Los mejores memes por el cambio de Messi en el PSG y su mueca en el banco: las críticas contra el entrenador Galtier

Los cibernautas hicieron eco de la reacción de Messi

El París Saint Germain tuvo su primer llamado de atención en la Ligue 1 con el empate 1-1 frente al Mónaco en el Parque de los Príncipes. Los campeones defensores arrancaron perdiendo el partido por el gol de Kevin Volland y Neymar, desde el punto del penal, igualó la balanza en el segundo tiempo. Cuando parecía que el local iba a intentar llevarse los tres puntos, el entrenador Christophe Galtier decidió reemplazar a Lionel Messi y las redes sociales estallaron contra dicha decisión.

El director técnico francés que asumió esta temporada optó por darle descanso al argentino a cinco minutos del final y que ingresara Pablo Sarabia. No se advirtió previamente un cansancio notorio por parte del capitán de la selección argentina y venía de dar el pase clave a su compañero brasileño para que generara el penal de la igualdad. Al dejar el campo, saludó a sus compañeros y a los auxiliares que se cruzó a su paso y se sentó en el banco con actitud seria, pero sin exteriorizar malestar.

En ese instante las cámaras captaron que uno de los presentes en el banco de suplentes le consultó si estaba bien. La Pulga hizo una mueca como remarcando que no tenía nada y las redes sociales estallaron con el gesto: los memes se volvieron a hacer presentes criticando la decisión del entrenador en sacar a Lionel y no Kylian Mbappé, de pobre partido frente a su ex equipo errando varias definiciones.

Pablo Sarabia ingresó al campo de juego en lugar de Messi (Foto: Reuters)

Ya en su momento, el rosarino vivió situaciones similares con Mauricio Pochettino y Josep Guardiola advirtió en varias oportunidades que al 30 del PSG no le gusta salir del campo de juego en partidos peleados. Es el primer partido de la temporada en el que Lionel no suma la totalidad de los minutos luego de las primeras tres fechas del certamen y la Supercopa de Francia en la que derrotó al Nantes con una apabullante goleada por 4-0.

Cabe destacar que el París Saint Germain volverá a presentarse por la Ligue 1 el próximo miércoles frente al Toulouse, en lo que será la primera jornada entre semana del actual campeonato doméstico. Con el empate frente al Mónaco, el cuadro de la capital comparte la primera posición con 10 unidades junto al Olympique de Marsella y el Lens, que en la jornada 4 derrotaron al Niza y Rennes respectivamente.





EL GESTO DE MESSI Y LOS MEJORES MEMES QUE GENERÓ

