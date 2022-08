Tras el polémico triunfo de Boca, un referente de Atlético Tucumán dijo que el árbitro “un día se va a llevar una sorpresa”: la reacción de Espinoza

La versión de Cristian Menéndez sobre el polémico arbitraje de Espinoza

La Liga Profesional de Fútbol tomó un color distinto después de la victoria de Boca Juniors por 2-1 sobre el puntero Atlético Tucumán, que sirvió para que todos los perseguidores se acercaran a la cima del campeonato. El encuentro en la Bombonera tuvo una gran polémica a pocos segundos del final con un codazo de Carlos Zambrano sobre Ignacio Maestro Puch: el árbitro Fernando Espinoza no lo consideró como infracción ni el VAR convocó a una segunda mirada.

Cristian Menéndez, delantero del Decano, quedó enojado por la actuación del juez. “Caliente, más allá de la actuación, por la soberbia y la manera amenazante con la que se maneja el árbitro. Yo le fui a hablar con respeto después del partido y se saca el micrófono para que no lo escuchen. Ahí me comienza a amenazar con que me iba a expulsar y esa prepotencia la verdad es que algunos se lo toman mal”, explicó en charla con TyC Sports.

Y agregó al respecto: “Él ya tiene ese perfil bastante soberbio y que no se le puede hablar. Yo creo que los jugadores grandes que le van a hablar con respeto y con argumentos no los puede tratar así. Después puede tener aciertos o muchos errores como ayer. Los modos los va a tener que cambiar porque algún día se va a llevar una sorpresa”.

* El cruce entre Zambrano y Maestro Puch fue la gran polémica del partido

Por otro lado, le contestó a Espinoza al cuestionar las razones por las cuales Atlético Tucumán es el único líder del campeonato. “Ni que hubiésemos tenido 10 penales en el torneo. Si estamos ahí arriba es por merecimiento. El arbitraje dejó muchas dudas, pero tenemos que centrarnos en lo que venimos haciendo. Cuando se manejan de esa manera, cualquier error se toma mal. Desde el minuto uno te habla mal, te amenaza con que te va a expulsar. Predispone a un clima dentro de la cancha por su culpa al ser el encargado de cuidar a los jugadores”, respondió Menéndez.

Además, dio su versión de la gran polémica del partido: “En la jugada de Maestro Puch que le pegan un codazo, que él no lo toma así, le dije: ‘El chiquito tiene 18 años, cumplió 19 hace pocos días. Por lo menos acercate a Zambrano, que se maneja fuerte, y cuidá a los jugadores más jóvenes’. Su personaje ya cansa y siempre da bronca. Lo vi muy sonriente con los jugadores de Boca, eso sí. El codo está bastante extendido, por ahí impacta después de patear y una revisadita hubiese sido más justo”.

Tras las declaraciones, Espinoza se refirió a Menéndez en D Sports Radio (103.1): “Tengo las declaraciones de Menéndez que dice que yo lo amenacé en el partido y que me puedo llevar una sorpresa si no cambio. Voy a ampliar el informe por mi seguridad”.

El cuadro tucumano volverá al estadio Monumental José Fierro el próximo lunes para recibir a Banfield en lo que será la fecha 17 de la Liga Profesional. Luego de la derrota quedó dos puntos por encima de Gimnasia de La Plata, su único perseguidor. Más atrás aparecen Huracán y Godoy Cruz con 28, Argentinos Juniors con 27, River Plate y Boca Juniors, con 26.

