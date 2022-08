El insólito posteo de Carlos Zambrano tras la polémica en Boca-Atlético Tucumán: así reaccionaron en las redes

Carlos Zambrano fue protagonista nuevamente de una acción de juego brusco que pudo haber perjudicado a Boca Juniors. Sobre el final del encuentro que el Xeneize le ganó a Atlético Tucumán en la Bombonera, el peruano le aplicó un codazo a Maestro Puch dentro del área que debió ser sancionado con penal y expulsión para el defensor, que ya estaba amonestado.

“Estoy convencido que la acción de Zambrano sobre Maestro Puch no fue penal. Le apoya el brazo a (Ignacio) Maestro Puch en el final del partido no fue penal. El VAR me avisa si hay un error claro, obvio y manifiesto y no lo interpetamos así”, fue la explicación del árbitro Espiniza sobre la decisión que tomaron en conjunto con el VAR, que estuvo a cargo de Jorge Baliño.

El arbitro dio detalles de sus dialogos con el VAR y por que decidio omitir el supuesto penal del peruano sobre Puch

“Si me tengo que guiar por la foto que me mostraron de esa jugada es penal, roja y va preso Zambrano, pero no había movimiento como para juzgarlo”, resaltó. “El jugador (por Zambrano) tiene apoyado el brazo sobre el delantero pero sin hacerle falta. Es un brazo apoyado y hay que ver el movimiento general donde termina el brazo. Estoy convencido de la decisión que tomé, ya la volví a ver”, argumentó finalmente Espinoza.

La versión de Cristian Menéndez sobre el polémico arbitraje de Espinoza

Por supuesto, la polémica siguió con acusaciones cruzadas entre otros jugadores de Atlético Tucumán y el propio Fernando Espinoza. Sin embargo, lo que más llamó la atención este lunes fue una publicación de Carlos Zambrano que causó sorpresa. El defensor de Boca Juniors compartió un insólito video en su Instagram con un adelanto del show que la cantante y compositora argentina, Tini Stoessel, brindará en su Perú natal.

Por supuesto, este posteo no pasó desapercibido y generó varias reacciones en las redes sociales donde bromearon al respecto. A continuación, algunas de las ocurrencias de los usuarios por la llamativa publicación de Zambrano, quien además en su cuenta de Twitter compartió tres fotos del partido ante el elenco tucumano que es puntero pero ahora a seis unidades de la cima.

