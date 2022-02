Facundo Farías rompió el silencio tras la última oferta de Boca a Colón: el gigante europeo que podría llevárselo

Facundo Farías habló de la última oferta que hizo Boca. El delantero de Colón fue tentado por el Xeneize

Temprano, antes de ingresar al predio de entrenamiento de Colón, Facundo Farías tuvo un breve diálogo con TyC Sports y aclaró el panorama sobre su futuro. A pocas horas de que Boca Juniors elevara una propuesta por una de las últimas joyas del fútbol argentino (con Ramón Ábila como moneda de intercambio), el atacante de apenas 19 años aseguró tener la cabeza en Santa Fe.

“Estoy bien, tranquilo, concentrado en el club. Venimos haciendo los amistosos y estoy con ganas de seguir creciendo. Ayer escuché y leí un poco (sobre la propuesta de Boca a Colón), pero no me comunicó nada el club. Martín (Sendoa, su representante) no me llamó tampoco, así que no hay nada”, manifestó el futbolista del Negro más cotizado de la actualidad.

Cuando le consultaron si había recibido un llamado de Juan Román Riquelme o alguien de Boca, fue concretó: “No hablé con nadie, ni de Boca ni de ningún lado. La intención sigue siendo estar acá en el club y jugar la Copa. No creo que me vaya, tengo ganas de seguir hasta junio, un año más en el club, para jugar la Copa”.

Julio César Falcioni, entrenador de Colón, tiene en carpeta a Ramón Ábila y Mateo Retegui. Por eso desde el Consejo de Fútbol xeneize le ofrecieron al Sabalero el pase del ex delantero de Instituto de Córdoba y Huracán más un millón de dólares por el 50% de la ficha de Farías, según trascendió. La respuesta de la directiva de la entidad santafesina, tras el debate interno entre el presidente José Vignatti y el manager Mario Sciacqua, fue negativa.

Farías posee una cláusula de salida de 10 millones de dólares y hace algunas semanas Colón no había respondido a una propuesta millonaria (se habló de entre 5 y 7 millones de dólares por el 70% de su ficha) de los de la Ribera. Por eso, con los nuevos números, era evidente que a la nueva proposición le iban a bajar el pulgar.

UN INTERESADO EN EUROPA

Facundo Farías, tentado nuevamente por Boca (Colón oficial)

Quien también tomó la palabra en las últimas horas fue Martín Sendoa, quien dialogó en el programa TNT Fútbol y aseguró que no recibió llamados ni de Colón ni de Boca por la negociación: “Sé que estuvieron en Buenos Aires reunidos por Wanchope. Si me llaman, tomaremos una decisión. Si Boca lo viene a comprar, bienvenido sea para el pibe y para Colón, pero por ahora se queda”.

Cuando se detallaron los números de la propuesta de Boca a Colón, el agente opinó: “No lo veo bien que sea una moneda de cambio. Está todo bien con Wanchope, pero no lo veo bien. Cada uno tiene sus formas. Si a Facu le sirve, no tengo problema; si no le sirve, se queda en Colón. Yo quise cortar con la novela de Boca y River y estoy haciendo todo lo posible para que su cabeza esté en Colón. Son 5 meses de Copa y demás. Es chico todavía”.

Finalmente, Sendea adelantó que estaba esperando una llamada de un gigante del Viejo Continente: “Tengo una videollamada pactada con gente del Liverpool. Hay intermediarios que tienen el aval porque lo quieren comprar” . Los de Anfield, que acaban de hacerse con los servicios del colombiano Luis Díaz, habrían posado los ojos en el joven atacante argentino.

“Veo difícil que se vaya, para mí se queda en Colón cinco meses más. Capaz que en dos días Boca arregla todo, al igual que puede hacer River. En Colón va a ser titular, en River no se sabe. A nosotros nos conviene que sea titular”.

