpool REUTERS/Corinna Kern

Desesperado por no tener una oferta formal de Europa, para inicios del 2020 el oriundo de Tamaulipas decidió aventurarse en la nueva franquicia de la MLS, el Inter de Miami, bajo la premisa de que el dueño del club, David Beckham lo ayudaría a llegar al viejo continente en caso de tener un buen rendimiento. No obstante, eso fue el punto de quiebre en su carrera y solo fue a la baja; tras tres años de esa decisión y hasta haber tenido una segunda etapa con los Rayados, hoy en día a sus 28 años se encuentra sin contrato con algún equipo y claramente, bastante alejado de su sueño europeo.

