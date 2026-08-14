Mataron a una mujer trans en Córdoba y hay dos detenidos: son padre e hija y tenían conflictos previos con la víctima

Jessica Núñez, la mujer trans que fue encontrada con una herida de gravedad en las calles de Villa Nueva (Facebook: VIVO en Villa María)

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Horas después de que se abriera una investigación para esclarecer el crimen de Jessica Núñez, una mujer trans de 44 años que fue asesinada en la localidad de Villa Nueva, provincia de Córdoba, se confirmó la detención de dos sospechosos. Se trata de una joven de 22 años y su padre.

Como resultado de los primeros avances en la causa, la Fiscalía de Fuero Múltiple 2 de Villa María, encabezada por Juliana Companys, dispuso la detención de los principales acusados. Asimismo, confirmaron que ambos fueron imputados por el delito de homicidio simple.

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De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los agresores y la víctima tenían conflictos previos, pero estos no estarían relacionados con casos de violencia de género. No obstante, indicaron que permanecen alojados en la Alcaidía de Villa María a disposición judicial.

El crimen se reportó este jueves a la madrugada en el barrio La Floresta, luego de que los vecinos solicitaron la presencia policial en calle San Luis al 200. Según trascendió, la víctima presentaba una herida de gravedad y fue trasladada al Hospital Pasteur de Villa María. Sin embargo, murió después de que fuera ingresada.

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Los detenidos fueron alojados en la Alcaidía de Villa María (MPF de Córdoba)

En principio, la mujer había sido asistida por el personal de la Patrulla Preventiva, pero, ante la gravedad del cuadro, se convocó a los Bomberos locales, a la Dirección General de Investigación Criminal y a la Policía Científica para que analizaran la escena.

Hasta el momento, se confirmó que las cámaras de seguridad privadas de la zona registraron a Jessica en los minutos previos a su muerte. Según la información publicada por El Doce.tv, se vio cómo la víctima se desplazaba -ya herida- por la calle San Luis en dirección al Puente Negro, conocido como Isidro Fernández Núñez.

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De hecho, los registros mostraron que avanzaba mientras se tocaba el abdomen con la mano derecha. En ese trayecto, se cruzó con un hombre alcoholizado, aunque aún no hay confirmación oficial sobre la eventual participación de una tercera persona en el ataque.

Por este motivo, durante la mañana el área del Puente Negro fue escenario de un operativo policial que incluyó el corte total del tránsito y un despliegue para preservar la escena y avanzar en las primeras actuaciones. Las autoridades judiciales buscan determinar con precisión cómo se produjo la agresión y si la muerte guarda relación directa con un hecho de violencia interpersonal.

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Actualmente, la Justicia aguarda los resultados de distintas medidas procesales ordenadas por la Fiscalía de Fuero Múltiple 2. Además, por tratarse de una investigación en curso, no se difundieron mayores precisiones sobre la mecánica del crimen ni sobre la posible intervención de otras personas.

Detuvieron al sospechoso de matar a golpes a una mujer trans en Rosario

Este mismo jueves, un joven de 24 años fue arrestado en las inmediaciones del Parque Independencia de Rosario bajo sospecha de ser el presunto autor material del asesinato de Gabriela Denisse Banach, una mujer trans de 47 años cuyo cuerpo apareció con signos de violencia en su departamento de la zona sur de la ciudad.

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Gabriela Denisse Banach, la mujer trans de 47 años asesinada en Rosario (Instagram)

El detenido fue identificado como Juan Gabriel A., quien se encuentra en situación de calle, según reportó la Agencia de Investigación sobre trata de personas y violencia de género de la Policía de Investigaciones tras su localización en Moreno al 1900.

La detención se produjo luego del análisis de cámaras de videovigilancia solicitado por el fiscal Rodrigo Urriticoechea, a cargo de la investigación. Fue así que el fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas dispuso que el sospechoso permanezca detenido y sea presentado ante una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal en los próximos días.

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De acuerdo con los indicios reunidos, Juan Gabriel A. habría atacado a Banach en su departamento de Cerrito al 600, en el barrio República de la Sexta. La víctima fue encontrada el martes por la noche, cuando un vecino advirtió a la Policía que desde su balcón divisaba el cuerpo de una mujer en el departamento de enfrente. Los agentes primero ingresaron al domicilio del denunciante, observaron el cuerpo y luego acudieron a la vivienda de Banach.

El momento de la detención

Tras no recibir respuesta al llamar a la puerta, los uniformados entraron al departamento y hallaron a la víctima en la cocina-comedor, vestida únicamente con una campera. El interior del domicilio presentaba un desorden importante, con sillas caídas, muebles desplazados y prendas de vestir en el suelo, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de una pelea entre la víctima y su agresor.

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Vecinos que se acercaron al operativo policial manifestaron que durante el domingo y el lunes se escucharon gritos en el departamento, pero luego cesaron los ruidos y no se volvió a ver a Gabriela. El informe médico del Sistema Integral de Emergencias Sanitarias (SIES) señaló que el cuerpo presentaba golpes contundentes en el rostro, heridas cortopunzantes en el tobillo derecho y escoriaciones en ambas piernas. Se estima que la muerte ocurrió el lunes.