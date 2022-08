Inquietante giro en la escandalosa separación de Piqué y Shakira: “Es repugnante cómo se fraguó el engaño”

El defensor del Barcelona y la artista estuvieron juntos durante 12 años

“Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”.

El escándalo por la separación de Piqué y Shakira, con la aparición de Clara Chía Martí como nueva novia del futbolista, suma capítulos día a día. Esta vez, el periodista y paparazzi Jordi Martin, que sigue los entretelones de la ruptura desde el primer minuto, y trabó relación con la pareja desde los inicios del vínculo (hace 12 años), advirtió en un hilo de Twitter que en las próximas horas ofrecerá novedades candentes.

“Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”, continuó.

En la puja de la ex pareja, el cronista y fotógrafo se definió como defensor de la artista: “A todos los seguidores de Shakira: yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y a sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la prueba que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”.

En efecto, Marti fue el encargado de tomar las últimas imágenes públicas de la cantante junto a sus hijos, Milan y Sasha, en medio de un picnic. “Puedo decir que Shakira está muy mal, anímicamente está destrozada. La vi más triste y desolada que nunca. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, dijo hace una semana. “Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes”, añadió.

La denuncia mediática del paparazzi se da en medio de la puja judicial entre Gerard y la colombiana. Si bien la custodia de los niños parecía acordada, hoy se habla de que Piqué habría puesto nuevos reparos a la firma de la autorización para que se afinquen en Miami con su mamá, a cambio de un paquete de pasajes de avión en primera para visitarlos y un monto de dinero fijo (alrededor de 400.000 euros) para que levante una deuda. Además, se encamina hacia Tribunales la división de bienes, que se habría enturbiado por la aparición de un avión de 20 millones de dólares.

Elprimer beso en público de Piqué y Clara Chía, su nueva novia

Es más, la palabra de Martin no hace más que abonar la teoría de que la relación entre Clara Chía y Piqué se inició mucho antes del 4 de junio, cuando el zaguero y Shakira oficializaron la ruptura. De hecho, se difundieron imágenes de un encuentro clandestino del jugador y su nueva novia que data de febrero. Pero habría mucho más.

En su momento, el programa de TV Socialité había contado los “trucos” a los que apelaba el futbolista, de 35 años, para no ser descubierto en sus andanzas nocturnas. El reducto preferido por el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 es un bar llamado La Traviesa. Allí, siempre según el show, concurría acompañado por Riqui Puig, ex compañero suyo en el plantel culé. Arribaba en taxi, nunca en alguno de sus automóviles. Ingresaba por una puerta lateral, ubicada en una calle poco transitada.

En el interior, Piqué disponía de un salón “reservado”, rodeado de cortinas rojas, al que sólo él definía quién entraba y quién no. Pues bien, en la península ibérica sostienen que en dicho local nocturno conoció a Clara Chía Martí, quien trabajaba allí como camarera. Incluso aseguran que la abordó con la oferta de integrarla como becaria a su empresa, Kosmos.

Pues bien, hoy ella, de 23 años, trabaja como parte del staff de la firma en la organización de eventos. Y Gerard y Clara no se ocultan. Es más, no tuvieron temor en prestarse para una tapa de revista y se exhibieron en el Summerfest Cerdanya, donde las cámaras los captaron acaramelados.

Dichas imágenes habrían roto un pacto, ya que los medios españoles señalan que existía un acuerdo entre ambos de no exponerse con nuevas parejas por espacio de un año. Según el citado Martin, se trata de una estrategia del referente del Barcelona, disgustado por el curso de la puja por la custodia de sus hijos.

“Gerard Piqué va por las tardes, con su nueva novia, a la casa de sus padres, que está pegada a la casa de Shakira. Y eso la tiene totalmente devastada. Al futbolista no le importa que la cantante los pueda ver juntos. La relación entre Piqué y Shakira pasa por su peor momento. En estos momentos, Piqué quiere venganza contra Shakira. Y está ejecutando esa venganza”, concluyó el cronista.

