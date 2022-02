Boca le ganó una batalla legal a Cagliari por el pase de Nandez: la cifra millonaria que percibirá

Boca percibirá una importante suma por el pase de Nahitan Nandez (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

En plena disputa de la Copa Libertadores 2019, Nahitan Nandez se despidió de Boca Juniors para cumplir el sueño de jugar en el fútbol de Europa. Cagliari llegó a un con el Xeneize por una suma que superó los 12 millones de euros y se lo llevó. A casi tres años de la transferencia, una porción de esa cifra quedó en un gris: el Tribunal de la FIFA falló a favor del club argentino , que recibirá una inyección de dinero pendiente que engordará sus arcas.

El pase fue efectuado en agosto de 2019 por exactamente 12.092.284 de euros, pagaderos en dos cuotas: una de 3.542.284 (cash tras el envío del transfer) y otra de 8.550.000 a cobrar recién en 2020. Boca cedió al banco alemán Internationales Bankhaus Bodensee AG los derechos para el cobro de la segunda y más cuantiosa fracción del dinero y, según informó en su demanda, notificó al Cagliari sobre esto.

Después de un intercambio de mails, la entidad italiana abonó solamente 6.550.000 del total a la compañía alemana, dejando como saldo 2 millones de euros. Al no percibir la totalidad de la deuda, Boca inició la demanda en junio del año pasado frente a la FIFA. Exigió, además del monto que le correspondía, un 15% anual en concepto de intereses desde el 10 de agosto de 2020 hasta que se hiciera efectivo el pago, más la cobertura de los gastos legales del proceso.

Una de las hojas del fallo de la FIFA sobre el litigio entre Boca y Cagliari por Nandez (Captura)

¿Qué alegó Cagliari? Que en septiembre de 2019 recibió una carta de la empresa Goal Services Consulting SA en la que se afirmaba que la misma era la “única titular legítima de todos los derechos de imagen colectivos e individuales del jugador”. En teoría, la compañía suiza había cedido los derechos a Boca cuando lo adquirió proveniente de Peñarol de Uruguay, pero esa situación se iba a revertir tras una futura venta. Cagliari argumentó que no tuvo notificaciones al respecto y que la demanda de Boca no tenía legitimación activa, por tanto debía ser considerada inadmisible, infundada y no adecuada”.

Además, los de Cerdeña informaron que tuvieron que pagarle más de 500 mil euros a Goal SA para hacerse con los derechos de imagen colectiva, además de los aumentos salariales para el jugador, entre otros costos.

En conclusión, la decisión del Juez Único de la Sala del Estatuto del Jugador decidió aceptar parcialmente la pretensión de Boca y ordenó el pago de 2 millones de euros más 5% de intereses anuales al Cagliari, sin dar lugar a otra instancia de reclamo. La misma deberá ser abonada en el plazo de 45 días desde su notificación a la cuenta bancaria adjuntada en los documentos. En caso de no cumplir, los Rossoblu quedarán inhibidos para incorporar futbolistas.

La nota fue firmada por el secretario general adjunto y director de Legales del organismo internacional, Emilio García Silvero, mientras que los nombres adjuntos que figuraron como representantes de los clubes fueron José Luis Viridi (por parte de Boca Juniors), Alberto Porzio, Walter Marini y Paolo Marsilio (por parte del Cagliari).

La para nada despreciable suma de 2 millones de euros puede significarle a Boca el aumento de las posibilidades de inversión, ya sea en infraestructura como para la reforma del plantel profesional. Jorge Bermúdez, representante del Consejo de Fútbol, comentó públicamente que aún no se retiraron del mercado de pases y en los próximos días puede haber novedades.

