Kicillof no frena su armado pese al acercamiento con Massa y Máximo Kirchner y prepara un acto nacional

Kicillof no frena su armado pese al acercamiento con Massa y Máximo Kirchner

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La reunión que los principales dirigentes del peronismo mantuvieron el lunes por la noche en el hotel Emperador, en el barrio porteño de Retiro, en Ciudad de Buenos Aires, fue un puntapié para empezar a ordenar el espacio en vistas al armado electoral del año que viene y trazar una estrategia para enfrentar la agenda legislativa que busca imponer el gobierno de Javier Milei en los próximos meses. Sin embargo, lejos estuvo de ser determinante: el único preacuerdo al que se llegó es defender en el Congreso el régimen de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que serán un ordenador en la discusión interna. En este cuadro de situación, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof —que busca una precandidatura presidencial— sigue con su estrategia de ampliación.

La reunión de este lunes de la que participó el gobernador bonaerense junto a sus pares Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Zilliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador nacional Gerardo Zamora; el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el ex ministro de Economía y conductor del Frente Renovador, Sergio Massa; además de los presidentes de los bloques legislativos del peronismo en el Congreso, José Luis Mayans por el Senado y Germán Martínez, por Diputados, no intervendrá en el plan de construcción de Kicillof.

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El mandatario bonaerense avanzará en su plan de expansión. De hecho, la semana que viene estará en la provincia de Chaco. Allí participará del acto de normalización de la CGT. Será el miércoles 19 de agosto. Detrás de esa movida está el titular de ATSA, Héctor Daer, que actualmente es secretario de Interior de la Confederación General de Trabajo. Desde su rol, Daer ya había apuntalado parte de la recorrida que Kicillof había hecho por la provincia de Córdoba. Además de participar formalmente en el acto de normalización, el economista también aprovechará su paso por la provincia del nordeste para presentar su libro “De Smith a Keynes”.

Kicillof en Córdoba durante un encuentro de ATSA

Asimismo, el próximo sábado seguirán los plenarios seccionales del Movimiento Derecho al Futuro. Como había adelantado Infobae, el gobernador ordenó a sus intendentes y ministros que hicieran encuentros seccionales. El objetivo es potenciar lo propio en la provincia de Buenos Aires para utilizar el peso político y electoral del territorio bonaerense como insumo cuando sea la negociación con el resto de los sectores. El sábado pasado se inició esta recorrida en la Cuarta sección electoral, con un encuentro en el distrito de Alberti del que participaron ministros, intendentes y hasta potenciales precandidatos a la sucesión bonaerense como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Son dos de los nombres que hoy Kicillof tiene para poner sobre esa mesa bonaerense de negociación.

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El próximo sábado será el plenario del MDF en la Segunda sección electoral. El distrito elegido fue Ramallo. Originalmente el acto iba a ser en San Pedro, pero se definió mover la locación. Una vez finalizados los plenarios seccionales, habrá un gran plenario federal.

Kicillof pidió armar plenarios seccionales del MDF

Se espera que ese acto sea a mediados de septiembre, que sea en la provincia de Buenos Aires, pero que tenga connotación federal. De hecho, se está trabajando para que asistan representantes de distintas provincias. La modalidad será con paneles de disertación de diferentes temáticas, con perspectiva federal y luego culminará con un acto de cierre a cargo de Kicillof. Por estos días se busca la locación. Los organizadores apuestan a que tenga concurrencia masiva. El gobernador no hablará de una candidatura propia. Coincidirá con el aniversario de la elección provincial, donde Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos en la contienda para legisladores provinciales; un escenario que no se repitió luego cuando se eligieron diputados nacionales en el mes de octubre y La Libertad Avanza logró dar vuelta la elección, ganando con Diego Santilli encabezando la lista a diputados nacionales.

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Sin embargo, a sus interlocutores, el mandatario les transmite el mismo mensaje: “El próximo candidato no puede salir ni de una decisión individual ni de la rosca de tres personas entre cuatro paredes”. La apuesta es la competencia interna. Las tres personas serían él, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, un tridente que volvió a reunirse tras un largo tiempo

Allí es donde cobra relevancia el encuentro del pasado lunes y el contenido de sostener las PASO, ya que el Gobierno trabaja para eliminarlas. Además, de no haber PASO a nivel nacional, es casi seguro que también quedarán sin efecto las EPAOS -elecciones primarias- en la provincia de Buenos Aires. Lo cual abriría otra complejidad para el peronismo en la discusión sobre la sucesión de Kicillof.

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El plan de construcción federal de Kicillof ya está en marcha. El fin de semana pasado hubo visitas del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis y del intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi a Mendoza. Inauguraron un local partidario de Kicillof y realizaron distintas actividades con intendentes y con el diputado nacional, Martín Aveiro.

En La Plata creen que no es momento de sellar un acuerdo interno, pese a lo que —interpretan— es el apuro de los otros sectores. Dejan correr que al gobernador “no le van a manejar los tiempos” y que el momento de sentarse será “el año que viene y con un escenario más clarificado”. Por eso la apuesta es acumular para, luego, ir a una PASO. Las defensa de las Primarias fue el punto de partida del encuentro del último lunes. Una reunión que no sella la unidad, pero acerca.

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