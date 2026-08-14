Hospital de la Zona Norte de Costa Rica invierte más de US$1 millón para modernizar quirófano y área de hospitalización

El Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo invirtió más de US$1 millón en la modernización de sus instalaciones. Cortesía: Comunicación Esencial

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El Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo concluyó un proceso de modernización que requirió una inversión superior a US$1 millón y que busca ampliar la capacidad de atención médica especializada en la Región Huetar Norte de Costa Rica.

Los recursos fueron destinados a la remodelación integral del área quirúrgica y de las habitaciones de hospitalización, además de mejoras en infraestructura eléctrica, sistemas de gases médicos, climatización especializada y adquisición de nuevo equipamiento.

La institución espera que la renovación permita atender una mayor cantidad de procedimientos en la región y disminuir la necesidad de que pacientes deban trasladarse hacia otros puntos del país para recibir atención quirúrgica u hospitalaria.

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“Esta inversión representa una oportunidad para acercar servicios especializados a la población. Nuestro propósito es que las familias puedan recibir atención sin tener que salir de la región”, afirmó Natalia Castro, directora general del Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo.

Uno de los principales componentes del proyecto fue la renovación del quirófano, que incorporó tecnología y equipamiento destinado a mejorar las condiciones en las que se realizan las intervenciones.

Entre las adquisiciones destacan una nueva mesa quirúrgica, una lámpara cialítica LED, una máquina de anestesia y equipos de monitoreo.

A esto se sumaron trabajos de modernización de las instalaciones eléctricas y del sistema de suministro de gases médicos, elementos fundamentales para el funcionamiento de un área quirúrgica.

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El hospital también instaló un sistema de climatización especializada, diseñado para mantener condiciones controladas de temperatura, humedad y filtración durante los procedimientos.

De acuerdo con la institución, estas condiciones contribuyen a fortalecer la seguridad de las intervenciones y proporcionan un entorno adecuado tanto para los pacientes como para los profesionales que participan en las cirugías.

El proyecto incluyó la adquisición de una nueva mesa quirúrgica, lámpara cialítica LED, máquina de anestesia y equipos de monitoreo. Cortesía: Comunicación Esencial

Un quirófano para ampliar la oferta de cirugías

El Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo señala que cuenta con el único quirófano privado de la Zona Norte, por lo que la reapertura del área representa una ampliación de las alternativas disponibles para pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.

La infraestructura permitirá retomar y fortalecer la realización de cirugías programadas en distintas especialidades.

Entre ellas se encuentran cirugía general, ginecología, ortopedia, urología, otorrinolaringología y cirugía plástica, además de otros procedimientos que sean considerados pertinentes por los equipos médicos.

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La disponibilidad de estas instalaciones también puede facilitar el trabajo de especialistas que atienden a pacientes de la Región Huetar Norte y ofrecer una alternativa para médicos y aseguradoras que requieran infraestructura quirúrgica dentro de la zona.

La apuesta del hospital consiste en que una mayor cantidad de personas puedan completar en la región distintas etapas de su proceso de atención: desde la consulta especializada hasta la intervención y posterior recuperación.

Para los pacientes, esto podría representar una reducción en los desplazamientos hacia otros lugares del país, especialmente en aquellos casos que requieran procedimientos programados y hospitalización.

La renovación permitirá ampliar la capacidad del quirófano para realizar procedimientos quirúrgicos programados. Cortesía: Comunicación Esencial

Habitaciones también fueron remodeladas

El proyecto no se limitó al quirófano. Parte de la inversión fue dirigida a la renovación del área de hospitalización, con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de comodidad y seguridad durante la recuperación de los pacientes.

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También fueron acondicionados espacios destinados a familiares y acompañantes, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones durante los períodos de hospitalización.

La modernización forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura disponible en una región que atiende a población de diferentes comunidades de la Zona Norte.

El hospital estima que las mejoras podrían beneficiar directa e indirectamente a un número importante de personas mediante servicios de cirugía, hospitalización, consultas especializadas y atención complementaria.

Las habitaciones de hospitalización fueron remodeladas para mejorar las condiciones de seguridad y comodidad de los pacientes. Cortesía: Comunicación Esencial

La inversión también busca generar empleo

Además del impacto en la atención sanitaria, el proyecto tiene un componente económico para la región.

Las obras de remodelación generaron empleos directos durante su ejecución y, de acuerdo con las proyecciones de la institución, el incremento en la demanda de servicios quirúrgicos y hospitalarios podría traducirse en nuevas contrataciones.

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Estas oportunidades podrían abarcar puestos en áreas clínicas, administrativas y de apoyo.

La institución también considera que disponer de infraestructura especializada puede contribuir a atraer profesionales médicos y ampliar las alternativas de atención disponibles para la población.

“Fortalecer la infraestructura de salud contribuye al desarrollo regional. Permite atraer especialistas, generar oportunidades laborales y ampliar la disponibilidad de servicios para la población, los médicos y las aseguradoras”, agregó Castro.

La institución prevé que el aumento en la demanda de servicios genere nuevas oportunidades de empleo en áreas clínicas, administrativas y de apoyo. Cortesía: Comunicación Esencial

Con la modernización, el Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo busca posicionar su infraestructura como una alternativa para la atención especializada en la Región Huetar Norte y favorecer que determinados procedimientos puedan realizarse sin que los pacientes deban abandonar la zona.

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El centro médico se encuentra ubicado en barrio El Carmen de Ciudad Quesada, diagonal al área de Emergencias del Hospital San Carlos.

La reapertura del quirófano y las mejoras en hospitalización representan, según la institución, un paso para ampliar la oferta de servicios privados de salud en la Zona Norte y atender una mayor diversidad de necesidades médicas dentro de la propia región.