Pol Fernández explicó cómo se recompuso su relación con el Consejo de Boca tras su conflictiva salida

Pol Fernández fue presentado en Boca: usará la camiseta número 8

Junto al presidente, Jorge Ameal, y el representante del Consejo de Fútbol Jorge Bermúdez, Guillermo Fernández fue presentado oficialmente en una conferencia que se pospuso un par de días por el duelo que transitó el club tras el fallecimiento del vicepresidente tercer Roberto Digón. El flamante refuerzo del equipo de Sebastián Battaglia manifestó cuáles fueron sus primeras sensaciones luego de concretarse su retorno a la institución que lo vio nacer.

“En cuanto se dio la posibilidad de volver, de parte mía no dudé. Me mantuve al margen porque había conversaciones de club a club. Estoy muy feliz de que llegaran a un acuerdo y estar acá. Todas las partes quedaron conformes y eso a mí me pone muy tranquilo”, expresó Pol, que a fines de 2020 se había marchado del Xeneize en conflicto con el CDF y sin minutos en cancha tras haber decidido no extender su continuidad en la Ribera.

Sobre la relación con Juan Román Riquelme y el Consejo, precisó: “Con Román he hablado mucho durante este tiempo, no solo de fútbol sino de temas de la vida. Queda claro que tenemos un aprecio mutuo. En su momento me tocó irme por situaciones que uno no podía manejar. Tuvimos una pandemia, habían cambiado las cosas para todos y tomamos esa decisión. Hoy estoy feliz acá y agradezco el esfuerzo que hicieron por mí. Sé que costó, pero acá estoy”.

Sobre el tema, Jorge Bermúdez remarcó: “Siempre nos manejamos con mucho respeto. Respetamos la posición del jugador, su familia, querencias y obligaciones con otros clubes. Con Pol tenemos una excelente relación, estamos felices de que haya vuelto, que haga lo que le gusta hacer en la institución en la que lo quiere hacer”.

Pol Fernández también repasó algunas diferencias que encontró en el club desde su partida: “Las hay porque se trabaja para estar mejor. Está a la vista que están haciendo las cosas bien. Pude ver que remodelaron muchas cosas. En cuanto al fútbol, Boca siguió ganando y eso quiere decir que las cosas se hicieron bien. Está en pleno crecimiento y quiero aportar lo mío desde dentro y fuera de la cancha”.

La obsesión del volante de 30 años es la de todo el pueblo boquense: “Las veces que me tocó salir del club tuve la ilusión de vestir de nuevo esta camiseta. No me conformo con lo que gané, quiero más. Tengo un sueño desde chico que es la Copa. Ojalá podamos hacer las cosas bien y a fin de año estar contentos. Quiero que esta tercera etapa supere las dos primeras”. Y concluyó: “Voy a dejarlo todo y a vivir las 24 horas para este club así las cosas salen bien”.

En cuanto a su rol dentro del once de Battaglia, aseguró que todavía no habló con el DT de una posición específica pero mostró predisposición: “Sé su manera de trabajar y estoy para lo que él necesite. En la mitad de la cancha conozco todos los puestos. Hice pretemporada en diciembre y empecé con algunos trabajitos extras, que es normal. Pero estoy a disposición y quiero trabajar con el grupo, no me quiero perder nada”.

