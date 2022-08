La gran polémica en el triunfo de Boca Juniors ante Atlético Tucumán: el evidente penal de Zambrano que el árbitro y el VAR ignoraron

* La acción que generó las protestas del equipo visitante

El gran triunfo de Boca Juniors por 2 a 1 ante Atlético Tucumán se vio opacado, sobre todo, por el evidente penal de Carlos Zambrano al juvenil Maestro Puch en tiempo de descuento, que fue omitido tanto por el árbitro Fernando Espinoza y el VAR, a cargo de Jorge Baliño.

El Xeneize ya había dado vuelta el score con los dos goles del juvenil Luca Langoni cuando, en una contra, el Polaco Menéndez alargó para Maestro Puch, campeón del torneo de L’Alcudia con la Selección Sub 20. El delantero pisó el área y, sin estar bien pisado, sacó un remate que salió desviado. Pero apenas se desprendió del balón, recibió un codazo en el rostro por parte del peruano Zambrano, que lo dejó tendido sobre el césped. Espinoza no advirtió la infracción, pero demoró unos segundos en reanudar las acciones hasta que el VAR efectuara su revisión. Y quienes estuvieron a cargo de la tecnología no lo convidaron a observar la polémica secuencia en la pantalla.

No hay dudas: el defensor va disputar el balón con el brazo posicionado a una altura planificada, con total voluntad de impactar la humanidad del atacante, al que golpea en el rostro con total identidad de conducta violenta: correspondía sancionar penal, con la consecuente oportunidad de igualdad para la visita, y tarjeta roja.

No fue la única controversia del cotejo. Porque al momento de recibir la pelota antes del centro para que Langoni firmara el 1-1 parcial, Sebastián Villa estaba apenas adelantado, por el hombro. Las líneas trazadas por el VAR, una vez más, mostraron un error de paralaje, es decir, no existía una cámara en la misma línea, como para poder determinar si estaba fuera de juego.

El trazado de líneas, como debería haberse hecho

Quien volvió a quedar en el ojo de la tormenta fue Baliño, el árbitro del escandaloso triunfo de Barracas Central sobre Patronato, que terminó con parte del plantel del conjunto entrerriano detenido. Allí, hubo varias jugadas cuestionadas, pero en las mismas fue respaldado por Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje.

En esta ocasión, fue su actuación en el VAR lo que disparó el enojo del Decano, líder de la Liga Profesional, aunque ahora con solo dos puntos de ventaja sobre el escolta Gimnasia La Plata. Además, su tropiezo permitió que varios equipos se acerquen a la cima, entre ellos, Boca.

* El gol de Langoni que igualó las acciones

Hace unos días, Boca había sido perjudicado por el penal de Jonathan Gómez por mano en la igualdad ante Racing en Avellaneda. Esta vez, resultó beneficiado por nuevos errores arbitrales y del VAR, que en esta fecha se reprodujeron también en otros partidos, por ejemplo, en el penal a Soldano no cobrado también en el epílogo de Sarmiento 0 - Estudiantes 0.

SEGUIR LEYENDO: